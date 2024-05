Przegląd prasy z Krakowa. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 21.05.2024

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 20.05, w Krakowie. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Skaldowie i przyjaciele żegnają Jacka Zielińskiego. Niezwykły koncert w Nowej Hucie”?

Prasówka Kraków 21.05: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Skaldowie i przyjaciele żegnają Jacka Zielińskiego. Niezwykły koncert w Nowej Hucie W poniedziałek (20 maja) od rana Kraków żegnał swojego artystę. Po uroczystościach pogrzebowych Jacka Zielińskiego muzycznie pożegnali także Skaldowie i przyjaciele zespołu. Nie zabrakło piosenek, które od pierwszych nut kojarzą się z zespołem braci Zielińskich.

📢 Kraków. Pościg ulicami Ruczaju za podejrzanymi o rozbój. W bagażniku broń i narkotyki W poniedziałek po godzinie 15 w rejonie Ruczaju "wywiadowcy" z krakowskiej komendy miejskiej prowadzili pościg za pojazdem, w którym przebywały osoby podejrzewane o dokonanie rozboju. Sytuacja była bardzo dynamiczna. Uciekinierzy nie stosowali się sygnałów i poleceń policjantów. Pościg zakończył się zatrzymaniem trzech mężczyzn.

📢 Kraków. Jakub Patecki rozpoczął atak szczytowy na Mount Everest. Patec w Himalajach organizuje zbiórkę charytatywną Jakub Patecki, szerzej znany jako Patec, to popularny youtuber, tworzący treści o tematyce podróżniczej. Influencer ma na swoim koncie już podróż dookoła świata, a teraz postanowił dosięgnąć niemożliwego i wspiąć się na najwyższy szczyt na świecie. Po miesiącach przygotowań w poniedziałek, 20 maja, Patec rozpoczął atak szczytowy na Mount Everest.

Prasówka 21.05 Kraków: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Krakowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Arcybiskup Marek Jędraszewski uhonorowany Platynowym Medalem Polonia Minor Arcybiskup Marek Jędraszewski - Metropolita Archidiecezji Krakowskiej spotkał się z władzami Samorządu Województwa Małopolskiego, które reprezentowali Marszałek Województwa Małopolskiego Witold Kozłowski oraz przedstawiciele Zarządu Województwa Małopolskiego: Łukasz Smółka, Józef Gawron i Iwona Gibas.

📢 Hip-Hop Night w klubie Energy 2000 w Przytkowicach. Wystąpił Zeamsone. Mamy zdjęcia z imprezy! Impreza Hip-Hop Night odbyła się w miniony piątek (17 maja) w klubie Energy2000 w Przytkowicach. Klubowicze bawili się przy hip-hopowych rytmach, a gwiazdą wieczoru był popularny twórca Zeamsone, znany m.in. z takiego przeboju jak "5 influencerek". Zobaczcie, co tam się działo. 📢 Czas na „Zieloną Wieczystą”. Rusza rewitalizacja trzech osiedli na Prądniku Czerwonym. Ma być mniej betonu Nasadzenia drzew i krzewów, montaż domków dla jeży oraz wiewiórek, usunięcie zbędnego betonu - takie m.in. prace zostaną wykonane w ramach rewitalizacji trzech osiedli z lat 60. i 70. XX wieku na Prądniku Czerwonym w Krakowie. Projekt pod hasłem „Zielona Wieczysta” jest realizowany z inicjatywy mieszkańców, w ramach budżetu obywatelskiego. Prace budowlane związane z inwestycją wartą około 0,5 mln zł rozpoczną się w najbliższych tygodniach.

📢 Kraków. Świat kultury żegna legendarnego Skalda. Jacek Zieliński spoczął na Rakowicach W Krakowie odbyły się uroczystości pogrzebowe Jacka Zielińskiego. Rozpoczęły się w poniedziałek rano wystawieniem urny z prochami w Bazylice na Skałce i mszą żałobną. Jacek Zieliński spoczął w Alei Zasłużonych na Cmentarzu Rakowickim. Współzałożyciela legendarnych Skaldów przyszli pożegnać artyści, przyjaciele i krakowianie. Na pogrzebie pojawił się również prezydent RP Andrzej Duda wraca z Pierwszą Damą, który nie tylko przemawiał, ale też pośmiertnie odznaczył muzyka Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. 📢 Znów Wisła skażona w Krakowie. Wcześniej fekalia, teraz biała piana Poniżej stopnia Dąbie w Krakowie korytem Wisły płynie gęsta piana. "Według obliczeń z państwowego monitoringu jakości wody w Wiśle na Przewozie, nasycenie tlenem wyniosło 226%. Jest to przesłanka do tego, by mogło dojść do ogromnego zakwitu alg/fitoplanktonu w rzece, spowodowanego emisją zanieczyszczeń biologicznych, m.in. surowych ścieków" - piszą świadkowie. Przypomnijmy, że przed weekendem do Wisły w tym rejonie spuszczono ścieki. Powodem była awaria instalacji.

📢 Protest studentów w Krakowie. Sytuacja bardzo napięta, władze UJ podjęły decyzję o konieczności wyłączenia gazu i prądu w "Kamionce" W piątek 17 maja br. władze Uniwersytetu Jagiellońskiego zostały poinformowane przez Koło Młodych zrzeszonych w Ogólnopolskim Związku Zawodowym „Inicjatywa Pracownicza” o rozpoczęciu strajku okupacyjnego na terenie nieczynnego domu studenckiego przy ul. Kamionka 11 w Krakowie. - Osoby protestujące dostały się do obiektu uniwersyteckiego w sposób nielegalny i z naruszeniem obowiązujących norm prawnych, a sam strajk nie został nigdzie zgłoszony - informuje w oficjalnym komunikacie uczelnia. W poniedziałek, 20 maja, władze uczelni podjęły decyzję o konieczności wyłączenia gazu i prąd w "Kamionce". Protestujących studentów wspierają też niektórzy pracownicy UJ.

📢 Wyjątkowe odkrycie w Krakowie! Znaleziono fragmenty najstarszego znanego pomnika grobowego na cmentarzu komunalnym W Krakowie zostały odnalezione pozostałości najstarszego pomnika nagrobnego na cmentarzach komunalnych w mieście. Pochodzą z roku Powstania Kościuszkowskiego - poinformował w poniedziałek Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa. Odkrycia dokonano na Starym Cmentarzu Podgórskim. Znalezisko to fragmenty pomnika z grobu 15-letniej osoby, zmarłej 7 października 1794 roku.

📢 Stary Motór. Rekordowy zlot miłośników motocykli w Proszowicach. Zobaczcie zdjęcia Ósmy zlot miłośników starych motocykli pod hasłem Stary Motór był największym z dotychczasowych. W niedzielę wczesnym popołudniem na placu targowym przy ulicy Królewskiej w Proszowicach zaparkowało około setki wiekowych, ale doskonale utrzymanych przez swoich właścicieli maszyn. Do tego kilka samochodów i motocykli nowszej generacji. Za najciekawszą maszynę zlotu uznano veloreksa, którego zaprezentował tarnowianin Kazimierz Kozioł, zdobywca Grand Prix. 📢 Śmiertelny wypadek na autostradzie A4 koło Brzeska. Jezdnia w kierunku Tarnowa została zablokowana. AKTUALIZACJA Na autostradzie A4 koło Brzeska doszło w poniedziałek 20.05 do wypadku z udziałem samochodu osobowego z autokarem. Jedna osoba poniosła śmierć na miejscu. Droga została zablokowana. Powstał zator o długości ok. 3 km. 📢 Kraków. W weekend strażnicy miejsce mieli pełne ręce roboty. Posypały się mandaty, wnioski do sądów i pouczenia 307 wykroczeń ujawnili strażnicy miejscy w trakcie piątkowych i sobotnich działań w centrum Krakowa i w Podgórzu. Funkcjonariusze zabezpieczali również placówki biorące udział w Nocy Muzeów oraz Marsz Równości. Działania funkcjonariuszy były skierowane wobec osób zakłócających spokój i porządek publiczny, dopuszczających się czynów o charakterze chuligańskim i nieobyczajnym.

📢 Nowy skatepark w Krakowie już działa. Przy szkole podstawowej nr 78 Skatepark przy szkole? Kiedyś marzenie, teraz rzeczywistość! Dzieciaki ze Szkoły Podstawowej nr 78 w Krakowie mają nową przestrzeń dla swojej pasji! Bank ramp, Funbox z falką i hubbami, Barcelona z nipple'm, dwa wulkaniki, Nipple i Quarter z Wall Ridem - kto jeździ na deskorolce to zrozumie, ważne, że to 185 metrów kwadratowe pełnych przeszkód do pokonania. 📢 Emocjonujący pokaz kaskaderski - ogień i niebezpieczne triki. Monster Truck Show w Nowej Hucie ZDJĘCIA W ubiegły weeekend Extrem Cascaders Team - grupa światowej klasy kaskaderów odwiedziła Nową Hutę. Skoki przez płonącą obręcz to tylko jeden z mrożących krew w żyłach momentów prawie dwugodzinnego pokazu. 📢 Wypadek pod Krakowem w gminie Iwanowice. Skuter zderzył się z samochodem osobowym. Jedna osoba została poszkodowana W poniedziałek, 20 maja 2024 r. w Poskwitowie w gminie Iwanowice doszło do wypadku. Około godz. 8 na drodze wojewódzkiej 773 (ul. Warszawskiej) zderzyły się skuter i samochód osobowy. Jedna osoba została poszkodowana, to kierowca skutera. Na miejsce wezwano służby ratownicze. Poszkodowany uczestnik wypadku został odtransportowany do szpitala przez przybyły na miejsce zespół ratownictwa medycznego.

📢 Do Krakowa i Małopolski znów nadciągają burze. Będzie im towarzyszył silny wiatr. Alert RCB IMGW – PIG prognozuje na najbliższe godziny dynamiczną sytuację pogodową m.in. Małopolsce. Wydane dla większej części województwa ostrzeżenie meteorologiczne II stopnia mówi o burzach, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 35 mm do 50 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h. Miejscami może pojawić się grad. Ostrzeżenie obowiązuje do godziny 22.00. Konsekwencją opadów mogą być gwałtowne wzrosty stanów wody w rzekach – IMGW-PIB wydało również ostrzeżenie hydrologiczne I stopnia.

Lubisz czytać ale książki są za drogie? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych księgarniach online.