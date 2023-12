Przegląd prasy z Krakowa. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 24.12.2023

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 23.12, w Krakowie. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Kraków. Bójka w okolicy Rynku Podgórskiego. Agresywni uczestnicy uciekli przed pojawieniem się policji”?

Prasówka Kraków 24.12: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Kraków. Bójka w okolicy Rynku Podgórskiego. Agresywni uczestnicy uciekli przed pojawieniem się policji Na filmie, który został opublikowany 16 grudnia tego roku na platformie X widać, jaki kilku ubranych na czarno mężczyzn atakuje samochód na ul. Limanowskiego. Co najmniej jeden z nich ma w rękach przedmiot przypominając maczetę. Policja potwierdza, ze doszło wtedy do bójki kilku osób w rejonie rynku Podgórskiego. Wiadomo jedynie, ze uczestnikom zdarzenia udało się uciec przed przybyciem funkcjonariuszy.

📢 Kardynał Stanisław Dziwisz w szpitalu. Jest prośba o modlitwę Archidiecezja Krakowska informuje, że kardynał Stanisław Dziwisz przyjął proponowaną mu hospitalizację w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie ze względu na istniejącą od kilku dni infekcję dróg oddechowych.

📢 Kierowcy krakowskiego MPK ułożyli z autobusów największą na świecie śnieżynkę. Użyli do tego 24 pojazdy To chyba jedne z najbardziej oryginalnych świątecznych życzeń w tym roku. Kierowcy krakowskich autobusów miejskich postanowili tak ułożyć swoje pojazdy, aby ułożyły się w formie ogromnej śnieżynki. Do tego dołączyli efekty świetlne swoich pojazdów i efekt gotowy. W ruch poszły światła mijania, stopu i awaryjne. Zobaczcie, jak kreatywni potrafią być kierowcy miejskich autobusów.

Prasówka 24.12 Kraków: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Krakowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Wypadek w powiecie myślenickim. Czołowe zderzenie dwóch samochodów Śliskie drogi, zalegający śnieg, trudne warunki dla kierowców to powód wypadków pod Krakowem. Drugi dzień na drogach przynosi problemy. W sobotnie popołudnie, 23 grudnia doszło do wypadku w Tokarni w powiecie myślenickim. Dwa samochody osobowe zderzyły się czołowo. Na miejsce wezwano służby ratownicze. przybyli strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Tokarni, Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej z Myślenic oraz myślenicka policja. Po zderzeniu występują utrudnienia w ruchu. Służby apelują o ostrożność.

📢 Opady śniegu i silny wiatr. Coraz trudniejsze warunki na krakowskich i małopolskich drogach Intensywne opadu i porwisty wiatr sprawiły, że w sobotę wieczorem drogi pokryły się śliską mazią. Dyżurny małopolskiej straży pożarnej poinformował poinformował, że do godz. 16 w Małopolsce doszło do 8 wypadków i kolizji. Więcej interwencji było w związku z połamanymi drzewami. W naszym regionie strażacy wyjeżdżali do akcji 18 razy. 📢 Prezydent miasta i metropolita krakowski złożyli mieszkańcom życzenia. "Życzę, aby ktoś mądry został prezydentem Krakowa" Dziś w samo południe ze sceny jarmarku bożonarodzeniowego na Rynku Głównym włodarze Krakowa i kościoła krakowskiego złożyli życzenia świąteczno-noworoczne mieszkańcom i gościom przebywającym w naszym mieście. Życzenia złożyli m.in. prezydent Krakowa Jacek Majchrowski i ks. abp Marek Jędraszewski. 📢 Nowa płyta postojowa na lotnisku w Balicach już gotowa. Jest też plan inwestycji na najbliższe 20 lat Na lotnisku w podkrakowskich Balicach zakończyły się roboty budowlanych związanych z rozbudową płyty postojowej w części zachodniej. Inwestycja, która kosztowała blisko 134 mln zł właśnie uzyskała pozwolenie na użytkowanie. W wyniku rozbudowy płaszczyzny Krakow Airport zwiększy o 15 liczbę dostępnych stanowisk postojowych dla samolotów kodu C, czyli czyli typu boeing B737 lub airbus A320/321. Wspólnicy spółki zarządzającej portem przyjęli też plan inwestycyjny dla lotniska na lata 2024–2045.

📢 Tak kiedyś świętowano. Przedwojenne wigilie i spotkania gwiazdkowe (ZDJĘCIA) Przedwojenne wigilie i spotkania gwiazdkowe. Zobaczcie jak kiedyś świętowano wigilię Bożego Narodzenia. Zapraszamy do galerii zdjęć! 📢 Opactwo w Staniątkach. Także za klauzurą trwa dobrze wszystkim znana, choć znacznie spokojniejsza i cichsza, świąteczna krzątanina W chórze zakonnym Opactwa Sióstr Benedyktynek w Staniątkach słychać śpiew kantorki. Na słowa przypominające o tym, że Bóg stał się człowiekiem, siostry klękają i trwają przez chwilę w głębokim pokłonie. Rozpoczyna się Wigilia Bożego Narodzenia. To wyjątkowa noc, kiedy w refektarzu nie obowiązuje święte milczenie.

📢 „Luxtorpedą” z Krakowa Głównego do Zakopanego. Koleje Małopolskie uruchomią zimowy pociąg Koleje Małopolskie od wtorku przywrócą na sezon zimowy z myślą o turystach pociąg sezonowy „Luxtorpeda” z Krakowa Głównego do Zakopanego - poinformował samorządowy przewoźnik. Luxtorpeda” z Krakowa Głównego do Zakopanego będzie kursować we wszystkie soboty, niedziele i święta od 26 grudnia do 25 lutego.

📢 W święta nie sprawdzimy która godzina na Placu Centralnym. Słynny zegar na dachu budynku Centrum D1 nie działa Będąc na Placu Centralnym w Nowej Hucie na próżno można podnosić głowę, żeby sprawdzić którą mamy godzinę. Od jakiegoś czasu słynny zegar nie działa. Świeci się jedynie częściowo, ale w niczym nie przypomina to aktualnej godziny. To nie pierwszy przypadek awarii w ostatnich latach. W 2019 roku zegar przeszedł gruntowny remont. Zamontowane wtedy nowoczesne panele ledowe. Jak widać to rozwiązanie też nie jest idealne. 📢 Lodowisko Cracovii po nowemu za ponad milion złotych. Wygląda okazale. Zdjęcia, film Zakończył się remont lodowiska Cracovii. Klub musiał poddać swój obiekt gruntowej renowacji, bo nie spełniał już wymogów Polskiego Związku Hokeja na Lodzie i Cracovia dostała czas na remont do końca roku.

📢 Mikołaj sprzedaje opłatki, a największe kolejki ustawiają się przed wyrobami tradycyjnymi. Ostatnie świąteczne zakupy na targowisku Tomex Sobota to już ostatni dzień na świąteczne zakupy. Ta targu handlowym w Bieńczycach przed stoiskami z produktami regionalnymi ustawiają się kolejki klientów. Tradycja suto zastawionych świątecznych stołów sprawia, że każdy z nas chce wtedy zajadać najlepsze smakołyki. Aby je zdobyć, czasem trzeba cierpliwie postać w kolejce. Zobaczcie, jak wygląda ostatni dzień przed Wigilią na bieńczyckim targowisku.

📢 Rzeczniczka Cracovii odchodzi z klubu. Pełniła tę funkcję niecałe dwa miesiące W Cracovii w ostatnim czasie jest bardzo dużo zmian personalnych w strukturach klubu. Doszła kolejna - rzeczniczka Cracovii Aleksandra Szynal poinformowała za pośrednictwem mediów społecznościowych, że kończy pracę. Aleksandra Szynal pełniła tę funkcję od 27 października.

📢 Jedziecie na święta zakopianką? Policyjny dron nie ma litości. Oni zapłacili krocie. Jest nagranie Nadmierna prędkość, brawurowa jazda, pijani kierowcy i wyprzedzanie na pasach. Szczególnie kierowców popełniających to ostatnie wykroczenie upatrzył sobie policyjny dron latający nad zakopianką. Jedna akcja ostrzegawcza już się odbyła. Zapewne małopolska policja powtórzy ją w czasie świąt, czyli wzmożonego ruchu na drogach Małopolski, w szczególności na tej najważniejszej, zakopiance. 📢 Kraków. Hipermarket Kaufland i Designer Outlet przy Galicyjskiej. Tu zakupów światecznych na razie nie zrobimy. A kiedy? Kaufland przy Galicyjskiej wygląda na gotowy od miesięcy, ale chyba coś tam jeszcze dopieszczają, bo otwarcie zapowiedziano na początek roku 2024. Z kolei po sąsiedzku z ziemi wyłania się Designer Outlet Kraków - ale na otwarcie mnóstwa sklepów z ciuchami będziemy musieli poczekać do roku 2025. Szał przedświątecznych zakupów trwa w pobliskiej galerii Atut Galicyjska i innych pobliskich sklepach. Jak i w całym Krakowie. Wiglia to przecież niedziela niehandlowa.

📢 Kraków. Radny chce wprowadzenia w Krakowie programu usuwania graffiti z obiektów nie należących do miasta. Prezydent przeciwny Grafficiarze i ich twórczość radosna w przestrzeni Krakowa to prawdziwa zmora urzędników i służb, którzy rok do roku podejmują wobec nich tysiące interwencji. Mimo to bazgroły wciąż się pojawiają. Dlatego radny Łukasz Wantuch proponuje pójść krok dalej i wdrożyć program "Mury wolne od nienawiści", który pozwoliłby usuwać bazgroły również z budynków nie należących do miasta. Co na to Prezydent Jacek Majchrowski?

📢 Sędzia z Krakowa został wiceministrem sprawiedliwości. Prowadził m.in. sprawę ekstradycji Romana Polańskiego Na wniosek ministra sprawiedliwości Adama Bodnara premier powołał sędziego Dariusza Mazura na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. W Ministerstwie Sprawiedliwości Dariusz Mazur będzie sprawował nadzór nad sądami powszechnymi i wojskowymi oraz nad legislacją w zakresie ustroju sadów.

📢 Kraków. Radni przyjęli plan miejscowy dla os. Podwawelskiego. Powstaną tu bloki i park o wielkości przekraczającej 1ha Radni, w trakcie środowej sesji rady miasta podjęli uchwałę dotyczącą planu miejscowego dla os. Podwawelskiego w Krakowie. Zgodnie z kompromisowym rozwiązaniem szkółka drzew i krzewów tzw. Ogrodnik zostanie podzielona na cztery bloki i ponad hektarowy park.

