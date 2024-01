Przegląd prasy z Krakowa. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 18.01.2024

Do ogarniania. Do rysowania. Do zakochania. Nie ma...

Wokół trumny zmarłego ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego gromadziły się osoby niepełnosprawne, przybyłe z wielu stron kraju. W kościele pw. św. Brata Alberta w Radwanowicach w środę, 17 stycznia 2024 r. rozpoczęły się dwudniowe uroczystości pogrzebowe kapłana, duszpasterza osób niepełnosprawnych i ich wielkiego przyjaciela. Teraz oni przyszli go pożegnać i modlić się za niego. A wraz z nimi najbliżsi, rodzina ks. Tadeusza. Przybyło także ponad 50 kapłanów z Krakowa i odległych stron, nie tylko Małopolski.

Podpisana została umowa na dzierżawę powierzchni pod kawiarnię, która zlokalizowana będzie w budynku wejściowym na baseny na Zakrzówku w Krakowie. Do dyspozycji dzierżawcy Zarząd Zieleni Miejskiej oddał część powierzchni wraz z salą górną oraz miejscem tuż przed budynkiem. Pozostaje kwestia zarządzania centrum sportów wodnych. ZZM chce wyłonić firmę w przetargu, ale grupa radnych i mieszkańców apeluje by pozostało to pod kontrolą miasta we współpracy ze stroną społeczną.