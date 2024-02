Przegląd prasy z Krakowa. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 2.02.2024

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 1.02, w Krakowie. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Kraków. Maria Zającówna-Radwan nie żyje. Uznana aktorka Starego Teatru miała 84 lata”?

Prasówka Kraków 2.02: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Kraków. Maria Zającówna-Radwan nie żyje. Uznana aktorka Starego Teatru miała 84 lata "Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że zmarła Maria Zającówna-Radwan, wspaniała aktorka, która w latach 1975–1998 należała do Zespołu Starego Teatru” - napisano w zawiadomieniu o śmierci artystki opublikowanym na stronie Starego Teatru.

📢 Kraków. Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego świętuje 60-lecie Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego - mieszczące się w Collegium Maius UJ, najstarszym budynku uniwersyteckim w Polsce - świętuje 60-lecie otwarcia swoich murów dla zwiedzających. Pierwsi goście, oprowadzani przez samego twórcę tego muzeum i pomysłodawcę jego aranżacji, czyli Karola Estreichera młodszego, mogli zwiedzić ekspozycję muzealną 6 maja 1964 roku. W czwartek (1 lutego) odbyła się inauguracja jubileuszu muzeum, połączona z sesją naukową pt. "Interpretacja i rola dziedzictwa akademickiego w mieście i regionie".

📢 Kraków. Organizator zbiórki na Seicento, które brało udział w wypadku z kolumną rządową chce dobrowolnie poddać się karze Rafał B. zorganizował internetową zbiórkę na zakup fiata Seicento dla Sebastiana Kościelnika, który zderzył się w Oświęcimiu z kolumną rządową w lutym 2017 r. Organizator zbiórki zapewniał, że zebrane pieniądze zostaną przekazane w całości kierowcy seicento. Ostatecznie Rafał B. zebranych 139 tys. zł nigdy nie przekazał właścicielowi seicento. Pod koniec grudnia ubiegłego roku skierowano do krakowskiego sądu akt oskarżenia w tej sprawie. Do procesu być może nigdy nie dojdzie, ponieważ oskarżony chce dobrowolnie poddać się karze.

Prasówka 2.02 Kraków: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Krakowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Kraków. Na Zwierzynieckiej mieszkańcy wyrzucą śmieci tylko w trzech miejscach Pojemniki na odpady tylko w trzech miejscach ulicy Zwierzynieckiej - to skutek prowadzonej przebudowy ulicy. Rozpoczął się kolejny etap remontu ciągu ulic Zwierzynieckiej i Kościuszki w Krakowie. W związku z tym od 1 lutego zmieniły się lokalizacje pojemników na śmieci przy ul. Zwierzynieckiej. To może utrudnić życie mieszkańcom.

📢 Obnażali się i onanizowali na ulicach Krowodrzy i centrum Krakowa. Teraz zajmie się nimi sąd Dwóch mężczyzn, którzy w ostatnim czasie obnażali się w miejscach publicznych na terenie Krakowa, usłyszało zarzuty nieobyczajnego wybryku. Teraz o ich losie zdecyduje sąd. Jeden straszył przechodniów w rejonie Krowodrzy, a drugi w centrum Krakowa. 📢 Kraków. W Mistrzejowicach otwarto nową krytą pływalnię. Kolejne baseny są w planach W czwartek (1 lutego) w Krakowie otwarto basen z ruchomym dnem przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 144 na os. Bohaterów Września w Nowej Hucie. To kolejna kryta pływalnia, która ma służyć mieszkańcom. 📢 Aktywiści alarmują, że budowa tras Pychowickiej i Zwierzynieckiej zatopi budżet Krakowa Koalicja Ruchów Krakowskich "Wspólnie dla Miasta" przedstawiła długą listę zarzutów dotyczących planów budowy tras Pychowickiej i Zwierzynieckiej. Alarmują, że realizacja inwestycji w proponowanym zakresie nadmiernie obciąży już mocno zadłużone miasto.

📢 Inspektorowi KTOZ udało się złapać pięknego psa, błąkającego się po Krakowie. "Uciekinier został wyśledzony kolejny raz" Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami regularnie relacjonuje w mediach społecznościowych swoje działania. Tym razem jeden z inspektorów zaangażował się w próbę złapania pięknego, błąkającego się po Krakowie psa. Efekt? Przeczytajcie poniżej. 📢 Oto najładniejsze pokoje do wynajęcia w Krakowie. Ceny zaskakują! Pokój na wynajem w Krakowie to obecnie jeden z najbardziej deficytowych towarów na rynku nieruchomości. Specjalnie dla was przejrzeliśmy oferty pojawiające się w internecie i musimy przyznać, pokoi do wynajęcia jest jak na lekarstwo. Zobaczcie, co i w jakich cenach udało nam się znaleźć! 📢 Kraków. Na Uniwersytecie KEN będzie można zostać lekarzem lub pielęgniarką Trwają prace nad poszerzeniem oferty dydaktycznej Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie o co najmniej dwa kierunki medyczne: pielęgniarstwo i medycynę. Uczelnia podpisała dotąd 15 umów o potrzebnej w związku z tym współpracy ze szpitalami i zakładami opieki zdrowotnej z Małopolski. Przyszli pielęgniarze i pielęgniarki mieliby zacząć naukę na UKEN już od nowego roku akademickiego, czyli w październiku 2024 roku.

📢 Tak Morskie Oko wygląda po zejściu lawiny z Marchwicznego Żlebu. Na lawinisku głębokie szczeliny. Nadal może zjechać śnieg Nad Morskim Okiem w ostatnim czasie zeszła lawina z Marchwicznego Żlebu. Dosięgnęła tafli stawu, ale nie załamała lodu. Choć zagrożenie lawinowe zmalało, nie oznacza to że nad słynnym stawem jest bezpiecznie. - Nadal trzeba być czujnym i spodziewać się, że coś może zjechać – ostrzega Tomasz Zająć, Tatrzański Park Narodowy. 📢 Wyjątkowe perełki motoryzacji z lat 90. Takimi autami jeździliśmy po krakowskich ulicach. To były czasy! Mały fiat, polonez caro, duży fiat i daewoo - te pojazdy opanowały krakowskie ulice w latach 90. Na rynku brakowało samochodów, więc był to czas, kiedy praktycznie nie istniały korki. Wyobrażacie sobie Kraków w takiej sytuacji dziś? Zobaczcie, jak to wyglądało ponad 30 lat temu!

📢 Moje miasto. Nie zmieniajmy parku krajobrazowego w autostradowy. Czas pomyśleć o piątej obwodnicy Krakowa W Krakowie szukają terenów pod budowę bloków. Władze miasta nie biorą pod uwagę zachodnich obrzeży miasta, bo to tereny zieleni, Bielańsko-Tyniecki Park Krajobrazowy. Tam jednak ma powstać nowy fragment autostrady i Trasa Pychowicka. Łącznie z obecną obwodnicą byłoby więc 7 pasów ruchu dla samochodów w każdym kierunku, czyli w sumie 14 w obie strony. 📢 Wyjątkowy kościół, niezwykła fontanna i ten klimat! To miejsce w Krakowie musicie odwiedzić A może by tak jechać... na Prokocim? Choć nie wydaje się to atrakcyjne pod względem turystycznym miejsce, to mało kto wie, że znajduje się tam fascynujące miejsce. Wyjątkowy, XIX-wieczny park, obok którego znajduje się m.in. niezwykły kościół, pałac, a w samym parku m.in. zaskakująca fontanna.

📢 Kolejny sądny dzień w komunikacji w Krakowie? Już dwie awarie "Krowodrza Górka kierunek Centrum awaria tramwaju. Pociągi zawracane na Dworcu Towarowym. Zastępcza komunikacja autobusowa. Ruch tramwajowy przywrócony o godz. 6:33.", "Ul. Mogilska, kierunek Teatr Słowackiego awaria tramwaju. Linie 4,5,9,10,52 kierowane przez Al. Pokoju. Zastępcza komunikacja autobusowa. Ruch tramwajowy przywrócony o godz. 6:50" - takie dwa komunikaty czekały rano na krakowian chcących skorzystać z komunikacji miejskiej. Czy będzie przykrych niespodzianek więcej? Zobaczymy 📢 Kraków. Jubileusz 60-lecia otwarcia Muzeum UJ dla publiczności. Inauguracja już 1 lutego W czwartek (1 lutego) w Collegium Maius przy ul. Jagiellońskiej 15 w samo południe rozpoczną się obchody 60-lecia otwarcia Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego dla zwiedzających. W Librarii odbędzie się sesja naukowa pt. "Interpretacja i rola dziedzictwa akademickiego w mieście i regionie". Bezpośrednio po niej zaplanowany jest wernisaż wystawy fotograficznej "Krakowska Trasa Akademicka". W inauguracji jubileuszu wezmą udział rektor UJ prof. Jacek Popiel oraz dyrektor Muzeum UJ prof. Krzysztof Stopka. Na sesję, jak i na wystawę zapraszany jest każdy zainteresowany.

📢 Kraków. Już nie ma drzew przy Lublańskiej. Budowa linii tramwajowej do Mistrzejowic może postępować Smutnie wygląda teraz zachodnia strona ulicy Lublańskiej w Krakowie. Zniknęły drzewa wycięte pod budowę linii tramwajowej do Mistrzejowic. Mimo, że dało się inaczej, mimo protestów mieszkańców. Inwestycję zaprojektowano jednak, że budzi ona gniew krakowian, na czas nie zmieniono planów. Gdyby się jednak uprzeć to budowa by się wydłużyła i według wyliczeń urzędników kosztowałaby o jakieś 60 mln zł więcej. Przegrali mieszkańcy i stare drzewa. Na otarcie łez - mają pojawić się nowe. Tymczasem prace na inwestycji postępują i wielki błotnisty plac budowy w rejonie ronda Polsadu i Młyńskiej się poszerza. Zobaczcie zdjęcia z drona.

📢 Budda jako piłkarz. Grał w krakowskim klubie. Komu kibicuje ten showman o wielkim sercu? Budda. Kamil Labudda. Krakowianin, rocznik 1998. W przeszłości boleśnie doświadczony przez życie, dziś - pełen dobrej energii i potężnego rozmachu internetowy twórca. Wielką sympatię zdobył ostatnio wrzutką 100 tysięcy złotych do puszki WOŚP, a przecież to nie był pierwszy raz. A jego popularność rośnie, mimo że twardo odrzuca propozycje walk na freak fightowych galach. Co nie oznacza, że Budda nie daje rady w sporcie. Wręcz przeciwnie. To były pływak i były piłkarz jednego z krakowskich klubów.

📢 Pożar w Galerii Bronowice. Ewakuowano klientów i pracowników sklepu Auchan Groźne chwile w Galerii Bronowice. W środę (31 stycznia) ok. godz. 14 doszło do pożaru w rozdzielni elektrycznej. Konieczna była ewakuacja personelu Auchana i klientów sklepu. 📢 Od wygłupów w internecie do wielkiej inwestycji pod Krakowem. EKIPA influencerów Friza zbuduje swoją nową siedzibę w Brzeziu EKIPA Management, spółka należąca do EKIPA Holding wygrała przetarg na zakup nieruchomości gruntowej nieopodal Krakowa o wartości ponad 6 mln zł netto. Spółka planuje tam zbudować swoją nową siedzibę z zapleczem produkcyjno-montażowym, która stanie się centralnym punktem dla wszystkich spółek grupy kapitałowej i projektów realizowanych przez EKIPĘ. Prezesem Ekipy jest Karol Wiśniewski znany jako Friz. Działka znajduje się w miejscowości Brzezie w gminie Zabierzów.

Lubisz czytać ale książki są za drogie? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych księgarniach online.