Przegląd prasy z Krakowa. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 21.06.2023

Ekstraklasowe mecze w sezonie 2023/2024, wiele na to wskazuje, będą obywały się w Niepołomicach. Ale zanim do tego dojdzie, Puszcza swoje pierwsze mecze na tym szczeblu prawdopodobnie rozegra na stadionie... Cracovii.

27 czerwca w Nowej Hucie rozpocznie się rywalizacja triathlonistów. Na ulicy Bulwarowej powstała już trybuna dla widowni, a na wysokości Zalewu Nowohuckiego asfalt został wyłożony podkładami. To właśnie tutaj będzie można podziwiać zmagania triathlonistów, którzy będą biegali, jeździli na rowerach i pływali.

Po czterech latach przygotowań w środę, 21 czerwca, Kraków zaprezentuje się Europie i całemu światu. Tego dnia na odnowionym stadionie Wisły o godz. 20.30 rozpocznie się ceremonia otwarcia III Igrzysk Europejskich Kraków-Małopolska 2023. Zaprezentują się sportowcy uczestniczący w imprezie, zapalony zostanie znicz, a na scenie wystąpią gwiazdy muzyki. Największe tegoroczne sportowe wydarzenie w Europie odbywać się będzie pod Wawelem, ale także w 12 innych miastach i potrwa do 2 lipca.

We wtorek, 20 czerwca w kolegiacie św. Anny w Krakowie odbyła się msza pożegnalna ks. prof. Michała Drożdża, wieloletniego dziekana Uniwersytetu Papieskiego, pod przewodnictwem kard. Stanisława Dziwisza. Duchownego żegnały tłumy, w tym rodzina, przyjaciele, władze, studenci i absolwenci uczelni. Pogrzeb ks. Michała Drożdża odbędzie się w środę, 21 czerwca na cmentarzu parafialnym w Żeleźnikowej Wielkiej.

Fala upałów w Krakowie rozpoczęła się na dobre, a miasto najwyraźniej idzie na niechlubny rekord. Tylko we wtorek, 20 czerwca przed godziną 15. w Krakowie doszło do dwóch wybrzuszeń szyn. Mieszkańcy miasta dobrze już wiedzą, że wysoka temperatura w tym wypadku łączy się z poważnymi utrudnieniami w związku z podróżowaniem tramwajami. Pozostaje jedynie nadzieja, że wybrzuszona szyna nie stanie się symbolem zbliżających się Igrzysk Europejskich w Krakowie, ponieważ problem dobrze znany krakowianom może się okazać niemałym zdziwieniem dla odwiedzających nas gości.

Pomnik Adama Mickiewicza, jeden z najbardziej znanych i charakterystycznych elementów krakowskiego Rynku Głównego, ulubione miejsce spotkań krakowian i turystów, wśród masztów? Tak, tak, to nie żart. Słynnego „Adasia” można od 20 czerwca zobaczyć przy alei Jana Pawła II w rejonie gdyńskiego Mola Południowego! Wieszcz wybrał wakacje nad morzem?

Zaginął 69-letni mieszkaniec Krakowa, Marek Kapuścik, poinformowała małopolska Policja. Krakowianin ostatni raz widziany był 18 czerwca 2023 r. przy ul. Radzikowskiego 66 w Krakowie. Mężczyzna do chwili obecnej nie powrócił do swojego miejsca zamieszkania i nie nawiązał kontaktu z rodziną. Mężczyzna cierpi na zaniki pamięci.

Kiedy upał daje się we znaki, poszukujemy ochłody nie tylko w postaci skrawka cienia, czy kąpieliska, ale także - a może przede wszystkim - w postaci pysznych lodów. Specjalnie dla was zebraliśmy opinie internautów z Google'a, które jednoznacznie wskazują, gdzie w Krakowie można się raczyć dobrymi lodami. Sami sprawdźcie!

Piłkarze Radosława Sobolewskiego, który pozostał na stanowisku trenera, rozpoczną przygotowania do nowego sezonu w czwartek 22 czerwca. Pierwszy dzień sztab szkoleniowy poświęci na badania wytrzymałościowe.

Nadchodzące wakacje wiążą się ze zmianami w kursowaniu komunikacji miejskiej w Krakowie. Mieszkańcy, ale też turyści muszą przygotować się na znaczące zmiany. Wybrane linie w dni wolne mają kursować co 30 minut. Zarząd Transportu Publicznego zapowiada także powrót linii sezonowych, które zawiozą pasażerów m.in. do zoo, nad Bagry, do Kryspinowa czy Przylasku Rusieckiego. Sprawdźcie zapowiadane zmiany.