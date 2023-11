Przegląd prasy z Krakowa. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 19.11.2023

Do ogarniania. Do rysowania. Do zakochania. Nie ma...

Poseł Aleksander Miszalski jest kandydatem Platformy Obywatelskiej w nadchodzących wyborach prezydenckich w Krakowie, które odbędą się w 2024 roku. Tak zdecydował zarząd PO. To druga potwierdzona kandydatura. Wcześniej gotowość do startu ogłosił rektor UEK Stanisław Mazur.

18 listopada Szlachetna Paczka otworzyła Bazę Rodzin, to znak, że na liście potrzebujących pomocy, można odnaleźć tych, których będziemy chcieli wspomóc w tym roku. Dzięki pracy wolontariuszy i darczyńców 16 i 17 grudnia, w tzw. Weekend Cudów, pomoc trafi do rodzin.

Rozbójnik z ekipy Janosika pojawił się w Zastowie. Z wiaduktu nad torami kolejowymi – którym przechodzi powstający odcinek trasy S7 Widoma-Kraków spogląda na postępujące prace i pilnuje robotników by się nie obijali. Wiadukt ma 77 metrów długości. Trasa biegnie nim prawie 15 metrów nad linią kolejową do Warszawy. Skoro rozbójnik pilnuje, to jak postępują prace? Można powiedzieć... nierówno. Od strony Widomej wykonanie robót budowlanych szacuje się na 64 proc., ale na odcinku od strony Krakowa, na terenie miasta to na razie 36 proc. planowanych prac do wykonania.