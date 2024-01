Przegląd prasy z Krakowa. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 17.01.2024

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 16.01, w Krakowie. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Koszmarny wypadek na Opolskiej w Krakowie. Zderzyło się kilka aut. Są osoby ranne”?

Prasówka Kraków 17.01: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Koszmarny wypadek na Opolskiej w Krakowie. Zderzyło się kilka aut. Są osoby ranne Kraków. Ul. Opolska, kierunek Nowa Huta. Doszło do poważnego wypadku, zderzenia kilku pojazdów, są osoby poszkodowane. Na miejscu trwają działania służb w tym straży pożarnej i pomocy drogowej. Występują bardzo duże utrudnienia w ruchu. Jak informuje Patrol998-Małopolska okazało się, że kierujący samochodem marki Mazda spowodował początkową kolizję i zbiegł z miejsca zdarzenia. Kolejne auta uderzyły w tej już stojące.

📢 Tego miejsca nigdy nie widzieli turyści. Zajrzeliśmy też na wawelski strych Zaledwie kilka tygodni temu zwiedzający mieli okazję po raz pierwszy wejść do wawelskich piwnic, a już - tym razem tylko niewielkie grono dziennikarzy i fotoreporterów - miało możliwość eksplorowania dotąd zamkniętych obszarów Zamku Królewskiego na Wawelu - strychu. Rozciąga się stąd zapierająca dech w piersi panorama Krakowa.

📢 Podkrakowski zabytek zmienił się w nowoczesną Piekarnię Sztuki. Jej stworzenie kosztowało ponad 10 milionów złotych Nowoczesna sala tańca z amortyzowaną podłogą, pracownia ceramiki i witrażu z piecem do wypalania gliny, studia: nagrań oraz fotograficzne i filmowe wyposażone w najnowszej klasy sprzęt – takie m.in. przestrzenie znajdują się w Piekarni Sztuki w podkrakowskich Niepołomicach. Nowy ośrodek kultury, na który zaadaptowano zabytkową budowlę, zachwyca także z zewnątrz.

Prasówka 17.01 Kraków: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Krakowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Kraków. Miasto wprowadziło darmową komunikację przez smog. Mimo to, niektórzy mieszkańcy kasowali bilety Kraków wprowadził kolejny raz dzień darmowej komunikacji miejskiej. Miało to miejsce 11 stycznia i wywołane to było dużym smogiem duszącym miasto. Jak nakazuje zwyczaj, w tym dniu kasowniki w pojazdach są zablokowane. Niestety, okazuje się że nie we wszystkich pojazdach MPK tak było, w związku z czym część mieszkańców skasowała bilety. Zapytaliśmy MPK, co się stało. Odpowiedź zaskakuje.

📢 Nadchodzi znów wielki mróz. Już jest ślisko i niebezpiecznie na drogach Krakowa i Małopolski Mieliśmy chwilę cieplejszej zimy, ale znów nadchodzą spore mrozy. W nocy, może być nawet minus 11 stopnii. Problemy może zaliczyć komunikacja miejska - Mieliśmy już jedną awarię, a z powodu śliskiej nawierzchni skrócona została linia aglomeracyjna. Im bliżej nocy, takich zdarzeń może być więcej. Pogoda w Krakowie i Małopolsce nie rozpieszcza. Na drogach już spore korki i wypadki. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał kolejne ostrzeżenie przed oblodzeniami. Po opadach mokrego śniegu nawierzchnie dróg i chodników będą zamarzać, może zrobić się ślisko i niebezpiecznie. Ostrzeżenie obowiązuje do środy, 17 stycznia, do godz. 9.00. 📢 Są nowi wicewojewodowie Małopolski. Stanowiska objęli reprezentanci Koalicji Obywatelskiej oraz Lewicy Zastępcami małopolskiego wojewody zostali Elżbieta Achinger (Koalicja Obywatelska) oraz Ryszard Śmiałek (Lewica). Oboje rozpoczęli pracę w poniedziałek 15 stycznia. - Bardzo się cieszę, że te dwa stanowiska zostały obsadzone doświadczonymi osobami. Przed nami wiele pracy, aby wzmocnić więzi łączące rząd z samorządem. Nowo powołanym wicewojewodom życzę nieustającej satysfakcji z wypełnianych obowiązków – mówi wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar.

📢 Kolejny sklep Kaufland otwiera się w Krakowie. Przy ul. Galicyjskiej i galerii handlowej Atut. Zaprasza 18 stycznia W czwartek 18 stycznia Kaufland otwiera nową placówkę w stolicy województwa małopolskiego – Krakowie. Nowo powstały obiekt znajduje się na ul. Galicyjskiej 8 i jest 244. placówką sieci Kaufland w Polsce. Ten rejon miasta mocno się zabudowuje w ostatnim czasie. Do Expo Kraków dołączyła galeria handlowa Atut Galicyjska i liczne sklepy a ponadto budowany jest Designer Outlet Kraków.

📢 Drugi tunel na północnej obwodnicy Krakowa. Przekopali się pod rzeką Prądnik i ulicami Zielonek Północna obwodnica Krakowa - droga ekspresową S52 zostanie wybudowana jeszcze w tym roku. Trasa o długości 12,3 km ma być gotowa jesienią 2024 r. Obecnie powstają kolejne elementy tego "ringu". We wtorek, 16 stycznia 2024 roku niemal w samo południe przebity został tunel pod Zielonkami, czyli pod rzeką Prądnik i ul. Krakowskie Przedmieście. Tunel ma 653 metry długości i 37 metrów szerokości. Podczas jego budowy wywieziono z niego 200 tysięcy metrów sześciennych ziemi. Najniższy punkt znajduje się 13 m pod ul. Bankową w Zielonkach.

📢 Kraków. Planowana adaptacja Zajazdu Kazimierskiego za droga dla miasta. Teraz o przeznaczeniu budynku zadecydują mieszkańcy W 2022 roku, po 28 latach Zajazd Kazimierski u zbiegu ulic Krakowskiej i Węgłowej przeszedł w ręce Gminy Kraków. Pierwsze koncepcje zagospodarowania mówiły o przeznaczeniu jego pomieszczeń na pracownie twórcze i rzemieślnicze, a parteru na filię Biblioteki Kraków i warzywniak. Niestety koszty adaptacji przerosły możliwości miasta, w związku z czym urzędnicy przeprowadzą konsultacje społeczne, które mogą dać odpowiedź na to, co dalej z obiektem. 📢 Judas Priest, 30 Seconds To Mars, Andrea Bocelli. Wielkie gwiazdy rocka i popu wystąpią w tym roku w Krakowie Jak na razie wszystko wskazuje, że nowy rok będzie pod względem koncertowym należeć w Krakowie do gwiazd najcięższych odmian rocka. Pojawi się wśród nich amerykańska grupa Tool, na występy której bilety rozchodzą się błyskawicznie, choć należą do najdroższych.

📢 Kraków Airport. Tak kiedyś wyglądało krakowskie lotnisko w Balicach. To już 60 lat [ARCHIWALNE ZDJĘCIA] 60 lat temu na krakowskim lotnisku w Balicach wylądował pierwszy rejsowy samolot Polskich Linii Lotniczych LOT. To właśnie wtedy, w 1964 r., władze wojskowe udostępniły 10 ha terenu na potrzeby przyszłego, cywilnego użytkownika oraz udzieliły pozwolenia na korzystanie z urządzeń lotniskowych. Dziś Kraków Airport należy do największych lotnisk regionalnych w Polsce.

📢 Kraków. W rejonie Placu na Stawach może powstać wieżowiec? Mieszkańcy protestują. Stowarzyszenie składa skargę na prezydenta Chodzi o działkę znajdującą w rejonie zbiegu ulic Senatorskiej i Komorowskiego w Krakowie, w sąsiedztwie Placu na Stawach, w sercu „Półwsia Zwierzynieckiego”. W 2019 roku, po mocnych apelach mieszkańców, obawiających się tam wysokiej zabudowy, Rada Miasta Krakowa podjęła jednogłośnie uchwałę (tzw. kierunkową) o wykupie tego terenu. Jednak jak informują mieszkańcy, na tym się skończyło. Zapisy uchwały nie zostały zrealizowane, natomiast wzrasta zagrożenie, że powstanie tam „blokowisko”.

📢 Nagrody Emmy przyznane. Suki Waterhouse odsłoniła ciążowy brzuch. Zobacz najdziwniejsze kreacje gwiazd Nagrody Emmy 2023 rozdano! W poniedziałek (15 stycznia) odbyła się gala, podczas której przyznano statuetki gwiazdom telewizji. Na wydarzeniu pojawiły się twarze znane niemal na całym świecie. Wiele pań zdecydowało się na odważne, a nawet wręcz dziwne kreacje. Modelka i aktorka Suki Waterhouse założyła suknię podkreślającą i częściowo odsłaniającą ciążowy brzuszek, a aktorka Alex Borstein połączyła różne style. 📢 Ci piłkarze Cracovii mają najwięcej występów w ekstraklasie Rekordzistą Cracovii jeśli chodzi o występy w ekstraklasie został jesienią Cornel Rapa, pobijając długoletni wynik Marcina Cabaja. Jak kadra Cracovii plasuje się pod względem liczby rozegranych meczów w ekstraklasie przez jej piłkarzy? Bierzemy pod uwagę zawodników, którzy mają na koncie co najmniej 50 występów. Zobaczcie w GALERII. Przesuwajcie zdjęcia w prawo - naciśnijcie strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Niecodzienna historia w Biurze Rzeczy Znalezionych w Krakowie. Zgłosił się właściciel zgubionych 5 tys. złotych Jakiś czas temu, miasto poinformowało, że do Biura Rzeczy Znalezionych na Wielickiej 28a w Krakowie trafiło 5 tys. złotych. Nie podano kto i gdzie dokładnie znalazł pieniądze, ale po tygodniu znalazł się ich prawowity właściciel. Co ciekawe, gotówka trafia tu częściej - tylko w 2023 było to ponad 40 tys. złotych i ponad 4 tys. euro.

📢 Walka o strefę czystego transportu w Krakowie trwa. Apel 55 organizacji społecznych Ponad 50 organizacji społecznych zrzeszających mieszkańców i ekspertów podpisało się pod apelem do Rady Miasta Krakowa ws. naprawy założeń strefy czystego transportu i odrzucenia inicjatywy uchwałodawczej “Krakowa dla kierowców”. W środę, 17 stycznia Rada Miasta Krakowa zajmie się inicjatywą uchwałodawczą komitetu "Kraków dla Kierowców" dotyczącą unieważnienia strefy czystego transportu oraz propozycjami Radnych związanymi z ograniczaniem emisji komunikacyjnych. - Jesteśmy otwarci na dialog w sprawie ewentualnych zmian w zakresie SCT pod warunkiem zapewnienia niezbędnej poprawy jakości powietrza w naszym mieście – czytamy w apelu.

📢 Przerwy w dostawach energii elektrycznej od 16 do 19 stycznia [LISTA MIEJSC KRAKÓW I OKOLICE] 16.01.24 W najbliższych dniach nastąpią przerwy w dostawach prądu. Sprawdź, na jakich krakowskich ulicach i osiedlach, jak również w okolicznych miejscowościach powiatu krakowskiego, wielickiego, myślenickiego, miechowskiego i proszowickiego, planowana jest w tym tygodniu przerwa w dostawach energii elektrycznej. Poniżej znajdziesz informację o przerwach w dostawach prądu zaplanowanych przez zakład energetyczny od wtorku 16 stycznia do piątku 19 stycznia. 📢 Kraków stoi w korkach. Trudne warunki na drogach. Ślisko i opady śniegu Chyba wszyscy kierowcy liczyli na koniec zimy i właściciele posesji, którzy muszą odśnieżać chodniki. Już topniał, już znikał i znów wrócił. Wczoraj w nocy miasto było mocno zakorkowane, a do rana dosypało porządnie. Trzeba odśnieżać, a pod świeżym śniegiem lód. I rano na drogach mamy powtórkę z korków. Nowohucka, rondo Grunwaldzkie, Aleje Trzech Wieszczów, Opolska, Czarnowiejska - wszędzie tam postoimy. Spowolnienie też na autostradzie A4 w rejonie Krakowa - od wysokości Kurdwanowa aż po Kryspinów.

📢 Tunel pod Zielonkami na północnej obwodnicy Krakowa został przekopany. Budowa trasy zakończy się w tym roku Północna obwodnica Krakowa obecnie jest w budowie. Niemal 90 proc. prac jest już zrealizowanych. We wtorek, 16 stycznia, został przebity tunel pod Zielonkami - połączone zostały wykopy robione z dwóch stron. Ten 653-metrowy fragment podziemnej trasy prowadzi pod rzeką Prądnik oraz ul. Krakowskie Przedmieście w Zielonkach. Cała północna obwodnica Krakowa, jako droga ekspresowa S52, ma aż 2,3 km długości i prowadzi od węzła Modlnica do węzła Kraków Mistrzejowice. Zapowiedziano, że droga będzie oddana do użytku już we wrześniu tego roku. 📢 Herody w Ojcowie. Kolędniczy orszak niezwykle pięknie prezentował się w plenerze. Przebierańcy ze śpiewem przeszli przez park narodowy Orszak króla Heroda, jego żołnierze, grajkowie oraz aniołowie, diabeł, śmierć no i Żyd z kozą kolędowali w Ojcowskim Parku Narodowym. Były dawne pastorałki, kolędy, a również widowiskowe i momentami komediowe pokazy. Wszystko po to, żeby odtworzyć stare zwyczaje bożonarodzeniowe, a przy tym rozbawić mieszkańców okolicy i turystów.

