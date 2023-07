Przegląd prasy z Krakowa. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 28.07.2023

Krakowscy ósmoklasiści należą do najlepszych w województwie, jak i w całym kraju - pokazują to również tegoroczne średnie wyniki egzaminu, który zamyka etap edukacji w szkole podstawowej. Ale można już także sprawdzić, które dokładnie szkoły w stolicy Małopolski wiodą prym i które wpłynęły na tak dobrą średnią dla Krakowa z egzaminu ósmoklasisty. Na pierwszą osiemnastkę placówek z najwyższymi wynikami - podobnie zresztą jak rok temu - składają się w zdecydowanej większości nie szkoły samorządowe, lecz prywatne, społeczne czy katolickie.

"Wraz z zakończeniem wakacji Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie planuje wprowadzić nowe połączenia autobusowe. Celem zmian jest jeszcze lepsze dostosowanie oferty komunikacji miejskiej, a w szczególności rozkładów jazdy, do oczekiwań pasażerów" - zapewniają urzędnicy miejscy. Czy faktycznie wrócą wycięte kursy i linie, a komunikacja będzie lepsza od września? Zobaczymy

Kraków, Nowa Huta - ul. Jana Pawła II w rejonie Placu Centralnego. Doszło do zderzenia samochodu osobowego ze skuterem. Jedna osoba została poszkodowana. Pierwszej pomocy poszkodowanej osobie udzielili strażacy. Wygląda na to, że kierujący skuterem wjechał w tył osobówki i wyrzucony do przodu od siły zderzenia wbił się w tylną szybę auta.

W ostatnim czasie śledczy przesłuchali ponad 60 osób w korupcyjnej sprawie, dotyczącej m.in. byłej wiceprezydent Krakowa Elżbiety K. Prokuratura Regionalna w Krakowie już od ponad roku prowadzi postępowanie, w którym bada siedem różnych wątków, a jeszcze wcześniej robiła to Prokuratura Okręgowa w Krakowie. Do dziś w śledztwie nie przedstawiono zarzutów kolejnym osobom ani nie skierowano aktu oskarżenia przeciwko żadnemu z podejrzanych. Była wiceprezydent sprawy póki co nie chce komentować.