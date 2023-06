Przegląd prasy z Krakowa. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 24.06.2023

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 23.06, w Krakowie. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Najpopularniejsze imiona nadawane dzieciom w Krakowie w I połowie 2023 roku. Hanna i Jakub na czele zestawienia. A wśród najrzadszych - Noe”?

Prasówka Kraków 24.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Najpopularniejsze imiona nadawane dzieciom w Krakowie w I połowie 2023 roku. Hanna i Jakub na czele zestawienia. A wśród najrzadszych - Noe Dla chłopca Jakub, a dla dziewczynki Hanna - takie imiona były dotąd najczęściej wybierane w pierwszym półroczu 2023 roku dla nowo narodzonych dzieci w Krakowie. Jakie jeszcze są największe hity 2023 wśród imion nadawanych najmłodszym krakowianom? Mamy takie dane, z krakowskiego Urzędu Stanu Cywilnego. Na kolejnych slajdach w naszej galerii prezentujemy 10 najpopularniejszych w tym roku imion męskich, a także pierwszą dziesiątkę najmodniejszych imion dla dziewczynek.

📢 Gdzie jest burza? Ostrzeżenie IMGW dla Krakowa i całej Małopolski przed burzami z gradem. Nawałnice na Sądecczyźnie Przez Małopolskę przeszły gwałtowne burze. IMGW wydało ostrzeżenie II stopnia dla całego województwa. Najgorsza sytuacja była na Sądecczyźnie. W Mszanie Dolnej spadł sporej wielkości grad. Alert dla części Małopolski został przedłużony do 22.30. Dla dwóch powiatów zostało wydane ostrzeżenie 3. stopnia.

📢 Kraków. Boiska na Rynku Głównym już gotowe. Od soboty zapowiadają tam wielkie emocje w ramach igrzysk europejskich W piątek, 23 czerwca, na Rynku Głównym od strony Ratusza prowadzone są ostatnie prace związane z budową boisk do padla i teqballa. Od soboty, 24 czerwca, kibice będą mogli tam zobaczyć rywalizację w tych dyscyplinach w ramach trwających III Igrzysk Europejskich 2023 Kraków-Małopolska. Organizatorzy zapowiadają, że będzie można liczyć na wielkie emocje w pięknej scenerii zabytkowego Starego Miasta.

Prasówka 24.06 Kraków: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Krakowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Oto licea marzeń. TOP 10 najbardziej obleganych ogólniaków w Krakowie w rekrutacji 2023 W najpopularniejszych krakowskich liceach o jedno miejsce ubiega się średnio ok. 2,5 kandydata. Wnioski do liceów, techników oraz branżowych szkół I stopnia można było składać do 19 czerwca. Najwięcej chętnych jest do IV LO, a największa konkurencja - w przypadku klasy dla przyszłych techników programistów w Technikum Łączności nr 14: o jedno miejsce walczy tu prawie 10 osób.

📢 Rajd zabytkowych samochodów wyruszył z Krakowa. Co za okazy! Po rocznej przerwie na trasy Małopolski znów wyruszą załogi, startujące w Rajdzie Polskim Historycznym. 11 edycja zawodów, które rozgrywane są w dniach 22-25 czerwca, będzie finałową Rundą Pucharu Polski w Historycznych Rajdach na Regularność. Rajd wyruszył sprzed TAURON Areny Kraków. 📢 Pierwszy trening piłkarzy Wisły Kraków w Myślenicach po przerwie urlopowej Piłkarze Wisły Kraków rozpoczęli przygotowania piątkowym treningiem w ośrodku w Myślenicach. Dzień wcześniej przeszli badania wydolnościowe. Do drużyny wrócił z wypożyczenia do Dunajskiej Stredy Macedończyk Enis Fazlagić. Nie wiadomo, jaka przyszłość czeka Luisa Fernandeza, hiszpańskiego lidera I-ligowego zespołu, któremu z końcem czerwca wygasa kontrakt z krakowskim klubem. Obejrzyjcie zdjęcia z dzisiejszych zajęć pod wodzą Radosława Sobolewskiego. 📢 Pierwszy Balicki Jarmark Ras Rodzimych pod Krakowem, czyli zlot... kóz Stowarzyszenie Hodowców i Sympatyków Kóz Ras Rodzimych zorganizowało "Pierwszy Balicki Jarmark Ras Rodzimych", który odbył się na terenie Instytutu Zootechniki w Balicach przy ul. Krakowskiej 1.

📢 „Bluzy z USA” - pierwszy singiel nastoletniego wokalisty Filipa Grodowskiego z Krakowa wydaje wytwórnia Kayah - Kayax Filip Grodowski to nastoletni wokalista z Krakowa, którego wrażliwość muzyczna oraz niezwykle emocjonalne covery publikowane w social mediach zdobyły uznanie nie tylko tysięcy odbiorców, ale również takich postaci jak Smolasty czy Tribbs. Wyjątkowa barwa głosu oraz kreatywność twórcza ściągnęły na niego uwagę wytwórni Kayax, z którą związał się kontraktem wydawniczym oraz menedżerskim. „Bluzy z USA” to jego pierwszy singiel, który jest tego owocem. 📢 Zmiany personalne w Archidiecezji Krakowskiej. Gdzie pojawi się nowy proboszcz? Sprawdź listę zmian Krakowska kuria ogłosiła - jak co roku przed wakacjami - zmiany personalne wśród duchowieństwa Archidiecezji Krakowskiej. Wiadomo już, gdzie pojawią się nowi proboszczowie i administratorzy parafii. Ogłoszone zmiany dotyczą także wikariuszy oraz księży, którym powierzono szczególne funkcje i obowiązki. - Tam, gdzie idziemy wiernie za Chrystusem, tam na pewno zawsze możemy cieszyć się Jego błogosławieństwem mówił abp Marek Jędraszewski, dziękując proboszczom przechodzącym na emeryturę i wręczając nowe nominacje księżom Archidiecezji Krakowskiej.

📢 Giganci Kultury 2023. Nagrody dla najważniejszych postaci i instytucji kulturalnych w Polsce rozdane. Zobacz galerię zdjęć z gali W środę 21 czerwca na Zamku Ujazdowskim w Warszawie odbyła się uroczysta gala Giganci Kultury 2023. W trakcie wydarzenia uhonorowano instytucje, marki oraz osobistości, które wspierają rodzimą kulturę, a także aktywnie angażują się w działania promujące sztukę i pielęgnowanie dziedzictwa narodowego. Obejrzyj poniższą galerię i zobacz, kto otrzymał prestiżowe nagrody i wyróżnienia. 📢 Kandydatki do tytułu Miss Polski na zgrupowaniu w Krynicy-Zdroju. Piękne dziewczęta odkrywają Małopolskę Już 16 lipca poznamy nową Miss Polski. Wybrana zostanie ona spośród 32 kandydatek podczas wielkiej gali, która odbędzie się w Amfiteatrze parku Strzeleckiego w Nowym Sączu. W Krynicy-Zdroju trwa już zgrupowanie pretendentek do korony. Kandydatki ćwiczą do konkursu, uczestniczą w sesjach fotograficznych i odkrywają Małopolskę. Były m.in. w Bobowej, Muszynie, Nowym Sączu i Krakowie.

📢 Wakacje oznaczają setki nowych przyjęć zwierzaków do schroniska przy ul. Rybnej w Krakowie. Zobaczcie jakie słodziki czekają na adopcję W Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Rybnej w Krakowie w okresie wakacyjnym co roku powtarza się ten sam scenariusz. Miesiące czerwiec, lipiec i sierpień oznaczają wiele nowych przyjęć zwierząt, a w szczególności psów, kotów i gryzoni. Jakie są tego przyczyny? Wyjazdy na wakacje, wyjazdy za granicę do pracy, czy też brak możliwości kosztownego leczenia swojego pupila. Kinga Osuch z Krakowskiego Towarzystwa Opieki na Zwierzętami wylicza jakie wsparcie dla schroniska jest teraz najbardziej potrzebne. 📢 Ruszają konsultacje w sprawie przebudowy al. Solidarności w Krakowie. Pierwsze spotkanie z mieszkańcami już w poniedziałek "Przystępujemy do konsultacji społecznych dotyczących przebudowy al. Solidarności na odcinku od placu Centralnego do ul. Bulwarowej. Planowana inwestycja położona jest w Dzielnicy XVIII Nowa Huta. Konsultacje rozpoczną się 23 czerwca, a zakończą 14 lipca 2023 r." - poinformował ZDMK.

📢 Będą roszady miejsc parkingowych, wycinka i nowe nasadzenia i przede wszystkim nowe torowisko. Prace na ul. Kościuszki jeszcze w tym roku Koniec z ogromnymi dziurami na drodze i tragicznym stanem torowiska na ulicy Kościuszki. Jak zapewnia Zarząd Dróg Miasta Krakowa, prace na ul. Zwierzynieckiej i Kościuszki rozpoczną się jeszcze w tym roku i będą trwały około 12 miesięcy. Urzędnicy wyjaśniają co się stanie z drzewami, które tam rosną, a także wyliczają, ile nowych miejsc parkingowych się tam pojawi. Póki co, trwa wybór wykonawcy tej inwestycji, a zaraz po nim odbędzie się również spotkanie informacyjne dla mieszkańców. 📢 Piątek 23 czerwca na igrzyskach europejskich – program startów Polaków: Kraków, Krynica, Chorzów, Nowy Targ, Tarnów, Rzeszów, Wrocław Dziś, w piątek 23 czerwca, na igrzyskach europejskich odbędzie się rywalizacja w boksie, lekkoatletyce, łucznictwie, skokach do wody, koszykówce 3×3, piłce ręcznej plażowej, taekwondo, kajakarskim sprincie, karate, padlu, tenisie stołowym, strzelectwie i wspinaczce sportowej. Poniżej szczegółowy program startów Polaków w Krakowie, Chorzowie, Krynicy, Nowym Targu, Tarnowie, Rzeszowie i Wrocławiu. Transmisje na żywo można oglądać na kanale TVP Sport oraz na stronie internetowej sport.tvp.pl i w aplikacji mobilnej TVP Sport.

📢 Ulewa i burza w Krakowie. Miasto spowite mrokiem. Zobaczymy ile to potrwa? Poranne słońce zniknęło, nad Krakowem zjawiły się potężne chmury. Chwilę później lunęło, i to porządnie. Słychać grzmoty. Burze zapowiadane były już od kilku dni, ale skończyło się na fali upałów. Teraz już jednak pogoda radykalnie się zmieniła. Zobaczymy, czy będzie to przelotna sprawa, czy jak to bywało już nie raz - ulice Krakowa zamienią się w potoki, bo studzienki nie wytrzymają. Póki co, jak informuje straż pożarna, poranne opady nie spowodowały w Krakowie i okolicy żadnych poważniejszych szkód.

📢 Premetro w Krakowie za trzy miliardy złotych. Jest szansa, że za całość zapłaci Unia Europejska Trwają konsultacje społeczne dotyczące przebiegu pierwszej linii premetra w Krakowie z rejonu stadionu Wisły przez centrum do Nowej Huty. Mieszkańcy zgłaszają uwagi, a przedstawiciele władz miasta już rozmawiają o finansowaniu przedsięwzięcia za ok. 3 mld zł. Dowiedzieliśmy się, że jest szansa na to, by inwestycję w 90 a nawet 100 procentach sfinansowała Unia Europejska.

📢 Pierwszy trening Cracovii. Trener Jacek Zieliński przekazał bardzo ważną informację W Cracovia Training Center spotkali się piłkarze Cracovii na pierwszych zajęciach przed nowym sezonem. Było 22 zawodników, reszta miała wolne - odpoczynek, bądź ma wolną rękę w poszukiwaniu nowych pracodawców.

