Przegląd prasy z Krakowa. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 27.07.2023

Uczniowie z Krakowa poznali już wyniki rekrutacji do szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez miasto. Największym zainteresowaniem cieszyły się tym razem klasy licealne z rozszerzoną matematyką, geografią i językiem angielskim, a w przypadku techników - kształcące przyszłych programistów i logistyków. A jakie dokładnie były tzw. progi punktowe do klas, do których udało się dostać tylko najlepszym? Sprawdziliśmy i prezentujemy zestawienie takich danych w naszej galerii.

Jamboree to międzynarodowy zlot skautów WOSM - Światowej Organizacji Ruchu Skautowego, który odbywa się co 4 lata. To największe wydarzenie edukacyjne skierowane go młodych ludzi w wieku 14-17 lat. Za każdym razem organizatorem Jamboree zostaje jedna z organizacji należących do WOSM. W 2023 r. zawita do SaeManGeum (Jeollabuk-do) w Korei Południowej i potrwa od 1 do 12 sierpnia. W środę, 26 lipca z Krakowa wyruszyli również harcerze z małopolskiego ZHP.

26 lipca imieniny obchodzi Anna, złóż życzenia na imieniny! U nas znajdziesz śmieszne, oryginalne i najlepsze życzenia - wierszyki i sms-y imieninowe, gotowe do wysłania SMS, Messenger, FB. Pamiętaj, Anna to jedno z najpopularniejszych imion w Polsce. Nie zapomnij złożyć życzeń!