Przegląd prasy z Krakowa. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 25.12.2023

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 24.12, w Krakowie. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Kraków. Na al. Słowackiego zderzyły się dwie karetki. Co najmniej jedna osoba poszkodowana”?

Prasówka Kraków 25.12: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Kraków. Na al. Słowackiego zderzyły się dwie karetki. Co najmniej jedna osoba poszkodowana W niedzielę o godz. 19.50 policja została poinformowana o wypadku, do którego doszło na al. Słowackiego w Krakowie na wysokości ul. Krowoderskiej. Ze wstępnych ustaleń wynika, że w zdarzeniu brały udział dwie karetki pogotowia. - Jedna osoba została poszkodowana. Jest to kierowca karetki, która się przewróciła. Mężczyzna trafił do szpitala - mówi Anna Zbroja-Zagórska, z biura prasowego małopolskiej policji.

📢 Wigilijny dzień pełen wypadków, stłuczek i trudności na drogach pod Krakowem. Pracowity dzień dzień służb Zablokowany wjazd na autostradę A4, utrudnienia na drogach krajowych i wojewódzkich, zderzenia samochodów, autobusy wypadające z trasy i powalone drzewa na drogach lokalnych. Tak wyglądał poranek i dzień wigilijny na drogach pod Krakowem. Najwięcej zdarzeń na północy powiatu krakowskiego. Zdarzenia drogowe miały miejsce w gminach Zabierzów, Liszki, Czernichów, Krzeszowice, Wielka Wieś i Zielonki.

📢 Abp. Marek Jędraszewski złożył życzenia mieszkańcom Krakowa. "Chrystus przynosi ludziom wolność zakorzenioną w prawdzie" – Bogu dziękujemy i wysławiamy Go razem z zastępami anielskimi za ten przedziwny cud Jego miłości do nas, że pochylił się nad naszą słabością, nędzą i śmiertelnością po to, żeby upodobnić nas do siebie – mówi metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski, składając wiernym bożonarodzeniowe życzenia.

Prasówka 25.12 Kraków: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Krakowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Imieniny Adama. Krakowskie kwiaciarki złożyły kwiaty pod najsłynniejszym krakowskim pomnikiem Kwiaty składały ich babcie, mamy, a teraz one podtrzymują tę tradycję. Jak co roku w wigilię Bożego Narodzenia i jednocześnie w dniu imienin Adama, krakowskie kwiaciarki z Rynku Głównego w Krakowie złożyły kwiaty pod pomnikiem Adama Mickiewicza.

📢 Wigilijny poranek w Nowej Hucie w bajkowej, zimowej aurze. Śnieg jednak znika z minuty na minutę Wigilijny poranek przywitał nas białym puchem. Centrum Nowej Huty przykryta jest śnieżnym dywanem, ale temperatura powyżej zera sprawia, że śnieg znika z minuty na minutę. Udało nam się zatrzymać w kadrze zimową aurę 24 grudnia. Sami zobaczcie, bo wigilijny wieczór może być już bez śniegu. 📢 Wigilijny poranek to nie tylko przygotowania do wieczornej wieczerzy. Cześć nowohucian spędza go na łyżwach. Za darmo! 24 grudnia od rana większość z nas przygotowuje się do wigilijnego spotkania. Zamiast lepić pierogi, piec ciasta, i sprzątać można również wybrać się na łyżwy. Teraz jest okazja, bo za jazdę po nowohuckim lodowisku nie trzeba płacić. Od 23 grudnia do 1 stycznia wstęp na lodowisko przed Nowohuckim Centrum Kultury jest bezpłatny, wypożyczalnia sprzętu również.

📢 Pasterka w Kopalni Soli w Wieliczce. Najwcześniej w Polsce odprawiana bożonarodzeniowa Msza Święta. Piękna tradycja 101 metrów pod ziemią Uroczysta msza św. odprawiona została w Kopalni Soli w Wieliczce, w kaplicy św. Kingi w wigilijny poranek – 24 grudnia o godzinie 8.00. Modlitwę poprowadził abp. Marek Jędraszewski, metropolita krakowski. Liturgię uświetniła Reprezentacyjna Orkiestra Dęta Kopalni Soli „Wieliczka”. Górnicza Pasterka o poranku ma długi zwyczaj. To tradycja wyjątkowa nie tylko na skalę Polski, ale i świata. 📢 Trendy w ubieraniu choinki: oto jakie bombki i ozdoby są modne na Boże Narodzenie 2023! Będziecie zaskoczeni! Pięknie ozdobiona, pachnąca i najlepiej żywa choinka, jest nieodłączną częścią Świąt Bożego Narodzenia. Są tacy, którzy w jej przystrajaniu decydują się na radosną twórczość i każdego roku wyciągają z zakurzonych pudeł te same choinkowe ozdoby o różnych kolorach i kształtach. Dla tych, którzy dekorowanie świątecznego drzewka traktują jednak, jak element wystroju wnętrz, przygotowaliśmy trendy obowiązujące w 2023 roku!

📢 Pogoda zrobiła nas w balona w Wigilię. Małopolska zasypana, duże problemy na drogach Miało być ciepło i deszczowo w święta, a mamy opady śniegu, zasypane auta i drogi. W nocy i nad ranem doszło do dużej liczby wypadków drogowych. Zima zaskoczyła kierowców i zapewne też drogowców. Pytanie czy są w stanie odśnieżyć miasta i drogi w województwie, bo przecież dziś wigilia i trzeba jeść karpia, a nie jeździć pługiem. A to może być istotne dla części mieszkańców, którzy wybierali się w świąteczne odwiedziny do rodziny. 📢 Oceniamy piłkarzy Cracovii za jesienne występy. Mogło i powinno być lepiej W drugiej połowie roku Cracovia rozegrała 22 mecze – 19 ligowych i 3 w Pucharze Polski. Po każdym z nich wystawialiśmy oceny piłkarzom, w skali 1 – 10. Ocenialiśmy tych, którzy grali przynajmniej 15 minut w każdym spotkaniu i nie dostali czerwonej kartki, bo w takim przypadku przyznawaliśmy notę 0. Oceny są średnią not z tych spotkań, z jedną liczbą po przecinku. Gdy dany zawodnik nie został oceniony, oczywiście tego spotkanie nie bierzemy do średniej.

📢 Kraków. Bójka w okolicy Rynku Podgórskiego. Agresywni uczestnicy uciekli przed pojawieniem się policji Na filmie, który został opublikowany 16 grudnia tego roku na platformie X widać, jaki kilku ubranych na czarno mężczyzn atakuje samochód na ul. Limanowskiego. Co najmniej jeden z nich ma w rękach przedmiot przypominając maczetę. Policja potwierdza, ze doszło wtedy do bójki kilku osób w rejonie rynku Podgórskiego. Wiadomo jedynie, ze uczestnikom zdarzenia udało się uciec przed przybyciem funkcjonariuszy.

📢 Kardynał Stanisław Dziwisz w szpitalu. Jest prośba o modlitwę Archidiecezja Krakowska informuje, że kardynał Stanisław Dziwisz przyjął proponowaną mu hospitalizację w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie ze względu na istniejącą od kilku dni infekcję dróg oddechowych. 📢 Kierowcy krakowskiego MPK ułożyli z autobusów największą na świecie śnieżynkę. Użyli do tego 24 pojazdy To chyba jedne z najbardziej oryginalnych świątecznych życzeń w tym roku. Kierowcy krakowskich autobusów miejskich postanowili tak ułożyć swoje pojazdy, aby ułożyły się w formie ogromnej śnieżynki. Do tego dołączyli efekty świetlne swoich pojazdów i efekt gotowy. W ruch poszły światła mijania, stopu i awaryjne. Zobaczcie, jak kreatywni potrafią być kierowcy miejskich autobusów.

📢 Wypadek w powiecie myślenickim. Czołowe zderzenie dwóch samochodów Śliskie drogi, zalegający śnieg, trudne warunki dla kierowców to powód wypadków pod Krakowem. Drugi dzień na drogach przynosi problemy. W sobotnie popołudnie, 23 grudnia doszło do wypadku w Tokarni w powiecie myślenickim. Dwa samochody osobowe zderzyły się czołowo. Na miejsce wezwano służby ratownicze. przybyli strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Tokarni, Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej z Myślenic oraz myślenicka policja. Po zderzeniu występują utrudnienia w ruchu. Służby apelują o ostrożność. 📢 Opady śniegu i silny wiatr. Coraz trudniejsze warunki na krakowskich i małopolskich drogach Intensywne opadu i porwisty wiatr sprawiły, że w sobotę wieczorem drogi pokryły się śliską mazią. Dyżurny małopolskiej straży pożarnej poinformował poinformował, że do godz. 16 w Małopolsce doszło do 8 wypadków i kolizji. Więcej interwencji było w związku z połamanymi drzewami. W naszym regionie strażacy wyjeżdżali do akcji 18 razy.

