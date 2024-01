Przegląd prasy z Krakowa. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 27.01.2024

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 26.01, w Krakowie. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Komendant policji wojewódzkiej odchodzi. Pożegnanie z mundurem, tymczasowo jego miejsce zajmie pierwszy zastępca”?

Prasówka Kraków 27.01: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Komendant policji wojewódzkiej odchodzi. Pożegnanie z mundurem, tymczasowo jego miejsce zajmie pierwszy zastępca Stanowisko komendanta wojewódzkiego policji w Krakowie opuszcza nadinsp. Michał Ledzion. Tę funkcję pełnił od 2021 roku. Przestał ją pełnić 26 stycznia 2024 roku odchodząc na emeryturę po 33 latach służby. Wówczas w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie odbyła się uroczystość związana ze zmianami w jej ścisłym kierownictwie. Obowiązki kierowania małopolskim garnizonem powierzono inspektorowi Piotrowi Morajce, dotychczasowemu I zastępcy komendanta.

📢 Katarzyna Urbańska obejmuje urząd małopolskiego konserwatora zabytków W piątek, 26 stycznia, minister kultury i dziedzictwa narodowego Bartłomiej Sienkiewicz wręczył Katarzynie Urbańskiej akt powołania na stanowisko małopolskiego wojewódzkiego konserwatora zabytków. - Idealna na te czasy, z którymi musimy się zmierzyć – mówi o nowej konserwator wojewódzkiej Bartłomiej Sienkiewicz. - Nie można było czekać ani dnia dłużej – komentuje szef resortu kultury powołanie Urbańskiej na stanowisko bez konkursu.

📢 Para Prezydencka wspiera WOŚP. Licytacje zestawu filiżanek i cekinowej sukni sięgają już kwoty 11 tys. złotych. Co ciekawego w Krakowie? Prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką Agatą Kornhauser–Dudą, jak co roku, włączyli się w zbiórkę Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zestaw filiżanek do espresso od Prezydenta i wieczorowa suknia wyszywana cekinami w kolorze złotym z Atelier „Ela Piorun” od Pierwszej Damy – to przedmioty, które Para Prezydencka przekazała w tym roku. Łącznie licytacje podarowanych przez Parę Prezydencką przedmiotów sięgają już kwoty blisko 11 tys. zł. Jakie przedmioty z kolei przekazał na licytację prezydent miasta Krakowa Jacek Majchrowski?

Prasówka 27.01 Kraków: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Krakowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Karambol na autostradzie A4? Zderzenie sześciu samochodów osobowych. Przez godzinę zablokowany był jeden pas ruchu W piątek, 26 stycznia wczesnym popołudniem około godz. 14.30 doszło do zderzenia sześciu pojazdów osobowych na krótkim odcinku autostrady A4. Na jezdni w kierunku Rzeszowa były duże utrudnienia. Jeden pas ruchu został zablokowany. Ruch odbywał się prawym pasem. Na miejsce wezwano policję i służby zarządcy drogi do neutralizacji płynów, które wyciekły z uszkodzonych samochodów na jezdnię. Nie było osób poszkodowanych. Po godzinie autostrada była znów w pełni przejezdna.

📢 Budowa tramwaju do Mistrzejowic: muszą przełożyć Sudół Dominikański z powodu budowy tunelu W przypadku budowy linii tramwajowej do Mistrzejowic jednym z większych wyzwań jest przebudowa Sudołu Dominikańskiego. Obejmuje ona modyfikację kształtu i biegu rzeki, a także dostosowanie jej do nowego zagospodarowania. 📢 Pogrzeb Daniela Jarosza. Były piłkarz Hutnika pochowany na cmentarzu Batowickim Zmarł 27 grudnia 2023 w Anglii, miał zaledwie 36 lat. W piątek 26 stycznia na cmentarzu Batowickim rodzina, przyjaciele, bliscy, wśród nich wielu ze środowiska piłkarskiego, pożegnali Daniela Jarosza - byłego zawodnika Hutnika Kraków i innych małopolskich klubów. 📢 Poszerzanie autostrady A4 w rejonie Krakowa. "Dość dzielenia ludzi i kłamstw" - kolejny list do redakcji "Nie mogę patrzeć na podziały, które zaczynają powstawać między potocznym "wschodem", a "zachodem" znajdującymi się po obydwu stronach obecnej autostrady A4" - tak zaczyna się kolejny list do naszej redakcji w sprawie planowanego przez GDDKiA poszerzenia autostrady A4. Choć inwestycja dopiero jest konsultowana, a powstać ma do roku 2033, to już budzi ogromne emocje.

📢 Nowa plaga w Krakowie. Wandale kradną tabliczki z numerami autobusów i tramwajów. Pasażerowie mają problem "Nasila się problem braku tabliczek na przystankach. Jakiś czas temu Miasto zmieniło sposób umieszczania numerów linii na wygodniejszy i szybszy dla ekip montujących. Niestety, jednocześnie teraz wandalom jest dużo łatwiej kraść te tabliczki, bo nie są one właściwie w żaden sposób zabezpieczone" - zwracają uwagę twórcy profilu facebookowego Platforma Komunikacyjna Krakowa. I pokazują zdjęcia, które udowadniają, że problem dla pasażerów w Krakowie jest. 📢 Kraków. Przerobili wiadukt na Racławickiej. Jest się czym chwalić? PKP PLK poinformowało, że w ciągu ul. Racławickiej zmodernizowanoo przejście pod torami. Jest nowa nawierzchnia i oświetlenie. "Chętnie korzystają z niego piesi i rowerzyści" - pisze PKP PLK na FB. Komentarze nie są zbyt przychylne. To kolejny wiadukt zmodernizowany w Krakowie, ostatnio prace trwały też na konstrukcji nad Prądnicką.

📢 "Posterunek grozy" w centrum Krakowa przestanie straszyć. Znamy plany dla tego miejsca. Co tu powstanie? Od lat budynek przy ul. Mazowieckiej 112 w Krakowie - dawny komisariat policji - świeci pustkami. Zamknięty na głucho, z kratami w oknach straszy swoim wyglądem mieszkańców. Już niedługo, jak głosi banner informacyjny na budynku, powstaną tu lokale usługowe. Spokojna dotąd ul. Mazowiecka może zmienić swój charakter, także za sprawą innych, planowanych w tym rejonie inwestycji. 📢 Studniówka Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Skale. Bal w dworze szlacheckim ze służbami mundurowymi Na 102 dni przed maturą uczniowie Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Skale bawili się na studniówce. Swój pierwszy, wielki bal zorganizowali w czwartek, 25 stycznia 2024 roku w Szlacheckim Dworze w Sieciechowicach. Uczniowie trzech klas maturalnych skalskiej placówki zabawę zaczęli tradycyjnie od poloneza, a tuż po nim równie tradycyjnego w tej szkole "walca profesorskiego", potem były podziękowania i życzenia pomyślności na maturze i w życiu.

📢 Kraków. Mężczyzna nie chciał wpuścić policji do mieszkania tłumacząc się...bałaganem. Odpowie za posiadanie narkotyków Krakowska policja na brak interwencji narzekać nie może. Niektóre jednak są tak wyjątkowe, że nie sposób ich nie opisać. 21 stycznia policjanci zapukali do mieszkańca Prądnika Białego z podejrzeniem iż może on posiadać narkotyki. Jakież było ich zdziwienie, gdy mężczyzna otworzył drzwi ale oświadczył, że policjantów nie wpuści bo...ma bałagan w mieszkaniu. Jak skończyła się ta historia? Przeczytajcie poniżej. 📢 Kraków. "Nie jesteśmy pewni czy nasz kraj jest w stanie znieść rozpad demokracji". Słowacy protestowali pod Konsulatem Generalnym W czwartek wieczorem, 25 stycznia, grupka obywateli Słowacji zebrała się pod Konsulatem Generalnym Słowacji w Krakowie. Celem zgromadzenia było wsparcie walki o praworządność i europejskie wartości w ich rodzimym kraju, w którym bez porozumienia ze społeczeństwem przyjmuje się kolejne ustawy dot. m.in. zmian kadrowych w policji.

📢 Kraków znów będzie pachniał trawą cytrynową i imbirem. Festiwal Azjatycki wraca do Hali Cracovii w ten weekend! A to nie wszystko... Już w najbliższy weekend (27-28 stycznia) w Krakowie odbędą się trzy pyszne festiwale. Festiwal Azjatycki zaprosi Was na sushi i chaczapuri, Festiwal Kawy i Czekolady ugości Was ciepłymi i słodkimi napojami, a Festiwal Piwa, Wina i Trunków Rzemieślniczych rozgrzeje i ukoi skołatane nerwy. To wszystko odbędzie się w jednym miejscu - w Hali 100-lecia KS Cracovia. 📢 UMK idzie z duchem czasu. Papierowe wnioski o wydanie dowodów osobistych zastąpi elektroniczny pad 29 grudnia 2023 r. weszły w życie zmiany w ustawie o dowodach osobistych. Obecnie nie trzeba już wypełniać papierowego wniosku o wydanie dowodu osobistego. 📢 Kraków. Straż Miejska wpadła w szał holowania wraków samochodów, kolejne znikają z ulic miasta Nie ma dnia, aby straż miejska w Krakowie nie informowała o ściągnięciu kolejnych wraków samochodów z krakowskich ulic. Ostatnio podawali że od początku roku zholowali ponad 50, ale ciągle dochodzą kolejne do kolekcji. W dniach od 18 do 23 stycznia, funkcjonariusze doprowadzili do usunięcia: Pontiaca - os. Złotego Wieku, Audi - os. Oświecenia, Poloneza - os. Albertyńskie, Forda - os. Oświecenia, Hundai’a - ul. Bulwarowa.

📢 Kora, Modrzejewska, Wyspiański, Szymborska na muralu w swojej dzielnicy Na żywo nigdy się nie spotkali - przynajmniej nie w takim gronie, ale ich szlaki z pewnością się przecinały w różnych latach. Wokalistka Maanamu, Helena Modrzejewska, Wisława Szymborska i Stanisław Wyspiański kiedyś mieszkali na Krowodrzy, dziś można ich odnaleźć na muralu widniejącym na budynku u zbiegu ulic Mazowieckiej i Sienkiewicza.

📢 Kraków. Trwają Targi Edukacyjne Szkół Zawodowych w "Meliorku". W pierwszym dniu szkołę odwiedziła spora grupa ósmoklasistów Uczniowie ósmych klas szkół podstawowych już powoli mogą zacząć myśleć o wyborze wymarzonej szkoły średniej. W Krakowie z pewnością mają w czym wybierać. W trakcie trwających XXII „Styczniowych Targów Szkół Zawodowych w Meliorku”, 25 krakowskich zespołów szkół zawodowych prezentuje swoją ofertę edukacyjną na nadchodzący rok szkolny 2024/2025.

📢 Koniec finansowego eldorado w Cracovii. Mateusz Dróżdż do piłkarzy: Jestem prezes „złotówa”, na pewno się o tym przekonacie Zaskakująco zabrzmiały słowa nowego prezesa Cracovii Mateusza Dróżdża, gdy stwierdził, iż „Pasy” są jednym z najlepiej płacących klubów w ekstraklasie. Do tej pory panowało raczej przekonanie, że do krakowskiej drużyny nie przychodzą ani reprezentanci Polski, ani inny piłkarze odgrywający w naszej lidze wiodące role, gdyż pod Wawelem nie mogą liczyć na konkurencyjne apanaże. Jak jest naprawdę?

