Przegląd prasy z Krakowa. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 27.11.2023

Inwestycja przy skrzyżowaniu Meissnera, Mogilskiej i Jana Pawła II w Krakowie pnie się w górę. Dawne budynki zakładów zbożowych ciągle stoją, ale pruta jest cześć ich ścian. Tuż za nimi wyrósł już blok. Najwyższy, 14-piętrowy powstanie przy samym skrzyżowaniu, widać jego pierwsze kondygnacje. Okolica ta, od wiaduktu na Mogilskiej po skrzyżowanie, zmieniła się nie do poznania w ostatnim czasie, a zmieni jeszcze bardziej. Głównie za sprawą nowych bloków, a powstająca linia tramwajowa do Mistrzejowic będzie tylko dodatkiem.

Agencja Rozwoju Miasta Krakowa opowiada, co się aktualnie dzieje na Wesołej, terenie, z którego wyprowadził się szpital, a który już dawno powinien zostać zagospodarowany dla mieszkańców Krakowa. Było wyburzanie, podejście do zabudowy mieszkaniowej, próby wynajmu pomieszczeń, co jakiś czas są organizowane wydarzenia kulturalne. Coś się udało, coś trzeba zaplanować jeszcze raz. Sęk w tym, że strasznie długo to trwa. Organizuje się warsztaty, wystawy, spotkania, ale po to, by przyćmić fakt, że miejsce to nie tętni życiem codziennie. A powinno.