Przegląd prasy z Krakowa. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 20.05.2023

Prasówka Kraków 20.05: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Kraków. Rozpoczął się Jarmark Rzemiosła na Rynku Głównym Jarmarku Rzemiosła odbędzie się w dniach 19-28 maja na płycie Rynku Głównego. Rzemieślnicy zaprezentują swoje produkty, będzie można też zobaczyć jak one powstają.

📢 Brzydka pogoda nie odstraszyła mieszkańców. Tłumy na Nocy Muzeów w Krakowie Nowe dzieła na Wawelu, tańce w Muzeum Wyspiańskiego, warsztaty, pokazy, prezentacje i zwiedzanie pod osłoną nocy - na takie atrakcje w Krakowie nigdy nie brak chętnych. W tym roku po raz pierwszy z takim rozmachem, jak przed pandemią, w Krakowie odbyła się Noc Muzeów. Kolejki stały jak zawsze, by móc zajrzeć tam, gdzie za dnia często muzealnicy zaglądać nie pozwalają.

📢 Eksponaty z Oleandrów zabezpieczone i policzone. Jaka będzie ich przyszłość? Blisko 200 eksponatów z Muzeum Czynu Niepodległościowego nieco ponad miesiąc temu trafiło do budynku Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie przy ul. Orzeszkowej. Muzealiami zaopiekowali się eksperci z Muzeum Narodowego w Krakowie. - Długa podróż dobiega kresu. Odzyskaliśmy eksponaty i budynek, za co serdecznie dziękuję wszystkim, którzy się do tego przyczynili. Miasto przeżyło swoją gehennę, ale jesteśmy już po wszystkim i teraz szybko będziemy budowali tę instytucję, która od lat jest oczekiwana – mówił minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński.

Prasówka 20.05 Kraków: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Krakowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Arcydzieło Tycjana w kolekcji Wawelu. Na Zamek powróciła też strata wojenna W piątek, 19 maja, na Zamku Królewskim na Wawelu otwarta została wystawa dzieł, które w ostatnim czasie wzbogaciły kolekcję muzeum. Zaprezentowany został także odzyskany obraz, który z wawelskiej kolekcji zaginął podczas II wojny światowej. - Zbiory zamku królewskiego na Wawelu wzbogacają się dziś o kilka kolejnych arcydzieł. Obrazy Tycjana, Jana Brueghela, Parisa Bordona, Françoisa de Troya to kilka najważniejszych zakupów z ostatniego czasu. Dzięki dotacjom udzielanym przez resort kultury, a także dzięki wsparciu darczyńców kolekcje polskich muzeów powiększyły się w ostatnich latach o wiele cennych obiektów, z których mogłyby być dumne największe instytucje muzealne świata – mówił Piotr Gliński, minister kultury i dziedzictwa narodowego.

📢 Kraków. Budowa linii tramwaju do Górki Narodowej. Otworzą drugą nitkę tunelu na Opolskiej Jak informuje wykonawca budowy linii tramwaju do Górki Narodowej, od 22 maja od godzin wieczornych ruch w ciągu ul. Opolskiej w kierunku do Bronowic zostanie poprowadzony w północnej komorze tunelu drogowego. Tym samym od 22 maja od godzin wieczornych ruch w ciągu ul. Opolskiej będzie się odbywał w tunelu w obu kierunkach. 📢 Blisko 31,4 mln zł trafi łącznie do trzech szpitali w województwie małopolskim To kolejne wyniki konkursu Ministerstwa Zdrowia w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a dokładniej działania „Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia”. Pieniądze, które trafią do szpitali zostaną wykorzystane na ich modernizację, zakup sprzętu i doposażenie. 📢 Pyszna i prosta napoleonka. Waniliowy krem smakuje nieziemsko, po prostu palce lizać. Przepis na napoleonkę z ciasta francuskiego Napoleonka to dla wielu ulubione ciasto. Łączy w sobie wszystko, co najlepsze — dużą ilość aksamitnego, waniliowego kremu i delikatnie chrupiące ciasto. Mam dla ciebie sprawdzony i łatwy do przygotowania przepis na ten smakołyk. Jeden trik ma duże znaczenie. Wypróbuj przepis na napoleonkę z ciasta francuskiego.

📢 Wisła Kraków. Przypuszczalny skład „Białej Gwiazdy” na mecz z Podbeskidziem Kontuzje, kartki eliminują z meczu z Podbeskidziem Bielsko-Biała kilku piłkarzy Wisły Kraków. Najpoważniejsza absencja to brak Luisa Fernandeza, który nie może zagrać właśnie z powodu kartek. Jak zastąpi Hiszpana trener Radosław Sobolewski? Mecz Podbeskidzie - Wisła rozpocznie się w sobotę o godz. 17.30, a my prezentujemy przypuszczalny skład „Białej Gwiazdy”. 📢 Brutalne zabójstwo i oskórowanie studentki. Sędzia ponad 8 miesięcy sporządza pisemne uzasadnienie wyroku dożywocia na Roberta J. Do 15 września 2023 roku ma być gotowe uzasadnienie nieprawomocnego wyroku krakowskiego sądu, zgodnie z którym Robert J. został skazany na dożywocie za brutalne zabójstwo i oskórowanie studentki UJ Katarzyny Z. Przygotowanie takiego dokumentu trwa już ponad osiem miesięcy, a tymczasem sędzia referent "ze względu na skomplikowany charakter sprawy" poprosił o jeszcze więcej czasu. Robert J. już od sześciu lat jest w areszcie, a jego obrońca nie może złożyć apelacji, dopóki nie będzie gotowe pisemne uzasadnienie.

📢 Kraków. Czytniki kontrolerów biletów... grożą wybuchem?! Firma zwraca je miastu "W dniu 19 maja 2023 rok spółka Rewizor przekazała do Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie 30 niesprawnych baterii do urządzeń służących kontroli biletów w komunikacji miejskiej. Ekspertyza którą zleciła spółka wykazała zagrożenie wybuchem i samozapłonem baterii" - podała firma Rewizor, której pracownicy łapią gapowiczów w krakowskiej komunikacji miejskiej. Pasażerów może zaszokować fakt, że takie urządzenia były używane w autobusach i tramwajach. 📢 Chcesz lepiej poznać okolice Krakowa? Wybierz się na wycieczkę z PTTK Koło Grodzkie w Oddziale Krakowskim PTTK zaprasza do udziału w 51. sezonie akcji „Nie siedź w domu – idź na wycieczkę". Uczestnicy wycieczek mają okazję podziwiać piękne zakątki w okolicach Krakowa i poznać ich walory turystyczno-krajoznawcze.

📢 24-letni Dominik z Krakowa nadal poszukiwany. Nowe informacje o zaginionym Nadal poszukiwany jest młody mężczyzna, który 14 maja wyszedł z miejsca zamieszkania przy ul. Radzikowskiego w Krakowie i ślad po nim zaginął. 24-latek Dominik Samek wychodząc z mieszkania, oznajmił swojemu współlokatorowi, że udaje się do swojej dziewczyny na ul. Borsuczą. Na miejsce spotkania nie dotarł, nadal też nie wrócił do miejsca zamieszkania ani nie skontaktował się z bliskimi czy znajomymi. Teraz małopolska Policja podała dodatkowe informacje - dotyczące tego, w co zaginiony był ubrany.

📢 Juwenalia Krakowskie 2023. Korowód przebierańców przeszedł ulicami miasta. Studenci zawładnęli Krakowem! Przyśpiewki, twórcze kostiumy i szerokie uśmiechy na twarzach - na to wydarzenie, czekaliśmy cały rok! Tradycji stało się za dość i w piątek, 19 maja, barwny korowód juwenaliowy przeszedł ulicami miasta, gromadząc tłumy studentów, przebranych w... naprawdę niecodzienne kostiumy!

📢 Piękne drzewo na ul. Kościuszki w Krakowie koliduje z wjazdem na posesję i zatoką postojową. Dotychczas jednak nikomu nie przeszkadzało Jesion wyniosły, który dostojnie rośnie pod adresem - ul. Tadeusza Kościuszki 56 - już niedługo pójdzie pod topór. Dlaczego? Według decyzji wydanej przez Zarząd Dróg Miasta Krakowa, drzewo koliduje z zatoką postojową i zjazdem z posesji. Wszystko za sprawą przebudowy ulicy Kościuszki. Dotychczas drzewo nikomu nie przeszkadzało i nie sprawiało utrudnień. Teraz jednak, musi zostać wycięte. Urzędnicy zapewniają, że w ramach wycinki, będą nasadzenia zastępcze. 📢 Kraków. Tak po remoncie będzie wyglądała Kossakówka. Efekt zobaczymy za dwa lata, tak prezentuje się na wizualizacjach Od lat przy placu Kossaków straszy ruina willi artystycznej rodziny, za dwa lata będzie wyglądała tak jak na wizualizacjach przygotowanych przez krakowskie Studio Architektoniczne LEM.

📢 Małopolska policja kusi pensją po waloryzacji. Praca w mundurze czeka W bieżącym roku do służby w małopolskiej Policji przyjęto już 106 osób, w tym 27 kobiet. Służba w Policji wymaga zaangażowania, odpowiedzialności, uczciwości, w zamian oferuje stabilność i atrakcyjne warunki pracy. Każdy policjant po ukończeniu szkolenia podstawowego otrzymuje uposażenie w kwocie około 4900 netto dla osoby w wieku do 26 lat (około 5400 zł na etacie Oddziału Prewencji Policji w Krakowie), a 4400 netto dla osoby w wieku powyżej 26 lat (lecz około 4900 na etacie OPP Kraków), plus dodatek służbowy – na początek około 100 zł (kwoty są szacunkowe), z biegiem czasu do pensji dochodzi tzw. wysługa i inne dodatki.

📢 Ceny owoców i warzyw na placach targowych w Krakowie. Czereśnie, borówki, papryka, szparagi - to luksus Na obu placach targowych Krakowa, w tym kleparzach, Starym i Nowym, pojawia się coraz więcej owoców i warzyw. Poza roślinami całorocznymi, widać już liczne produkty sezonowe. A jak wyglądają ich ceny? Najbardziej ceni się czereśnia, borówka, szparagi i papryka. Tanieje truskawka. Jednakże ceny w dobie inflacji mogą przyprawić o zawrót głowy.

📢 Rząd planuje rozbudowę lotniska w Balicach. Wojsko tego potrzebuje Rząd zamierza rozbudować lotnisko w podkrakowskich Balicach. Argumentowane jest to zapewnieniem większego placu do startów i lądowań, szczególnie samolotów wojskowych, dla których potrzeby lotów są coraz większe w związku z wojną w Ukrainie. O planach poinformował minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. 📢 Juwenalia Krakowskie 2023 rozpoczęte! Tak bawili się studenci na pierwszym koncercie. Wystąpili: Szaran, Zeamsone, PlanBe, Tribbs i Kizo Pogoda nie dopisuje, ale nawet to nie odstraszyło studentów, którzy tłumnie pojawili się w Strefie Plaża AGH, inaugurując tegoroczne Juwenalia Krakowskie. I choć na zewnątrz było mokro i zimno, pod sceną panowała iście gorąca atmosfera. Zobaczcie sami!

