Przegląd prasy z Krakowa. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 23.10.2023

Kraków, Rondo Grunwaldzkie - doszło do kolizji 3 samochodów osobowych, brak osób poszkodowanych służby pracują na miejscu zdarzenia występują utrudnienia w ruchu.

Mieszkańcy Krakowa mogli w niedzielę (22 października) wziąć udział we wspólnym celebrowaniu Święta Alei Róż. Dla uczestników tego wydarzenia przygotowano m.in. rodzinny spektakl, koncert, spacer, wykład dotyczący zmian koncepcji zagospodarowania alei Róż, fotobudkę, gry, porady fizjoterapeutów, a także kreatywne warsztaty ekologiczne (m.in. wikliniarskie, recyclingowe, rękodzielnicze) oraz wiele niespodzianek.

W deszczową niedzielę, 22 października na drogach pod Krakowem mnożą się kolizje, wypadki, dachowania. Na mokrych, śliskich drogach jest niebezpiecznie, niektóre pojazdy lądują w rowach lub dachują, dochodzi do wypadków i kolizji. Na zakopiance w powiecie myślenickim auto wpadło w bariery, na autostradzie A4 dachowało, na drodze krajowej 47 wpadło do rowu, a na lokalnych drogach w powiecie krakowskim dochodzi do kolizji.

Stare telefony, np. z kolorowymi przyciskami do przełączania na numery wewnętrzne, magnetofony, których era przeminęła, makatki z PRL, ale też piękne filiżanki czy oryginalne ozdoby. Albo kolekcja dziecięcych samochodów lub figurek koni. Do tego meble, obrazy, rzeźba Matki Boskiej z Dzieciątkiem, abażury, wazony. Wszystko to można było znaleźć na niedzielnej giełdzie staroci pod Halą Targową przy Grzegórzeckiej. Klientów - mimo deszczu - nie zabrakło.