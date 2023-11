Przegląd prasy z Krakowa. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 26.11.2023

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 25.11, w Krakowie. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Małopolanki z tytułami Polska Miss i Polska I Wicemiss 2023. One zawładnęły podium”?

Prasówka Kraków 26.11: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Małopolanki z tytułami Polska Miss i Polska I Wicemiss 2023. One zawładnęły podium Gala finałowa wieńcząca kolejną edycję Narodowego Konkursu Piękności Polska Miss 2023 odbyła się w sobotni wieczór. Najpiękniejsze mieszkanki Polski, które reprezentowały wybrane miasta i województwa stanęły do walki o tytuł i koronę Polskiej Miss 2023. Tytuł Polska Miss 2023 oraz korona trafiły do Justyny Haberki z Olkusza, natomiast tytuł I Wicemiss 2023 do reprezentantki Krakowa Inez Ciałowicz.

📢 Wisła Kraków. Efektowne oprawy na meczu „Białej Gwiazdy”, ale bez kar się nie obędzie Mecz Wisły Kraków z GKS-em Katowice był wyjątkowy dla kibiców „Białej Gwiazdy”. 20-lecie swojej działalności na trybunach obchodziła bowiem grupa Ultra Wisła, odpowiedzialna za organizację dopingu i opraw na meczach krakowskiej drużyny. Było głośno, efektownie, ale też w końcówce fani mocno przesadzili...

📢 Kraków. Wykoleił się pociąg, są opóźnienia w ruchu W sobotę wieczorem, w rejonie stacji Kraków - Batowice, doszło do wykolejenia pociągu Polregio relacji Kraków - Ostrowiec Świętokrzyski. W związku z powstałymi utrudnieniami pociągi osobowe i dalekobieżne są kierowane objazdem przez Nowa Hutę. Według Portalu Pasażera opóźnienia w ruchu mogą wynosić około 45 minut. Platforma Komunikacyjna Krakowa informuje, że w zdarzeniu nikt nie ucierpiał, a pasażerowie pociągu z pomocą strażaków i Służby Ochrony Kolei zostali ewakuowani na peron. Uruchomiono autobusową komunikację zastępczą.

Prasówka 26.11 Kraków: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Krakowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 To jedyne takie miejsce w Krakowie. Mieszkańcy odwiedzili artystów w Składzie Solnym Nie trzeba dnia otwartego, by Skład Solny tętnił życiem. Na co dzień mają tu pracownię artyści wizualni, muzycy, odbywają się warsztaty i zajęcia, tu mają swoje miejsce aktywiści. W sobotę, 25 listopada, zaprosili mieszkańców na dzień otwarty. To jedyne takie miejsce w Krakowie.

📢 Kraków. Spektakularne obroty, widowiskowe ewolucje i mnóstwo tańca w najlepszym wydaniu w Nowohuckim Centrum Kultury Spektakularne obroty, widowiskowe ewolucje i mnóstwo tańca w najlepszym wydaniu – tak w skrócie wyglądała 7. edycja Nowa Huta Masters! Tancerze break dance zmierzyli się ze sobą w dwóch kategoriach: KIDS (do 15 lat) i DOROŚLI (powyżej 15 lat) na scenie Nowohuckiego Centrum Kultury. Równolegle z częścią konkursową odbywało się Graffiti Jam – na ścianach wyznaczonych przez organizatora. Zobaczcie zdjęcia z popisów tancerzy. 📢 Za mięsne smakołyki na Jarmarku Bożonarodzeniowym na Rynku Głównym w Krakowie trzeba słono zapłacić. Tyle co za dobry obiad Za jednego małego kabanosa trzeba zapłacić 10 zł, większy kindziuk (przysmak kuchni litewskiej) kosztuje już cztery razy tyle, a za kilogram wiejskiej słoniny cena wynosi prawie 60 zł. W tym roku zachcianka na mięsne przekąski kosztuje tyle, co dobry obiad w przeciętnym barze. Mimo wysokich cen chętnych na zakupy na jarmarku nie brakuje. W sobotę przed stoiskami ustawiały się kolejki.

📢 Małopolanka z tytułem I Wicemiss Nastolatek 2023. Tak wypadła na tle konkurentek Gala finałowa wieńcząca kolejną edycję Narodowego Konkursu Piękności Polska Miss Nastolatek odbyła się w piątkowy wieczór. Najpiękniejsze mieszkanki Polski, które reprezentowały wybrane miasta i województwa stanęły do walki o tytuł i koronę Polskiej Miss Nastolatek 2023. Poprzeczka była postawiona bardzo wysoko. Spośród wielu tytułów, tytuł I Wicemiss Nastolatek 2023 zdobyła reprezentantka Małopolski pochodząca z Nowego Targu, Nikola Ziętak. Zobaczcie zdjęcia! 📢 Do piosenki "Z kopyta kulig rwie" na Rynku Głównym w Krakowie zatańczyło ponad 100 osób Cztery minuty wystarczyły, aby rozgrzać tańcem atmosferę na Rynku Głównym w Krakowie. W sobotę 25 listopada około godz. 14 krakowianie byli świadkami niezwykłego happenigu w postaci tanecznego flash moba. Wydarzenie towarzyszyło oficjalnemu otwarciu Jarmarku Bożonarodzeniowego. Za układ taneczny odpowiada tancerz i krakowski choreograf Michał Kostempski, który wcześniej w sieci opublikował krótki tutorial, dla chcących nauczyć się kroków.

📢 Nie ma nudy w meczach Hutnika. W potyczce z Radunią Stężyca w Nowej Hucie padły cztery gole Szybkie objęcie prowadzenia, poprawka 20 minut później. Koniec emocji w meczu? Nie na Suchych Stawach. Piłkarze Hutnika po raz kolejny w tym sezonie 2. ligi zafundowali krakowskim widowisko, które do końca trzymało w napięciu. Tym razem z happy endem dla nich, bo spotkanie z Radunią Stężyca zakończyło się wygraną podopiecznych Bartłomieja Bobli 3:1. 📢 Wieczorem krakowskie ulice i chodniki mogą zamienić się w lodowiska. IMGW ostrzega przed oblodzeniem IMGW w Krakowie prognozuje zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach mokrego śniegu. Ostrzeżenie obowiązuje od dzisiaj sobota), od godz. 18.00 do niedzieli, 26 listopada, do godz. 10. Temperatura minimalna wynosić będzie do ok. -3°C, temperatura minimalna przy gruncie ok. -5°C. IMGW prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska ocenia na 70 proc.

📢 Karambol na najbardziej kolizyjnym skrzyżowaniu w Nowej Hucie. Jedna osoba trafiła do szpitala W sobotę około godz. 9.30 doszło do wypadku z udziałem kilku pojazdów na skrzyżowaniu alei Róż i ulicy Edwarda Rydza-Śmigłego. - W zdarzeniu wzięło udział sześć aut. Jedna osoba z lekkimi obrażeniami trafiła do szpitala - mówi Katarzyna Cisło, rzecznik małopolskiej policji. Profil facebookowy Patrol998-Małopolska informuje, że służby pracują na miejscu zdarzenia, występują też utrudnienia w ruchu. 📢 Kraków. Zaginęła 17-letnia Kalina Jamrozik z Płaszowa. Rodzice i policja proszą o pomoc w poszukiwaniach "Kalina wyłączyła telefon wychodząc z domu. Poszła w nieznanym kierunku na skutek szkolnej dramy. Lubi stare ruiny w okolicach Płaszowa w Krakowie i to zostało w miarę możliwości sprawdzone. Lubi też podróże autostopem do innym miast. Jej znajomi sugerują drogę na północ w kierunku Warszawy, ale jeśli pojechała, może być w dowolnym mieście" - pisze na facebooku ojciec zaginionej nastolatki.

📢 W Krakowie raz słońce, raz śnieg i plama oleju na zakopiance, a dalej śnieg, trudne warunki na drogach i wypadki W Krakowie sypnęło śniegiem z rana, ale szybko wyszło słońce. Jednakże w wielu innych rejonach Małopolski spadło sporo śniegu i warunki są trudne, szczególnie na drogach. Dochodzi o dużej liczby wypadków. Zachowajcie ostrożność, bo pogoda jest zmienna i zdradliwa. Problemy na zakpopiance, problemy pod Myślenicami, ciężka przeprawa dla kierowców na Podhalu. 📢 Kraków. Na Bieńczyckim Placu Targowym stoły uginają się od dorodnych warzyw i owoców. Zobaczcie ceny! W sobotni poranek plac Bieńczycki tętni życiem. Okoliczni mieszkańcy przyszli kupić tu świeże owoce, warzywa, nabiał, pieczywo. Jest w czym wybierać - na stoiskach piętrzą się pomidory, buraki, selery. Obok ułożone stosy wytłaczanek z jajkami, a dalej stoisko z kilkoma gatunkami jabłek. Zobaczcie, jakie są ceny produktów na bieńczyckim targu.

📢 Kraków. Bezdomny spał między fotelami w... busie. Prawie zamarzł Wczoraj, późnym popołudniem zadzwonił do straży miejskiej mieszkaniec ul. Weissa informując, że w busie zaparkowanym obok boiska sportowego leży od dłuższego czasu mężczyzna, który nie daje oznak życia. Jak oświadczył, próbował go obudzić, pukał w szybę, ale nic to nie dało. 📢 Weekend w Krakowie. Oto najlepsze wydarzenia w dniach 25 do 26 listopada: Jarmark Bożonarodzeniowy, Nowa Huta Masters, Kwiat Jabłoni Z końcem listopada, długo wyczekiwany jarmark bożonarodzeniowy na Rynku Głównym nareszcie został oficjalnie otwarty! To jednak nie jedyne wydarzenie nadchodzącego weekendu. Atrakcji będzie cała masa i jeszcze więcej! Sprawdźcie, co robić w Krakowie w najbliższych dniach.

📢 Wielkie, piątkowe korki w Krakowie. Black Friday czy po prostu wieczór w Krakowie? I znów miasto sparaliżowane, bo remonty, bo deszcz, bo korki, bo... Black Friday? Może faktycznie jeszcze więcej jest samochodów na ulicach, ale kto to zauważy w tym chaosie, który od tygodni dzieje się w Krakowie. Stoją Aleje Trzech Wieszczów, stoi al. Pokoju. Stoi autostrada A4 od Swoszowic aż po Balice, ale tam dziś doszło też do poważnych wypadków. Jesień na drogach Krakowa to koszmar.

📢 Kraków dostanie miliony złotych na odwiert geotermalny w Przylasku Ruskieckim. Powstaną krakowskie termy? Według wstępnych informacji po konferencji prasowej w Ministerstwie Klimatu i Środowiska – Gmina Miejska Kraków otrzyma ponad 12 mln zł z NFOŚiGW na wykonanie badawczego odwiertu geotermalnego w Przylasku Rusieckim. O szukaniu wód geotermalnych w tym rejonie Krakowa mówi się od dawna. Teraz staje się to bardziej realne. Czy jeśli parametry źródeł okażą się odpowiednie powstaną krakowskie termy? Na razie mówi się o wykorzystaniu złóż jako kolejnego źródła ciepła dla Krakowa, ale szkoda by było, gdyby nie służyły też rekreacji i wypoczynkowi. 📢 Piłkarz wrócił do Krakowa, żeby się oświadczyć. Powiedziała "tak"! Wrócił do Krakowa, żeby się oświadczyć! Pelle van Amersfoort, były piłkarz Cracovii, i jego partnerka Kim Hiemstra, chyba dobrze wspominają nasze miasto, skoro właśnie tutaj Pelle postanowił przeprowadzić operację z wręczeniem zaręczynowego pierścionka. Jaka była reakcja Kim? "YESSSSSSSS!!" - napisała na Instagramie ukochana sportowca.

