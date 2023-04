Przegląd prasy z Krakowa. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 20.04.2023

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 19.04, w Krakowie. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Kraków. Bezpłatna wypożyczalnia rowerów elektrycznych wstrzymuje działanie. Powód? Wandalizm”?

Prasówka Kraków 20.04: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Kraków. Bezpłatna wypożyczalnia rowerów elektrycznych wstrzymuje działanie. Powód? Wandalizm W marcu po zimowej przerwie swoje działanie wznowiła bezpłatna miejska wypożyczalnia rowerów elektrycznych Park-e-Bike. Zarejestrowani użytkownicy mogli korzystać z około 80 dostępnych jednośladów. To nie trwało jednak długo. Okazuje się, że wypożyczalnia rowerów elektrycznych została wstrzymana, powodem takiej decyzji nie jest awaria czy rezygnacja z projektu ale... wandalizm.

📢 Kraków. W szpitalu zmarł noworodek. Okoliczności śmierci dziecka bada prokuratura Prokuratura rejonowa w Krakowie bada okoliczności śmierci dziecka w Szpitalu Ginekologiczno-Położniczym Ujastek. Śledczy sprawdzają czy doszło do błędu w sztuce lekarskiej. 📢 Kraków. 20 kwietnia otwarcie nowego sklepu TK Maxx w Centrum Handlowym Serenada. Nam udało się go zobaczyć już dzień wcześniej! Już jutro - 20 kwietnia - w Centrum Handlowym Serenada w Krakowie nastąpi oficjalne otwarcie nowego sklepu: TK Maxx. - Na klientów czekać będzie moc stylowych produktów znanych marek i ceny niższe do 60 proc. od tych, które są w innych sklepach - zapewniają przedstawiciele firmy. Nam udało się wejść do sklepu dzień wcześniej i zrobić dla was kilka zdjęć. Asortyment jest szeroki. Klienci w dobrej cenie będą mogli kupić: akcesoria do makijażu, okulary słoneczne, marynarki, sukienki, eleganckie buty oraz wiele innych cudeniek!

Prasówka 20.04 Kraków: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Krakowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Brutalne pobicie nastolatka w Wieliczce. 19-latek zatrzymany 13 kwietnia br., ok. godziny 20:00, dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Wieliczce otrzymał zgłoszenie o bójce, do której doszło na skwerze na os. Kościuszki. Policjanci na miejscu zastali rannego poszkodowanego, któremu udzielili pierwszej pomocy, przekazując go następnie pod opiekę załogi karetki pogotowia. W wyniku podjętych działań operacyjnych, kryminalni z Wieliczki, już następnego dnia zatrzymali 19-letniego mieszkańca Krakowa, który brał udział w napaści na 17-latka. 15 kwietnia, na wniosek wielickiej prokuratury, miejscowy sąd wobec zatrzymanego zastosował 3-miesięczny areszt jako środek zapobiegawczy.

📢 Kraków. Zagubiony koziołek szarżował ogrodzenie szukając drogi "Koziołek zapędził się w kozi róg przy ul. Reduty" - podała straż miejska Krakowa. Do momentu przyjazdu fachowców mundurowi zabezpieczyli teren, a potem pomagali w odłowieniu zwierzęcia. Skoczny zwierzak bez żadnego uszczerbku na zdrowiu pod bacznym okiem specjalisty jedzie już w bezpieczne miejsce. 📢 Cztery małe psiaki i dwa kociaki szukają nowego domu. Takim słodziakom ciężko odmówić Aż sześć słodkich maleństw trafiło do schroniska Krakowskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzęta. Każde z czterech szczeniaków, jak również dwóch kociaków, które szukają nowego domu, ma około 5 tygodni. O ile w przypadku kotków nie ma takiego problemu, to w przypadku piesków, KTOZ nie umie dokładnie określić - co z nich wyrośnie. Na pewno będą "dłuższe niż wyższe".

📢 Zmiany w MPK. Tramwaj z Górki Narodowej co trzy minuty w kierunku centrum Krakowa Pod koniec sierpnia planowane jest otwarcie nowej trasy tramwajowej z pętli Krowodrza Górka do Górki Narodowej, co ma umożliwić bezpośredni dojazd mieszkańcom Górki Narodowej i Prądnika Białego nie tylko do centrum Krakowa, ale także do południowych dzielnic miasta. Urząd przedstawił propozycję połączeń tramwajowych, jakie pojawią się wraz z udostępnieniem nowej trasy. 📢 Kraków. Leśne uroczysko przy kampusie UJ zamieniło się w karczowisko. "Wszędzie leżą trociny i pnie po starych drzewach" Kraków. Wycinka w lasku na na granicy Pychowic i Ruczaju. O sprawie informuje nas pani Joanna, która po kilku miesiącach postanowiła odwiedzić kompleks leśny przy kampusie UJ. Na miejscu zamiast leśnego uroczyska zastała gołą ziemię, wióry i pnie po wyciętych starych drzewach. Dlaczego dokonano wycinki? Pytamy urzędników.

📢 Budowa S7, odcinek Widoma - Kraków. Zamknięcie ul. Centralnej w Pielgrzymowicach W poniedziałek (24 kwietnia) ok. 10:00 zostanie zamknięta ul. Centralna w Pielgrzymowicach (w powiecie krakowskim, w gminie Michałowice) w okolicy przecięcia z budowaną drogą ekspresową S7. Objazd z Zastowa do Pielgrzymowic będzie wyznaczony przez Raciborowice, Prawdę i Więcławice Stare. 📢 Pożar miejskiego archiwum w Krakowie. Kierownik robót elektrycznych z zarzutami Kolejny uczestnik procesu budowlanego – kierownik robót elektrycznych usłyszał zarzuty w związku z pożarem archiwum miejskiego w Krakowie. To siódma osoba z zarzutami w tej sprawie. 📢 Kraków. Dwuletni Maks był maltretowany w celu wyłudzenia odszkodowania? Matka dziecka i konkubent przesłuchani Krakowska policja bada sprawę maltretowania 2-latka. Do bulwersujących zdarzeń miało dojść kilka tygodni temu. Zarówno matka jak i jej partner zostali zatrzymani i byli przesłuchiwani przez policję, a dziecko przebywa pod opieką biologicznego ojca. Sprawa ujrzała światło dzienne po tym, jak jedna z internautek opublikowała w internecie zdjęcia chłopca i zrzuty ekranu rozmów partnerów, z których miałoby wynikać, że chcieli wyłudzić odszkodowanie za m.in. złamaną rękę dziecka.

📢 Coraz większe wydatki na Igrzyska Europejskie w Krakowie i Małopolsce. Rząd dołożył pieniądze na inwestycje Dzięki poprawce do przyjętej przez Sejm ustawy dotyczącej... służby więziennej zwiększono rządową dotację na zadania związane z przygotowaniami do III Igrzysk Europejskich w Krakowie i Małopolsce w 2023 roku. Obecnie maksymalny limit wydatków z budżetu państwa na sportową imprezę wynosi 1 mld 105,2 mln zł. Jednym z zadań realizowanych w ramach przygotowań do igrzysk jest przebudowa stadionu Wisły w Krakowie - przejdź do GALERII, by zobaczyć postęp prac.

📢 Kraków. Autostrada A4 w kierunku Katowic. Strzeliły opony w tirze. Jeden pas zablokowany, zator na 4 km Pomiędzy węzłem Kraków Południe a węzłem Kraków Skawina na autostradzie A4 doszło do wystrzał dwóch opon w samochodzie ciężarowym. Na miejscu serwis mobilny wymienia uszkodzone koła. Zablokowany prawy pas jezdni w kierunku Katowic. Przed miejscem zdarzenia utworzył się 4 kilometrowy zator.

📢 Kraków. Poranny koszmar pasażera. Trzy awarie tramwajów Źle zaczął się dzień w komunikacji miejskiej w Krakowie. Od pierwszych kursów tramwajów doszło już do trzech awarii pojazdów. Były szybko usuwane, ale zakłóciły funkcjonowanie komunikacji w centrum Krakowa. 📢 Wybrano najlepsze hotele "z pomysłem" w Małopolsce. Kraków króluje XVI edycja konkursu na Hotel z Pomysłem Roku została zdominowana przez krakowskie hotele. Zwyciężył pięciogwiazdkowy „Saski Kraków Curio Collection by Hilton”. 📢 Moje miasto. W Krakowie nie musimy wszystkiego zazdrościć Paryżowi ZDJĘCIA Niektórzy nazywają Kraków „Paryżem Wschodu”. Wybrałem się pod wieżę Eiffla, by sprawdzić i porównać, zachowując oczywiście proporcje. Tam wiedzą jak zapewnić sprawną komunikację i zadbać o eleganckie detale w zabudowie. Z betonowaniem się jednak mocno rozpędzili. Oby nad Wisłą nie popełniono tych błędów, co nad Sekwaną.

📢 Wypadek na drodze krajowej nr 79 pod Krakowem. Zderzenie samochodu dostawczego z osobowym We wtorek, 18 kwietnia miał miejsce wypadek na drodze krajowej nr 79 w Zofipolu w gminie Igołomia-Wawrzeńczyce. Zderzyły się dwa pojazdy dostawczy i osobowy. Na miejsce wezwano służby. na krajówce występowały duże utrudnienia w ruchu. 📢 Sąd zajmie się Strefą Czystego Transportu w Krakowie. Wojewoda zakwestionował zapisy wzbudzającej spory i dyskusje Wojewoda Małopolski – po dokonaniu oceny nadzorczej - zakwestionował uchwałę Rady Miasta z 23 listopada 2022 r. w sprawie ustanowienia Strefy Czystego Transportu (SCT) w Krakowie. Teraz czas na rozstrzygnięcie przez Wojewódzki Sąd Administracyjny, który rozpatrzy skargę w tej sprawie i skontroluje zgodność z prawem przepisów dotyczących zakazu wjazdu do Krakowa aut niespełniających norm emisji spalin. Urzędnicy odpowiadają, że zarzuty nie powinny dotyczyć miejskiej uchwały, a sejmowej ustawy, która określa warunki wprowadzania tego typu stref w Polsce.

📢 XIII rocznica pogrzebu Lecha i Marii Kaczyńskich. Abp Marek Jędraszewski: "Potrzeba prawdy" W środę, 18 kwietnia, na Wawelu w Krakowie odbyły się uroczystości w 13. rocznicę pogrzebu pary prezydenckiej Lecha i Marii Kaczyńskich. Mszy św. w Katedrze Wawelskiej przewodniczył metropolita krakowski Marek Jędraszewski. W homilii podkreślił zasługi prezydenta Lecha Kaczyńskiego w walce o prawdę i zachowanie wolności.

