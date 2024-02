Przegląd prasy z Krakowa. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 26.02.2024

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 25.02, w Krakowie. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Cavaliada Tour. Emocjonujący konkurs Grand Prix w Tauron Arenie Kraków”?

Prasówka Kraków 26.02: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Cavaliada Tour. Emocjonujący konkurs Grand Prix w Tauron Arenie Kraków Najważniejszy konkurs CAVALIADY w Krakowie – PKO Bank Polski Grand Prix wygrał reprezentant Niemiec Patrick Bölle na Caramba De Janeiro. Życiowy sukces odniósł w niedzielę 25 lutego Marek Wacławik, który na Kathmandau zajął miejsce drugie. Finał CAVALIADY Tour i ranking Ligi Europy Centralnej Pucharu Świata wygrał Kristaps Neretnieks.

📢 Przysięgam służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej... Na Rynku w Myślenicach przysięgę złożyli żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej Żołnierze po szkoleniu wojskowym w 11 Małopolskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej stawili się na Rynku w Myślenicach. Tu w niedzielę, 25 lutego 2024 r. złożyli ślubowanie. Wśród nich są studenci, uczniowie szkół średnich, a nawet nauczyciele i wykładowcy uczelni wyższych oraz pielęgniarki i lekarze. W ramach projektu "Ferie z WOT" edukowali się i ćwiczyli. W ten sposób ostatnie ferie spędzało ok. 200 osób, a 16 procent z nich to kobiety. Nie wszyscy przeszli to trudne szkolenie. Ślubowanie złożyło 109 osób.

📢 "Krakoska ławka dialogu" nowym rekwizytem w kampanii Aleksandra Miszalskiego. Kandydat PO na prezydenta chce też konta obywatelskiego Do Polski trafi 137 mld euro z KPO i polityki spójności - poinformowała w piątek szefowa KE Ursula von der Leyen. To oznacza, że Polska będzie mogła rozdysponować ok. 600 mld zł. Wnioski na kwotę 3 mld zł złożył Kraków. O tym, na co przeznaczyć te środki oraz jak usprawnić dialog z mieszkańcami Krakowa mówili w niedzielę 25 lutego poseł Aleksander Miszalski i minister Adam Szłapka.

Prasówka 26.02 Kraków: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Krakowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Andrzej Duda jeździł na nartach na Kasprowym Wierchu w ostatni dzień ferii zimowych. Prezydent RP wystartował w maratonie narciarskim Prezydent Andrzej Duda szusował na nartach na Kasprowym Wierchu w Tatrach. W niedzielę wziął udział w Slalom Maratonie Narciarskim organizowanym przez Fundację Handicap Zakopane. W zawodach wystartowało ok. 60 zawodników.

📢 Nowy zawodnik w Cracovii. Islandczyk David Kristjan Olafsson podpisał kontrakt Zgodnie z obietnicami prezesa i trenera Cracovia jeszcze w tym okienku dopięła jeden transfer. Z "Pasami" związał się reprezentant Islandii Davíd Kristjan Olafsson. 29-letni lewy obrońca podpisał umowę do 30 czerwca 2026 roku. 📢 Kraków. Odwołanie ks. Dariusza Rasia z proboszcza Bazyliki Mariackiej. Wierni napisali list do arcybiskupa Marka Jędraszewskiego Czy sprawa odwołania ks. Dariusza Rasia z funkcji proboszcza Bazyliki Mariackiej ma drugie dno? RMF i Rzeczpospolita dotarły do listu Rad Parafialnych Bazyliki Mariackiej skierowanego do abp. Marka Jędraszewskiego. Parafianie zarzucają w nim, że za decyzją komisji zajmującej się sprawą odwołania ks. Rasia stoi konflikt interesów, a sam raport pisany był pod tezę. 📢 Wysyp remontów i zmian w ruchu w Krakowie. Drogowcy się rozkręcają, a ferie skończyły Zmiany z powodu remontu zwrotnicy na Dąbiu, postępujące prace na Kościuszki i Zwierzynieckiej, wprowadzone korekty ruchu w rejonie ronda Polsadu (budowa tramwaju do Mistrzejowic), rozpoczęcie remontów ulic Wiosennej i Kozienieckiej, trwająca przebudowa Obozowej - to tylko część z frontu prac na drogach Krakowa. Przypominamy też o zmianach w komunikacji związanych z końcem ferii zimowych.

📢 Kraków. Budowa chodnika na Tynieckiej i kolejna wycinka drzew w mieście Wycinka drzew na ul. Lublańskiej pod tramwaj do Mistrzejowic wywołała protest mieszkańców na placu budowy. Kolejna wycinka drzew pod ścieżkę rowerową na al. 29 Listopada - oburzenie krakowian rozlało się po internecie. Teraz trwa kolejna wycinka pod chodnik na ul. Tynieckiej. O ten chodnik akurat wnioskowali mieszkańcy. Zniknąć musi 57 drzew. Zarząd Dróg Miasta Krakowa tłumaczy, że to konieczne.

📢 Kraków. "Bagry nie są w pełni dostępne dla mieszkańców". List Czytelnika Napisał do nas mieszkaniec, który wykazuje, że Bagry w Krakowie, które są parkiem miejskim, wbrew opiniom urzędników nie są wcale ogólnodostępne. Pokazuje, że są miejsca, do których nie da się dotrzeć, nie da się obejść całego zbiornika wodnego. Na pewnych odcinkach brzegi Bagrów są grodzone siatką, bronione przez niebezpieczną skarpę, dostępne tylko do dzierżawców ogródków działkowych. Czytelnika oburza też fakt, że dzierżawiona część Bagrów stała się miejscem działalności komercyjnej, na której ktoś zarabia. Poprosiliśmy urzędników, by się odnieśli do tych kwestii.

📢 Diagnoza zabrzmiała jak wyrok. Z lekarza stał się pacjentem. Przeszczep szpiku kostnego to dla Piotra Sołtysiaka z Krakowa jedyny ratunek Piotr Sołtysiak z zawodu jest lekarzem. Pracuje w jednym z krakowskich szpitali jako chirurg dziecięcy. Gdy zachorował na białaczkę, role się odwróciły - z lekarza stał się pacjentem. Rodzina Piotra zwraca się z apelem o oddawanie krwi i rejestrację w bazie potencjalnych dawców szpiku kostnego. Tylko dzięki przeszczepowi Piotr i inni chorzy będą mogli wrócić do zdrowia. 📢 Kraków. Galeria Krakowska podwyższyła opłaty za parkowanie dla klientów Do 15 minut – bezpłatnie, do 2 godzin – 5 zł (wcześniej 2 zł), trzecia rozpoczęta godzina – 7 zł, każda następna rozpoczęta godzina – 10 zł (wcześniej każde kolejne 60 minut po 2 godzinach kosztowało 5 zł), opłata dzienna – 80 zł, wystawienie duplikatu biletu parkingowego – 20 zł + opłata według cennika. Takie zmiany obowiązują od połowy lutego.

📢 Wielki Post 2024. Gdzie i kiedy na rekolekcje w Krakowie? Dla seniorów u franciszkanów, dla mam z dziećmi w Podgórzu Trwa Wielki Post, który dla katolików jest czasem na duchowe przygotowanie się do Świąt Wielkanocnych. "Zachęcamy do spowiedzi przez Wielkanocą i prosimy, aby nie odkładać jej na dni wielkiego tygodnia, ale już teraz oczyścić swoje sumienie, by owocnie przeżyć czas Wielkiego Postu" - apelują krakowscy duszpasterze. W kościołach odbywają się również rekolekcje wielkopostne. Kto głosi nauki rekolekcyjne, na jaki temat, dla kogo i kiedy? Sprawdziliśmy.

📢 Cavaliada Tour wkroczył w decydującą fazę. Piękne widowisko w Tauron Arenie Kraków [ZDJĘCIA] Kolejny, trzeci już dzień rywalizacji w ramach cyklu Cavaliada Tour dostarczył mnóstwo wrażeń. Kibice jeździectwa emocjonowali się przebiegiem kilku konkursów. W galerii mamy dla Was nowe zdjęcia z Tauron Areny Kraków.

📢 Kraków znów szantową stolicą świata, czyli trwa 43. Festiwal Shanties! Żeglarskie pieśni nawet na Rynku Głównym „Tańcz nam morze” – pod takim hasłem przewodnim w dniach 22–25 lutego odbywa się 43. edycja Festiwalu Piosenki Żeglarskiej Shanties w Krakowie. Festiwal rozpoczęły piątkowe koncerty w Radiu Kraków i Kinie Kijów. W sobotę na Rynku Głównym wystąpił zaś chór męski "Zawisza Czarny" i wykonawcy zza granicy.

