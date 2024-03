Przegląd prasy z Krakowa. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 20.03.2024

Jest szansa na powstanie dwóch nowych parków o powierzchni 6,5 ha oraz ponad 27 ha na Klinach w Krakowie. Rada Miasta Krakowa ma przyjąć na środowym (20 marca) plany zagospodarowania przestrzennego dla obszarów „Park miejski Kliny południe” oraz „Park miejski na Klinach”. To jednak dopiero połowa sukcesu. Aby parki mogły powstać, miasto musi wykupić teren. A na to nie chce się zgodzić deweloper, który już straszy sądem i odszkodowaniem.

Wielki kibic Wisły i jej długoletni sponsor Krzysztof Gaweł stworzył wyjątkowe prywatne muzeum R48 im. Mariana Stolczyka. W siedzibie swojej firmy Gaweł gromadzi niezwykłe pamiątki „Białej Gwiazdy” praktycznie od jej początków aż do czasów dzisiejszych. Ich właściciel zgodził się nam pokazać swoje zbiory.

Wyjątkowy i wszechstronny Tak wiele do zaoferowani...

Wyjątkowy i wszechstronny Tak wiele do zaoferowani...

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Krakowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

W najbliższą środę 20 marca na terenie kraju odbędzie się Strajk Generalny rolników. Protestujący będą też blokować drogi w Małopolsce i w Krakowie, gdzie może pojawić się nawet 2,5 tysiąca maszyn rolniczych. Mieszkańcy muszą, więc liczyć się z poważnymi utrudnieniami w ruchu. UMK apeluje o rozwagę i korzystanie z komunikacji miejskiej, a UM we Wrocławiu wprowadza zakaz wjazdu do miasta.

Ruszyła 15. edycja Cracow Fashion Week, znanego festiwalu mody, który co roku przyciąga projektantów i miłośników mody z całego świata. Julia Korzeniowska zaskoczyła wszystkich swoją kolekcją "Freak Show", która została uznana za kolekcję roku 2024.

Dzień wagarowicza to bardzo nieoficjalne szkolne święto z długą tradycją: lubiane przez uczniów, a mniej przez nauczycieli i rodziców. Wprawdzie od pewnego czasu wiele szkół wychodzi mu naprzeciw i w pierwszy dzień wiosny organizuje dzień wolny od lekcji (kino, teatr, zajęcia sportowe), ale mniej lub bardziej intensywnie obchodzą je kolejne pokolenia. Choć jak trafnie podsumowuje to jeden z memów: "sami uciekali z lekcji, a nam nie pozwalają". Dzień wagarowicza 2024 wypada w czwartek 21 marca.

W poniedziałek 18 marca, w godzinach od 6 do 9 w Małopolsce, policjanci przeprowadzili cykliczne wojewódzkie działania „ALKOHOL I NARKOTYKI”. Na zawartość alkoholu przebadanych zostało blisko 20 tys. kierujących ujawniając 25 prowadzących pojazd pod wpływem alkoholu oraz 3 prowadzących pojazd pod wpływem narkotyków.

Krynica-Zdrój, Białka Tatrzańska oraz Kasprowy Wierch w Tatrach – to trzy miejsca, gdzie wciąż można poszusować na nartach czy snowboardzie. Przymrozki, a nawet miejscowe opady śniegu, pozwalają na pracę armatek śnieżnych, produkcję świeżego śniegu i utrzymanie tras.

We wtorek rano nieco po godz. 8 na autostradzie A4 w okolicy węzła Kraków Południe zderzyło się pięć samochodów osobowych. Na pasie w kierunku Katowic samochody najeżdżały kolejno na siebie. Zablokowany został lewy pas ruchu. A zator na drodze sięgał 5 kilometrów.

Są najnowsze zdjęcia GDDKiA z drona z budowy trasy S7 na odcinku Miechów-Szczepanowice. Inwestycja nie tonie już w błocie jak to było jeszcze w lutym. Widać, że prace ruszyły pełną parą wraz z nadejściem cieplejszych dni. Budowa tego odcinka S7 ukończona jest już w 76 procentach i zbliża się do zakończenia w 2024 roku.

W Krakowie i okolicznych miejscowościach nastąpią w najbliższych dniach przerwy w dostawach prądu. Sprawdź, na jakich krakowskich ulicach i osiedlach, jak również w miejscowościach powiatu krakowskiego, wielickiego, myślenickiego, miechowskiego i proszowickiego, planowane są wyłączenia energii elektrycznej. Poniżej znajdziesz informację o przerwach w dostawach prądu od wtorku 19 marca do piątku 22 marca.

Bywają takie poranki w Krakowie kiedy pasażerowie komunikacji miejskiej nie mają lekko. Po godz. 6 na Rondzie Kocmyrzowskim doszło do awarii tramwaju, który zablokował ruch we wszystkich kierunkach. Chwilę później, całkiem niedaleko - kolejny problem: ul. Bieńczycka, kierunek Rondo Czyżyńskie zatrzymanie w ruchu - awaria tramwaju, linie 1,5,9,14,52 kierowane przez Plac Centralny. Ruch na Kocmyrzowskim został w miarę szybko przywrócony, ale już po chwili... ul. Kocmyrzowska kierunek Rondo Kocmyrzowskie zatrzymanie w ruchu - awaria tramwaju, linie 1,5 kierowane do Ronda Hipokratesa.