Przegląd prasy z Krakowa. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 28.10.2023

Kto w piątek (27 października) wyjechał na ulice Krakowa samochodem, to musi się liczyć, że zanim dojedzie do celu, długo postoi w dużych korkach. Tworzą się na ulicach miasta, mocno zablokowana jest także obwodnica autostradowa.

Postępuje budowa trasy S7 na północ od Krakowa. A na inwestycji pojawiają się ciekawe obrazki. Trochę jakby oaza w sercu pustyni, a może Złote Piaski w Bułgarii lub po prostu błękitna laguna na placu budowy. Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad żartuje sobie z sytuacji nawiązując do słynnego filmu, ale zapewnia, że jezioro zniknie, a kierowcy nie będą musieli przesiadać się do łódek.

Sezon zimowy w Kraków Airport zaczyna się z soboty na niedzielę, z 28 na 29 października. Dla pasażerów lotniska 22 linie lotnicze oferują w tym sezonie z blisko 125 regularnych połączeń z Krakowa do 32 krajów w różnych stronach świata. To nie tylko istniejące już połączenia, ale także kilka nowości niektóre z nich to loty na hiszpańską Fuerteventurę na Wyspach Kanaryjskich czy do Tirana, stolicy Albanii.