Przegląd prasy z Krakowa. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 18.10.2023

Prasówka Kraków 18.10: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Wyniki wyborów wymuszają kluczową zmianę w Radzie Miasta Krakowa. Przewodniczącym zostanie człowiek prezydenta? Rafał Komarewicz, przewodniczący Rady Miasta Krakowa z prezydenckiego klubu "Przyjazny Kraków", jako kandydat Polski 2050 Szymona Hołowni, wywalczył miejsce w Sejmie, startując z listy Trzeciej Drogi. To oznacza, że musi zrezygnować z funkcji pełnionej w dotychczas w samorządzie. Kto go zastąpi? Przedstawiciele prezydenckiej formacji oraz Prawa i Sprawiedliwości przekonują, że odbędą dopiero rozmowy w tej sprawie. W klubie Koalicji Obywatelskiej można natomiast usłyszeć prognozy, że na czele RMK stanie radny z prezydenckiego klubu, wybrany głosami przedstawicieli tej formacji i PiS.

📢 Nowy rok studentów seniorów. Inauguracje uniwersytetów III wieku na krakowskich uczelniach Swój 13. rok akademicki zainaugurował we wtorek Uniwersytet Trzeciego Wieku Politechniki Krakowskiej. Prowadzi on warsztaty, zajęcia ruchowe i wykłady, w formie stacjonarnej oraz hybrydowo. Wśród wykładowców są zarówno pracownicy PK, jak i innych ośrodków, a także podróżnicy, pasjonaci różnych dziedzin kultury, sztuki, techniki czy np. przedstawiciele NFZ. Wcześniej nowy rok studentów seniorów zainaugurowano w Jagiellońskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku, gdzie w tym roku przebojem okazała się architektura, a także religioznawstwo, politologia, amerykanistyka i astronomia.

📢 Krajobraz po wyborach. Oni nie dostali się do Sejmu i Senatu z Małopolski We wtorek 17 października jasne stało się, kto dostał się do Sejmu i Senatu, a kogo już więcej nie zobaczymy w parlamencie. Zaskoczeń nie brakuje, zwłaszcza w Małopolsce. Oto najwięksi przegrani, którym mandaty przeszły koło nosa.

📢 Utrudnienia na zakopiance. Będzie zwężenie jezdni w stronę Myślenic. Wszystko jest związane z budową węzła Prace na zakopiance wciąż utrudniają kierowcom przejazd w Gaju z gminie Mogilany. Na środę, 18 października przed południem Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zapowiada kolejne utrudnienia. Od godz. 9 do 11 planowane jest zwężenie jezdni w kierunku Myślenic. W związku z tym przejazd zakopianką w Gaju będzie tylko jednym pasem ruchu. Jest to związane z budową węzła na drodze krajowej nr 7.

📢 Kandydatki z Krakowa rozbiły bank. Połowę mandatów w okręgu krakowskim zgarnęły kobiety Najwyższy wynik w Krakowie, ale i w całej Małopolsce odnotowała posłanka PiS Małgorzata Wassermann, wyprzedzając z wynikiem ponad 125 tys. głosów wszystkie "jedynki" pozostałych ugrupowań. Posłankami startującymi z listy PiS zostaną też Elżbieta Duda i Agnieszka Ścigaj. Pewne miejsce w Sejmie ma również posłanka Nowej Lewicy Daria Gosek-Popiołek, która mimo startu z drugiego miejsca wyprzedziła w wynikach "jedynkę" Macieja Gdulę. Z kolei drugi wynik w Koalicji Obywatelskiej zdobyła Jagna Marczułajtis. Z Koalicji do Sejmu wchodzą też Dorota Marek i Katarzyna Matusik-Lipiec. 📢 Kraków na podium w podróżniczym rankingu najlepszych europejskich miast 2023! Kto okazał się lepszy? Oto TOP 10! Kraków po raz kolejny został doceniony! Tym razem udało mu się uplasować na chwalebnym 3. miejscu w rankingu “Top 10 Best Places to Visit In Europe”, stworzonym przez międzynarodowy portal Holiday Cars. W plebiscycie wybrano 10 miast, które charakteryzuje bogata historia, kultura, unikalny klimat oraz… przystępne ceny, przyciągające turystów z całej Europy i nie tylko.

📢 Wisła Kraków opuści Myślenice? Rozmowy w sprawie bazy skomplikowały się W połowie przyszłego roku Wisła Kraków może opuścić bazę treningową w Myślenicach. To jeden ze scenariuszy, ale całkiem realny, bo negocjacje na linii Wisła - władze samorządowe w sprawie przejęcia terenu, na którym stoi baza przy ul. Zdrojowej, skomplikowały się. 📢 Kraków. Wielki finał ratowania Starego Cmentarza Podgórskiego. Ruszyły trzyletnie prace, nekropolia czasowo zamknięta Na Starym Cmentarzu Podgórskim rozpoczęła się realizacja trzyletniego przedsięwzięcia, które zamyka dotychczasowe ratowanie tej najstarszej komunalnej nekropolii na terenie Krakowa. W związku z pracami budowlanymi zabytkowy cmentarz jest teraz czasowo zamknięty do 26 października, a potem ponownie będzie niedostępny od 6 listopada do 5 grudnia.

📢 Wypadek pod Krakowem. Samochód osobowy wylądował w rowie w gminie Iwanowice We wtorek, 17 października przed południem doszło do wypadku w Naramie w gminie Iwanowice na drodze lokalnej. Kobieta kierująca samochodem osobowym straciła panowanie nad pojazdem i wjechała do rowu. Na miejsce wezwano służby ratownicze. Jak podaje portal Patrol998-Małopolska nie ma osób poszkodowanych.

📢 Nielegalni migranci w Jabłonce. Policja udaremniła przewóz ośmiu obywateli Syrii. To kolejne takie zdarzenie w regionie Policjanci zatrzymali 24-letniego obywatela Ukrainy, który w przestrzeni ładunkowej volkswagena przewoził ośmiu nielegalnych imigrantów. Mężczyzna podejrzewany jest o pomoc w zorganizowaniu nielegalnego przekroczenia granicy przez obywateli Syrii. Wszystkie osoby zostały przekazane funkcjonariuszom straży granicznej. 📢 Siekierą uszkodził św. Eliasza, zabytkowy obraz w kapliczce pod Krakowem. Obraz znajdował się przy źródełku od około 200 lat Wandal rzucił się z siekierą na zabytkowy obraz św. Eliasza, proroka z Karmelu, który znajdował się w kapliczce przy źródełku w Czernej w gminie Krzeszowice. Obraz jest wyjątkowym zabytkiem pochodzi sprzed około 200 lat. Okazało się, że sprawcą jest mieszkaniec Krzeszowic, który uderzał siekierą w zabytek. Usłyszał w prokuraturze zarzuty. Grozi mu nawet do 8 lat pozbawienia wolności.

📢 Rekordziści w wyborach 2023. Kandydaci z największą liczbą głosów w Polsce. Są reprezentanci Krakowa TOP 20 Na liście osób z największą liczbą głosów zdobytych podczas wyborów w kraju są nazwiska znanych polityków, ale nie brak też niespodzianek. Przejdź do GALERII, by zobaczyć, jak wygląda dwudziestka kandydatów, którzy dla swoich ugrupowań zdobyli najwięcej głosów. 📢 Agata Kornhauser-Duda w Rzymie postawiła m.in. na granatową stylizację i... szpilki. Kolor jej butów bardzo się wyróżniał Agata Kornhauser-Duda wraz z mężem wybrała się do Rzymu, aby wziąć udział w uroczystościach w 45. rocznicę wyboru Papieża św. Jana Pawła II. Pierwsza dama już na samym wstępie - wsiadając do samolotu postawiła na mocny kolory swojej stylizacji. Zobacz, jak się prezentuje żona Dudy we Włoszech.

📢 Utrudnienia w Krakowie. Prace przy Kuźnicy Kołłątajowskiej i inne remonty w mieście Tramwaj do Górki Narodowej już jeździ, kolejny miesiąc, ale nie oznacza to zakończenia inwestycji w tym rejonie miasta. Prace ciągle trwają, m.in. przy ul. Kuźnicy Kolłątajowskiej. Remontów i inwestycji prowadzonych w Krakowie jest jednak dużo więcej, drogowcy korzystają z dobrej pogody do prowadzenia prac.

