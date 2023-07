Przegląd prasy z Krakowa. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 23.07.2023

„Bezpieczna Szkoła Krokodylka Tirka" wyruszyła w wakacyjną trasę. W sobotę, 22 lipca jej pierwszym przystankiem był Park Jordana w Krakowie w godz. 11-18. Podczas rodzinnego pikniku nie zabrakło gier, zabaw edukacyjnych i konkursów z atrakcyjnymi nagrodami. Ponadto można było również obejrzeć sprzęt kontrolny Inspekcji Transportu Drogowego, a także posłuchać koncertu Kuby Szmajkowskiego. „Bezpieczna Szkoła Krokodylka Tirka” to ogólnopolski projekt informacyjno-edukacyjnym skierowany do dzieci w wieku przedszkolnym i klas 1-3 szkoły podstawowej oraz ich rodziców, opiekunów, nauczycieli i wychowawców.

Prasówka 23.07 Kraków: pozostałe wydarzenia

74-letni mężczyzna w ciężkim stanie trafił do szpitala po tym, jak pobiła go grupa młodych ludzi. Do tego zdarzenia doszło w piątek (21 lipca) ok. godz. 17 przy ul. Walgierza Wdałego w Tyńcu. Po utarczce słownej z 20-latkami mężczyzna został uderzony pięściami w klatkę piersiową i brzuch. Nadal jest pod opieką lekarzy.