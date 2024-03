Przegląd prasy z Krakowa. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 22.03.2024

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 21.03, w Krakowie. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Polska - Estonia. Najlepsze memy po meczu barażowym w Warszawie”?

Prasówka Kraków 22.03: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Polska - Estonia. Najlepsze memy po meczu barażowym w Warszawie W półfinale baraży o prawo gry w Euro 2024 reprezentacja Polski zmierzyła się w Warszawie z drużyną Estonii. Biało-Czerwoni pokonali słabego rywala 5:1 i awansowali do finału baraży, w których we wtorek 26 marca zagrają z Walią, ale swą grą długo nie zachwycali. Zobaczcie najlepsze memy po meczu Polska - Estonia na PGE Narodowym.

📢 Kraków. Ceny na Jarmarku Wielkanocnym poszybowały w górę. Pierogi i zupa rekordzistami Pierogi - 40 złotych, Pajda ze smalcem - 18 zł, a cały bochen 60 złotych, zupa od 15 do nawet 30 złotych, cebulka do pierogów - 8 złotych, a 4 churrosy będą nas kosztować 20 złotych. To ceny produktów jakie znajdziecie na Jarmarku Wielkanocnym w Krakowie. Jak widać inflacja nie odpuszcza nawet tutaj...

📢 Plaga masowych zwolnień w krakowskich korporacjach. Na "czarnej liście" GUP jest już 1500 osób Krakowskie korporacje masowo zwalniają pracowników. W zeszłym miesiącu informowaliśmy o zwolnieniu ponad 200 osób w Aptiv, kolejne 200 osób miało stracić pracę w PepsiCo, a teraz masowe zwolnienia szykuje Octopus. Grodzki Urząd Pracy alarmuje, że do zwolnień grupowych zgłoszonych zostało już 1500 osób. To więcej niż w całym 2023 roku.

Prasówka 22.03 Kraków: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Krakowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Kraków. Awaria torowiska w Nowej Hucie. Utrudnienia dla pasażerów Tramwaje nie kursują do Wańkowicza - usterka torowiska. Linie 1 i 5 kierowane do pętli Rondo Hipokratesa. To może oznaczać duże problemy dla pasażerów komunikacji miejskiej w Nowej Hucie.

📢 Kraków. Dzień Otwarty Uniwersytetu Rolniczego. Bogata oferta kształcenia, pokazy, warsztaty W czwartek 21 marca, w pierwszy dzień kalendarzowej wiosny Uniwersytet Rolniczy zaprosił w swoje progi na dzień otwarty. Wydarzenie zainaugurował występ chóru i przemowa rektora uczelni dr hab. Sylwestra Tabora, prof. URK. Na gości czekały niezwykle ciekawe oferty wydziałów, prezentacje, gry terenowe czy zwiedzanie hali sportowej. 📢 Kraków. Jarmark Wielkanocny na Rynku Głównym. To znajdziecie na stoiskach Na Rynku Głównym w Krakowie trwa tradycyjny Jarmark Wielkanocny organizowany przez Krakowską Kongregację Kupiecką oraz firmę Artim sp. z o. o. Na 84 stoiskach odwiedzający mogą zarówno skosztować przysmaków z Polski jak i Węgier czy Litwy. Wystawcy oferują także artykuły świąteczne: palmy, koszyczki, pisanki czy stroiki. Jarmark Wielkanocny potrwa do 1 kwietnia.

📢 Po wielu perturbacjach pomnik Smolenia stanął przy ul. Czapskich Krakowianie ławeczkę i postać słynnego kabareciarze mijają już od wielu tygodni lecz oficjalne odsłonięcie rzeźby przedstawiającej Bohdana Smolenia odbyło się w czwartek, 21 marca. 📢 Pierwsza taka wystawa na Wawelu - "Wawel Wyspiańskiego". Zobacz Wzgórze Królewskie oczami wybitnego artysty Pierwsza w historii wystawa poświęcona wybitnemu artyście - Stanisławowi Wyspiańskiemu, w miejscu tak istotnym dla jego twórczości - Zamku Królewskim na Wawelu. To unikalna okazja, aby na nowo zobaczyć Wawel oczami Wyspiańskiego! 📢 Władze miasta podtrzymują sprzeciw wobec poprowadzenia nowej zakopianki przez Kraków Władze Krakowa skierowały do nowego ministra infrastruktury apel dotyczący tego, by nie rozważać przebiegu planowanego odcinka trasy S7 w granicach Krakowa. Proponują wzięcie pod uwagę wytyczenie nowej zakopianki, tak aby mocno omijała stolicę Małopolski - po jej wschodniej albo zachodniej stronie.

📢 Kraków będzie miał nowy stadion. Projekt nowoczesnego obiektu Hutnika już gotowy! Prace budowlane mogą ruszyć za dwa lata To było trudne zadanie, żeby zaprojektować obiekt spełniający wymogi ekstraklasy i miejsce, który pomieści 8 tys. widzów. Mamy tu zobowiązujące sąsiedztwo w postaci klasztoru Cystersów i kopca Wandy. Chodziło o to, żeby stadion był niski, niezauważalny i wpisywał się w kontekst otoczenia - mówił podczas konferencji prasowej Jerzy Wowczak, autor koncepcji projektu stadionu i jego otoczenia. Jak wszystko dobrze pójdzie prace budowlane ruszą w 2026 r. 📢 Kraków. Były wojewoda Jerzy Adamik po odbyciu kary więzienia w głośnej aferze dostał posadę w... miejskiej spółce. Co na to prezydent? Jerzy Adamik tuż po prawomocnym skazaniu w 2017 r. na dwa i pół roku więzienia, starał się o ułaskawienie, ale krakowski sąd negatywnie zaopiniował jego wniosek. Z uwagi na zły stan zdrowia, złożył też wniosek o odroczenie wykonania kary. Sąd Okręgowy w Krakowie tego wniosku nie uwzględnił. Ostatecznie były wojewoda odbył karę więzienia za przyjęcie 200 tys. zł łapówki i niegospodarność. Po wyjściu na wolność pracy nie musiał długo szukać. Mimo, że działał na szkodę miasta, przygarnęła go spółka miejska.

📢 Kto będzie zarządzał Uniwersytetem Jagiellońskim? Jest czterech kandydatów! W krakowskich szkołach wyższych trwa wybór władz uczelni na kadencję 2024-2028. Niedawno informowaliśmy, że rektora na nową kadencję ma już Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie. Został nim dotychczasowy rektor AWF. Tymczasem znamy już nazwiska czterech osób, które ubiegają się o fotel rektora na Uniwersytetu Jagiellońskiego. 📢 Słynne "pięcioraczki z Krakowa" wyprowadzają się z Polski. Trzynastoosobowa rodzina z Horyńca-Zdroju zdecydowała się na wielką zmianę Pamiętacie słynną rodzinę Clarków? W lutym 2023 roku w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie na świat przyszły pięcioraczki. Rodzicami po raz kolejny zostali Pani Dominika i Vince Clark z Horyńca-Zdroju. Niestety po kilku dniach jeden z maluchów odszedł. Pozostała czwórka ma się jednak dobrze, a całą rodzinę - łącznie trzynastoosobową! - czeka teraz wielka rewolucja w życiu! Postanowili przeprowadzić się... poza Polskę!

📢 Biznesmen z Krakowa wyzwany przez kandydata na prezydenta stworzył plan rewolucji w polityce turystycznej. Śmiałe tezy "Po moim ostatnim poście, w którym pisałem, że żaden z kandydatów na prezydenta Krakowa nie ma żadnego pomysłu na krakowską turystykę, ani żadnej propozycji dla branży turystycznej, Łukasz Gibała poprosił mnie o konkrety" - tak zaczyna się wpis Ernesta Mirosława, właściciela krakowskiego biura podróży Ernesto Travel. A następnie wypunktował on co jego zdaniem należy zrobić w krakowskiej turystyce i na jakich turystów postawić. Niektóre tezy i rozwiązania są bardzo śmiałe, zgadzacie się z nimi? 📢 Wielkanoc 2024 w Krakowie: Kiedy i gdzie można się wyspowiadać? Harmonogram spowiedzi w krakowskich kościołach Nie odkładajcie spowiedzi świętej na ostatnie chwile Wielkiego Tygodnia - to apel księży z parafii Stygmatów św. Franciszka z Asyżu w krakowskich Bronowicach. W trakcie Wielkiego Postu, podobne przypomnienia padają w większości kościołów. Mimo to, wiele osób decyduje się na sakrament pojednania tuż przed świętami. Kiedy i gdzie można się wyspowiadać w Krakowie? Sprawdziliśmy harmonogram spowiedzi w wybranych kościołach Krakowa.

📢 Kraków. Park Kurczaba powstanie w Prokocimiu. Szukają wykonawcy w przetargu Trwa przetarg na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych i nasadzeń zieleni w ramach realizacji zadania inwestycyjnego „Park Kurczaba” w dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim w Krakowie. Teren parku można podzielić na dwie zupełnie różne części. W południowej znajduje się ogrodzony psi wybieg, natomiast cześć północna (większa), jest obniżona i otoczona ze wszystkich stron stromymi skarpami. Po inwestycji ma się zamienić w dżunglę pełną zieleni. Jednakże mieszkańcy na Facebooku zarzucają ZZM, że mnóstwo zieleni już tu było, ale doszło do wycinki...

📢 Wielka promocja na sprzęt wojskowy w Agencji Mienia Wojskowego w Krakowie. Wyprzedaż w armii. Taniej o 60 procent! Wiosenna promocja w sklepie stacjonarnym Agencji Mienia Wojskowego w Krakowie. Ubrania i sprzęt z demobilu nawet do 60% taniej. Już w najbliższy piątek rusza wiosenna promocja w sklepie stacjonarnym Agencji Mienia Wojskowego w Krakowie. Powojskowe ubrania i wyposażenie w obniżonych cenach kupimy 22 marca i 23 marca. Pierwszego dnia między 9.00 do 17.00, a kolejnego od 9.00 do 13.00. W punkcie przy ul. Pijarów 3 w obniżonych cenach czekają m.in.: bluzy polowe wz. 93, płaszcze letnie, wiatrówki oficerskie czy komplety dresów. Taniej kupimy też narzędzia warsztatowe, sprzęt do siłowni, odzież medyczną czy zestawy stolarsko-ciesielskie. Zyski ze sprzedaży wycofanego z wojska sprzętu agencja przekaże na modernizację techniczną polskiej armii.

📢 Żabiniec z planem miejscowym. Deweloperzy zapowiadają walkę o odszkodowania. Straszą wycofaniem się z inwestycji drogowych Mieszkańcy zabudowującego się chaotycznie i w wielkim tempie krakowskiego Żabińca czekali na miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego od ponad pięciu lat. Dokument, obejmujący teren liczący w sumie prawie 180 ha, został wreszcie uchwalony, w środę 20 marca, po burzliwej dyskusji, z udziałem m.in. przedstawicieli deweloperów. Plan miejscowy został przyjęty, ale wszystko wskazuje na to, że szykują się w tej sprawie sądowe batalie i żądania od miasta wielomilionowych odszkodowań, z kilku stron. 📢 Kraków. Wulgaryzmy i wyrwana nawierzchnia placu zabaw. Mieszkańcy Czyżyn nie mogą się doprosić o remont O złym stanie placu zabaw w Parku Czyżyny, zaalarmowali mieszkańcy dzielnicy. Mieszczący się w dzielnicy XIV plac zabaw ma wyrwaną nawierzchnię, a murki do parkouru były pomalowane graffiti. ZZM już usunął część szkód. Na kolejne naprawy mieszkańcy muszą poczekać do końca maja br.

📢 Kraków. Radni poparli rezolucję dot. utworzenia połączenia kolejowego z Krakowa do Chorwacji Rada Miasta Krakowa poparła rezolucję radnych skierowaną do Ministerstwa Infrastruktury oraz PKP Intercity S.A. w sprawie uruchomienia bezpośredniego pociągu z Krakowa do Chorwacji. W dokumencie radni wskazują na szereg plusów takiego rozwiązania - w tym m.in. zwiększenie atrakcyjności turystycznej Krakowa i Chorwacji czy szybszą i tańszą podróż.

ZOBACZ KONIECZNIE Ile dostaniesz na dziecko?

Lubisz czytać ale książki są za drogie? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych księgarniach online.