Przegląd prasy z Krakowa. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 17.05.2024

Sławomir Peszko i Michał Pazdan gośćmi finału Pucharu Tymbarku w Małopolsce. Tygryski Chełmek i Lider Nowy Sącz z pojadą do Warszawy. WIDEO

Prasówka Kraków 17.05: top 3 artykuły z wczoraj

📢 Sławomir Peszko i Michał Pazdan gośćmi finału Pucharu Tymbarku w Małopolsce. Tygryski Chełmek i Lider Nowy Sącz z pojadą do Warszawy. WIDEO Tygryski z Chełmka (U-10) i Lider Nowy Sącz (U-12) wśród chłopców i SP Piotrowice (U-8) wśród dziewcząt, wygrały finał wojewódzki XXIV edycji turnieju Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku, rozegranym w Wadowicach. Przepustkę do finału ogólnopolskiego zapewniły sobie drużyny chłopców natomiast dziewczynki zakończyły rywalizację na szczeblu wojewódzkim. Na zwycięzców w kategorii U-10 i U-12 czeka wyjazd na Finał Ogólnopolski do Warszawy i walka o Wielki Finał na PGE Narodowym przed meczem Polska – Turcja.

📢 Polityczne tąpnięcie w Krakowie. Nowa Lewica zerwała pakt, Koalicja Obywatelska traci większość w Radzie Miasta Rada krakowska Nowej Lewicy podjęła uchwałę o wycofaniu koalicji w Radzie Miasta z Koalicją Obywatelską - przekazał nam wieczorem w czwartek (16.05) wicewojewoda małopolski Ryszard Śmiałek, współprzewodniczący Nowej Lewicy w Małopolsce. Zerwanie koalicji to reakcja na to, że prezydent Krakowa Aleksander Miszalski na czwartego wiceprezydenta wskazał Marię Klaman - osobę z Sopotu (a nie z Krakowa), do tego niezwiązaną z Lewicą. Lokalni działacze Nowej Lewicy podjęli jednocześnie uchwałę, która mówi o współpracy w pewnym określonym zakresie z Platformą Obywatelską.

📢 Ogród Krakowianek otwarty. Przyćmiła to nowa wiceprezydent Krakowa Zakończyły się prace przy tworzeniu Ogrodu Krakowianek przy ul. Prądnickiej, w okolicy Nowego Kleparza. W czwartek, 16 maja, ogród został udostępniony dla mieszkańców. Fakt ten mogła jednak przyćmić prezentacja nowej wiceprezydent Krakowa Marii Klaman, która ma odpowiadać za za edukację, sprawy społeczne i mieszkalnictwo. Sporo wokół niej zrobiło się szumu, bo wcześniej pracowała przez lata w... Sopocie. Ale skupmy się na nowym terenie zielonym w Krakowie, który będzie pozytywnym akcentem w tym do tej pory zaniedbanym miejscu.

📢 Krakowskie Klasyki Nocą otworzyły sezon. Legendarne samochody pod Tauron Areną Kraków Nyski, Syrenki, Warszawy, BMW, mercedesy i wiele innych rarytasów motoryzacji znów zagościło pod Tauron Areną Kraków. Spotkania miłośników starych aut i pokaz ich pojazdów - Krakowskie Klasyki Nocą - otwarły nowy sezon. Organizatorem spotkań jest Fundacja Krakowskie Klasyki. Organizatorzy na bieżąco informują o terminach zjazdów na stronie www.facebook.com/krakowskie.klasyki.

📢 "Kraków dla krakowian", a nie dla Sopotu. Nowa Lewica nie chce wiceprezydentki powołanej przez Miszalskiego i grozi zerwaniem koalicji Nowa Lewica w Krakowie i Małopolsce w czwartek po południu zaapelowała do prezydenta Krakowa Aleksandra Miszalskiego, by wycofał się z decyzji powołania na stanowisko swojej zastępczyni Marii Klaman - przyjezdnej z Sopotu. Domagają się, by czwartą wiceprezydent była osoba związana z Krakowem. Jak dodają, takich kandydatek Lewica przedstawiła włodarzowi miasta pięć, ale odrzucił te rekomendacje. Politycy Nowej Lewicy grożą zerwaniem koalicji w Krakowie. To oznaczałoby utratę większości Koalicji Obywatelskiej w radzie miasta (Nowa Lewica ma 3 z 24 mandatów KO w 43-osobowej radzie). 📢 Pracownicy MPK Kraków w żałobie. W piątek tramwaje i autobusy zostaną udekorowane kirem Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie informuje, że pogrzeb tragicznie zmarłego w wypadku kierowcy autobusu MPK odbędzie się w piątek, 17 maja. Tego dnia również tramwaje i autobusy w Krakowie będą kursować udekorowane kirem. Z kolei przed budynkiem MPK SA przy ul. J. Brożka oraz przed zajezdnią autobusową Bieńczyce zostaną ustawione czarne flagi.

📢 Szalone krakowskie juwenalia sprzed lat. Tak kiedyś wyglądały studenckie korowody! Studenci zabawę mają we krwi. Od zawsze! Krakowscy studenci od zawsze uwielbiali dobrą zabawę. Juwenalia to kwintesencja studenckiego życia, a także największa impreza muzyczna w stolicy Małopolski. W tym roku wielkie studenckie święto odbywa się w dniach 13-19 maja. W czasie, gdy w Krakowie wyborowa zabawa już rozkręciła się na dobre, my wracamy wspomnieniami do tego, jak studenci świętowali kiedyś w Krakowie, w latach 60., 80. i 90.! Zdjęcia z naszego archiwum oraz zasobów Cyfrowego Thesaurusa Muzeum Historycznego Miasta Krakowa.

📢 Imprezy w Krakowie. Co czeka na nas w weekend 17-19 maja? Muzyka, sztuka i bardzo dobre jedzenie Koncerty, wystawy i wyjątkowe wydarzenia . A to nie jedyne atrakcje jakie czekają mieszkańców Krakowa w dniach 17-19 maja. Szykuje się bardzo intensywny weekend, dlatego sprawdź co, gdzie i jak dzieje się w Krakowie!

📢 Matura 2024: chemia rozszerzona odpowiedzi i arkusz CKE z zadaniami. Mamy opinie uczniów! Matura z chemii 2024 rozpoczęła się w czwartek 16 maja o godzinie 9:00. Na jej napisanie abiturienci mieli 180 minut, czyli 3 godziny. Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań można zdobyć 60 punktów. Publikujemy arkusz CKE z zadaniami i proponowane rozwiązania zadań. 📢 W Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie przeprowadzono operację replantacji ręki. Nigdy wcześniej nie wykonano tu takiego zabiegu operacyjnego Sukcesem zakończyła się operacja pacjenta, który trafił do naszego szpitala po urazie ręki piłą mechaniczną, powodującym przerwanie wszystkich tkanek miękkich, w tym naczyń i nerwów - informuje Szpital Uniwersytecki w Krakowie. Teraz przed pacjentem dalsza hospitalizacja, a następnie wielomiesięczna rehabilitacja. Była to pierwsza tego typu operacja przeprowadzona w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie.

📢 Rugby Challenger w Krakowie. Dwanaście drużyn z całego świata powalczy na stadionie Wisły W weekend w Krakowie odbędzie się World Rugby HSBC Senens Challenger czyli turniej kobiecych siódemek. Powalczy w nim dwanaście drużyn z całego świata i będzie rywalizować o szansę gry w światowej elicie. 📢 Wiceprezydenci Krakowa w komplecie. Maria Klaman będzie odpowiadać za edukację, sprawy społeczne i mieszkalnictwo W czwartek, 16 maja, prezydent Krakowa Aleksander Miszalski przedstawił czwartego wiceprezydenta Krakowa. Stanowisko objęła Maria Klaman, która w krakowskim magistracie będzie odpowiadać za edukację, sprawy społeczne i mieszkalnictwo.

📢 Kraków. W końcu udało się... przestawić Matkę Boską przy Trasie Wolbromskiej Koniec żartów. Matka Boska "Dźwiękoszczelna" trafiła w końcu na godniejsze miejsca przy Trasie Wolbromskiej. Co prawda dopiero kilka miesięcy po zbudowaniu drogi, ale się udało. Posąg nie stoi już wkomponowany w ekran dźwiękoszczelny, ale został ustawiony w lepszym miejscu, odnowiony, pojawiły się też ozdobne kwiaty. Matka Boska trafiła też na wyższy cokół.

📢 „Odesa. Długi wiek XX w sztuce". Opowieść o szukaniu tożsamości miasta-mitu w Międzynarodowym Centrum Kultury Poszukiwanie narodowej tożsamości ukraińskiego miasta położonego nad brzegiem Morza Czarnego, a dziś znajdującego się na linii frontu to temat najnowszej wystawy Międzynarodowego Centrum Kultury „Odesa. Długi wiek XX w sztuce". 📢 Z pochodniami przeszli z Wawelu na Skałkę. Tłumy na Akademickiej Drodze Światła Tegoroczna Akademicka Droga Światła rozpoczęła się adoracją Najświętszego Sakramentu w katedrze na Wawelu. – Wejdźmy na drogę spotkań ze Zmartwychwstałym – drogę, która swoim światłem przemieniła całą naszą rzeczywistość – mówił na początku nabożeństwa bp Robert Chrząszcz. Następnie duszpasterstwa akademickie Krakowa przeszły z Wawelu na Skałkę w tradycyjnym nabożeństwie Drogi Światła. 📢 Uczniowie, studenci, nauczyciele i wykładowcy pójdą w kamasze. Małopolscy Terytorialsi kolejny raz zapraszają na wakacje z WOT W nadchodzące wakacje Małopolscy Terytorialsi przygotowali dwa terminy szkoleń podstawowych i wyrównawczych dla wszystkich, którzy podczas letniej przerwy w nauce i pracy chcą zdobyć nowe umiejętności i zostać żołnierzami 11 Małopolskiej Brygady OT. Szkolenie dedykowane jest wszystkim uczniom, studentom, nauczycielom i wykładowcom, którzy w tym okresie mają przerwę w nauce. To będzie już piąty rok z projektem "Wakacje z WOT".

📢 „NIE nowotworom u dzieci” Fundacji Ronalda McDonalda. Bezpłatne badania USG dzieci w Krakowie Fundacja Ronalda McDonalda i franczyzobiorcy McDonald’s zapraszają na profilaktyczne badania USG dzieci w wieku od 9 miesięcy do 6 lat, które odbędą się w dniach 24-25 maja br. Przez dwa dni lekarze radiolodzy na pokładzie Ambulansu – mobilnej stacji medycznej składającej się z poczekalni, recepcji i dwóch gabinetów lekarskich wyposażonych w nowoczesny sprzęt ultrasonograficzny, przebadają 140 dzieci. Pierwszego dnia Ambulans stanie przy Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie przy ul. Wielickiej 265. Drugiego dnia badania odbędą się przy Szpitalu im. S. Żeromskiego, os. Na Skarpie 66. 📢 Juwenalia Krakowskie 2024 - 15 maja w strefie Żaczek wystąpili: Kwiat Jabłoni, Kathia i Julia Rocka. Tak bawili się studenci! Jak co roku oferta muzyczna Juwenaliów jest bardzo bogata. Do weekendu na scenach miasteczek akademickich wystąpi wielu znanych artystów i wschodzące gwiazdy polskiej sceny muzycznej. 15 maja w strefie Żaczek można było posłuchać występów trzech wykonawców - studentów bawili: Kwiat Jabłoni, Kathia i Julia Rocka.

📢 Juwenalia Krakowskie 2024. Na scenie najlepsi raperzy! Studenci bawili się wraz ze Szpakiem, Kizo i Avim! ZDJĘCIA Juwenalia Krakowskie. Środa 15 maja - to był kolejny juwenaliowy dzień, podczas którego organizatorzy zadbali o liczne atrakcje dla studentów i młodzieży. Tego dnia nie zabrakło koncertów inauguracyjnych, zlokalizowanych w dwóch miejscach: Strefie Plaża i Strefie Żaczek. My zajrzeliśmy do pierwszej z nich, mieszczącej się na Miasteczku Studenckim AGH. Zobaczcie, jak bawili się studenci! ZDJĘCIA 📢 Barierki odgradzające łąki, lampy w szczerym polu. To pozostałości po Światowych Dniach Młodzieży w Krakowie Jeśli ktoś nie wie, że w 2016 roku w Brzegach pod Krakowem odbywały się Światowe Dni Młodzieży, może pomyśleć, że rolnik odgrodził swoje pole metalowymi barierkami. A inny, nie chcąc liczyć na łaskę lub niełaskę słońca, postawił lampy na łące, by doświetlały mu pastwisko. Tak wygląda dziś dawny Campus Misericordiae - Pole Miłosierdzia, na którym tysiące młodych wiernych modliło się w czasie ŚDM w Krakowie.

