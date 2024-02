Przegląd prasy z Krakowa. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 27.02.2024

18 lutego 2024 roku został poświęcony i zawieszony na wieży nowy dzwon kościoła pw. św. Jana Pawła II na Ruczaju. Wierni i duchowni długo czekali na ten moment, ale pojawił się problem. W sieci sporo jest komentarzy, że dzwon przeszkadza wieczorami. Szczególnie gdy dzwoni o godzinie 21:37 (godzina śmierci Jana Pawła II). Jeden z internautów pisze, że próbował przekonać proboszcza do poszukania jakiegoś rozwiązania, ale bezskutecznie. Pojawiają się głosy, by zbojkotować nową parafią, nie chodzić na msze lub uczęszczać do "konkurencji".