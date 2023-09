Przegląd prasy z Krakowa. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 21.09.2023

W kinie „Kijów” trwa przebudowa foyer, to powód, dla którego od początku wakacji na ekranie nie pojawiają się tu żadne filmy. Jeszcze w tym roku widzowie mają zobaczyć odnowioną przestrzeń z na nowo zaaranżowanym dolnym barem i kasami, a kino wróci do swojej działalności.

Mieszkańcy Nielepic wyszli na drogę krajową nr 79 z transparentem, żeby protestować. W ten sposób w środę, 20 września domagali się poprawy bezpieczeństwa na wyjeździe ze swojej wioski na krajówkę relacjo Kraków - Trzebinia. - Chcemy budowy ronda w miejscu skrzyżowania - domagają się protestujący. Mówią, że z ich wioski nie sposób rano wyjechać, na włączenie się do ruchu na drodze krajowej czekają i tracą czas, bywa, że wymuszają pierwszeństwo, gdy samochody pędzą od strony Krzeszowic do Krakowa.

Zachowajcie ostrożność podczas spacerów w Parku Maćka i Doroty w Krakowie, na Klinach. Rodzina dzików zryła tam trawniki i ziemię w rejonie placu zabaw. Aktualnie odpoczywa w cieniu drze. Zarząd Zieleni Miejskiej powiadomił straż miejską by wraz z łowczymi zajęła się sprawą. Problem dzików w Krakowie narasta, dzikie zwierzęta podchodzą coraz bliżej do miejsc uczęszczanych przez mieszkańców.

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie z miłośników dawnego latającego sprzętu bojowego zamienia się w koneserów sztuki. Wcześniej urzędnicy szukali właściciela myśliwca Jak 23 stojącego jako pomnik na Bielanach, a teraz chcą przejąć rzeźby w Nowej Hucie. Wszystko po to by móc o nie zadbać oraz o teren wokół nich.

Dużo się dzieje na drogach Krakowa. Wrześniowe remonty rozkręcają się, a trwające już od wakacji inwestycje wchodzą w nowe etapy. To wszystko powoduje zmiany w ruchu i utrudnienia dla kierowców. Po zakończeniu budowy linii tramwajowej do Górki Narodowej rozkręca się budowa tej do Mistrzejowic. Trwają prace na Zwierzynieckiej i Kościuszki, remontowany jest most Dębnicki i oczywiście od długich miesięcy al. 29 Listopada. Jakie zmiany w ruchu?