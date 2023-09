Przegląd prasy z Krakowa. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 25.09.2023

W Domu Arcybiskupów Krakowskich abp Marek Jędraszewski siedmiu kandydatom do seminarium wręczył suscepty, czyli dokumenty potwierdzające przyjęcie ich prośby o rozpoczęcie formacji na etapie propedeutycznym. - Ten rok będzie czasem wewnętrznego wzrostu, dojrzewania i ugruntowywania się w powołaniu – mówił do kandydatów na księży abp Marek Jędraszewski.

W dniach 23-24 września w krakowskim Klubie TCF HUB na os. Zielonym królują piłkarzyki. Odbywają się tam Klubowe Mistrzostwa Polski w Futbolu Stołowym.

„Dziś jest Pojutrze. Harcerstwo w służbie Bogu i Polsce” to cykl wydarzeń kulturalnych, przedstawiających historię ruchu harcerskiego w Polsce, obrazujących odwagę i miłość do ojczyzny wielu pokoleń młodych ludzi. W jego ramach w sobotę, 23 września, na Rynku Podgórskim w Krakowie odbył się koncert. Celem wydarzenia było dotarcie do młodego pokolenia z mało znaną historią polskiego harcerstwa za pomocą melodii i tekstów piosenek nawiązujących do bohaterów i ducha harcerstwa.

Nowa droga powiatowa powstała między Sułoszową i Przeginią łączy drogę wojewódzką nr 773 z drogą krajową nr 94. W sobotę, 23 września ten trakt budowany nieco ponad dwa lata został otwarty. Mieszkańcy obecni na otwarciu wspominali, że o takiej drodze marzyli od 40 lat. O budowę zabiegało także wielu samorządowców. Realizacja - tej kosztownej inwestycji, bo wartej prawie 20 mln zł - była możliwa dzięki programom rządowym.