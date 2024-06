Przegląd prasy z Krakowa. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 2.06.2024

Do zdarzenia czterech samochodów osobowych doszło w sobotę (1 czerwca) po godz. 17 na drodze krajowej nr 7 na Górze Libertowskiej koło Krakowa. Kolizja miała miejsce na pasie jezdni w kierunku Krakowa, w czasie, gdy panowały trudne warunki drogowe - podczas burzy.

Krakowski port lotniczy w Balicach po raz pierwszy w historii obsłużył w ciągu miesiąca milion podróżnych. - Milionową pasażerką została w piątek wieczorem (31 maja) pani Alicja. To rekordowy wynik dla krakowskiego lotniska – poinformował Kraków Airport.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Krakowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Ostatnia kolejka sezonu 2023/2024 w Centralnej Lidze Juniorów U-19, rozegrana w sobotę 1 czerwca, przyniosła niebywałe emocje. Nie tylko ze względu na przebieg derbów w Myślenicach, w których Wisła strzeliła Cracovii aż siedem bramek. Los „Białej Gwiazdy”, która mogła uratować się przed spadkiem rzutem na taśmę, zależał bowiem także od wyniku innego spotkania. Gdyby Raków Częstochowa pokonał Lecha Poznań, to nawet spektakularna wygrana w prestiżowym meczu nie dała by wiślakom utrzymania. Raków jednak przegrał i wiślacy mogli fetować. Gdy mecz w Częstochowie dobiegł końca, zawodnicy w euforii zaczęli podrzucać na ramionach trenera Karola Nędzę i jego asystenta Łukasza Kawę, którzy dokonali rzeczy niebywałej.

1 czerwca, czyli w Dzień Dziecka, piłkarze Wieczystej Kraków rozegrali ostatni w tym sezonie III ligi u siebie. Przy okazji wyjątkowego spotkania klub zorganizował atrakcje dla najmłodszych z okazji ich święta. Starsi fani mogli oglądać zwycięstwo drużyny, a po spotkaniu podziękować zawodnikom za udany sezon. Zobaczcie w GALERII, co działo się na stadionie przy ul. Chałupnika.

Różnorodne warsztaty oraz prezentacje i pokazy, seans filmowy, zwiedzanie studia S5, konkurs z nagrodami… W Centrum Kongresowym ICE Kraków trwa podwójne świętowanie – Dnia Dziecka oraz 10. rocznicy otwarcia obiektu. W programie mnóstwo bezpłatnych atrakcji. Impreza potrwa do sobotniego popołudnia, do godz. 15.

1 czerwca cały Kraków świętuje Dzień Dziecka. Organizowane są pikniki, wystawy, warsztaty i zajęcia sportowe. W centrum handlowym odbywa się Olimpijski Dzień Dziecka. Dzieci zdobywają medale, a dorośli mogą wziąć udział w akcji charytatywnej wykręcając kilometry na rowerze treningowym. Wejdź do galerii i sprawdź, jakie atrakcje dla dzieci przygotowano z okazji Dnia Dziecka. Impreza potrwa do 17:00.

Groźny wypadek na drodze wojewódzkiej 794 w Cianowicach w gminie Skała koło Krakowa. W sobotę (1 czerwca) ok. godz. 9 zderzyły się tam dwa samochody, osobowy oraz typu bus. Do wypadku doszło na wysokości sklepu Biedronka. - Są osoby poszkodowane. Na miejscu trwa akcja służb ratunkowych, występują bardzo duże utrudnienia w ruch. Zachowajcie ostrożność na drodze – apeluje portal Patrol 998 – Małopolska.

Podczas wakacji, tak jak w ciągu roku szkolnego, uczniowie szkół podstawowych będą mogli korzystać bezpłatnie z miejskiej komunikacji. O tej decyzji prezydent Krakowa Aleksander Miszalski poinformował w sobotę (1 czerwca) w mediach społecznościowych. Projekt uchwały w tej sprawie ma trafić pod obrady Rady Miasta Krakowa jeszcze w czerwcu, tak, by przepisy zaczęły obowiązywać już od lipca 2024.

Gratka dla miłośników samochodów i sprzętu z demobilu: krakowski oddział Agencji Mienia Wojskowego ogłosił sprzedaż poprzetargową pojazdów, urządzeń, narzędzi ogrodniczych, a nawet instrumentów muzycznych, które nie zostały sprzedane na przetargu 7 maja. Wojsko solidnie obniżyło ceny wywoławcze. Decydować trzeba się szybko, bo propozycje cenowe na zakup powojskowego mienia można składać jeszcze tylko do 5 czerwca do godziny 10.

Wisła Kraków nie pozostanie długo bez trenera. Na ten moment głównym kandydatem jest Kazimierz Moskal. Wszystko wskazuje na to, że to właśnie ten mocno związany z „Białą Gwiazdą” szkoleniowiec otrzyma misję poprowadzenia zespołu w nowym sezonie. Wszystko powinno wyjaśnić się najpóźniej na początku przyszłego tygodnia.

Kraków. Pętla autobusowa, pętla tramwajowa, a pomiędzy nimi bazar, sklepy, punkty usługowe. Tutaj codziennie tętni życie, a pasażerowie komunikacji miejskiej są równocześnie, niemal z automatu, klientami. Tak wygląda pętla w Borku Fałęckim, przy zakopiańskiej. Może nie jest to wszystko super nowocześnie, najlepiej zorganizowane i poukładane, ale od lat w tym miejscu spotykają się i kupują krakowianie z południa miasta. Choć w oczy kują blaszane budy i chaos reklamowy...

Historia mężczyzn naszego kraju, tak jak i moja, to historia wychowania, podczas którego uczy się nas, jak ignorować sygnały z ciała, jak je pomijać. Chłopcy nie mogą płakać, smucić się, dziewczynki złościć się i czuć gniewu. Tak, jakby konkretne emocje zostały przypisane do płci. Na to jest przyzwolenie, a na tamto już nie ma - mówi Andrzej Solarz, psychoterapeuta, trener grupowy, psycholog i praktyk oddechu.