Przegląd prasy z Krakowa. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 16.12.2023

Prasówka Kraków 16.12: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Spotkanie świąteczne dla najbardziej potrzebujących. Dla wielu z zaproszonych gości była to jedyna szansa na tak radosne świętowanie Mimo, że do świąt zostało jeszcze kilka dni, to ich wyjątkowa aura już się niesie po Krakowie. W piątek, 15 grudnia w Nowohuckim Centrum Kultury zostało zorganizowane wyjątkowe spotkanie wigilijno-świąteczne. Fundacja OnLife zaprosiła blisko 200 osób najbardziej potrzebujących i samotnych, by wspólnie mogły zasiąść do stołu, skosztować świąteczne potrawy, a także wspólnie pokolędować z zespołem góralskim Hamernik. Dla wielu z tych osób była to jedyna okazja, by w takie domowej atmosferze przeżyć zbliżające się święta.

📢 Ostatni poczęstunek w ramach akcji "Przedświąteczny karp dla Krakowa". Mieszkańcy miasta będą musieli czekać rok na kolejką edycję akcji Tysiące wydanych porcji, tony przygotowanego jedzenia - tak można podsumować sześć tegorocznych spotkań w ramach akcji "Przedświąteczny karp dla Krakowa". Mieszkańcy stolicy Małopolski uwielbiają to cykliczne wydarzenie, które było organizowane w Krakowie już po raz czwarty. Gospodarstwo rybackie Dolina Będkowska wraz z innymi sponsorami znów nie zawiedli i poczęstowali Krakowian świąteczną rybą, kapustą z grochem i nowością w tym roku, czyli zupą grzybową. Ostatnie spotkanie w ramach akcji odbyło się w piątek, 15 grudnia w Nowohuckim Centrum Kultury.

📢 Opłatkowe spotkanie w Cracovii. Życzenia lepszego jutra. Zdjęcia Na nieco tydzień przed Wigilią, swoją wieczerzę wigilijna mieli sportowcy Cracovii. Piłkarze i hokeiści, trenerskie sztaby, zarządzający klubem, członkowie Rady Seniorów spotkali się w strefie VIP stadionu przy ul. Kałuży, by przełamać się opłatkiem. W czasie trudnym dla "Pasów", gdy piłkarze są w strefie spadkowej ekstraklasy, a hokeiści daleko od miejsc, do których przyzwyczaili w minionych latach.

Prasówka 16.12 Kraków: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Krakowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Weekend w Krakowie. Te wydarzenia odbędą się w dniach 15 do 17 grudnia: Kiermash, świąteczne koncerty i jarmarki Coraz bliżej święta, coraz bliżej święta… Nic dziwnego więc, że w Krakowie aż roi się od świątecznych eventów. Nadchodzący weekend będzie kulminacją bożonarodzeniowych wydarzeń! Zobaczcie, co nas czeka!

📢 W Kossakówce trwa remont. "Newralgiczny etap prac" W październiku rozpoczął się remont willi rodziny Kossaków, planowane zakończenie ma nastąpić do końca 2025 roku. "To dla tego zabytku newralgiczny etap rewaloryzacji" - donosi z placu budowy Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa, który współfinansuje remont. 📢 Urząd Miasta zaprezentował kompromisowy model stoiska dla krakowskich kwiaciarek. Jak Wam się podoba? Jest jedno, a docelowo będzie ich 7. Wpierw muszą się jednak znaleźć pieniądze - ok. 600-700 tys. Mowa oczywiście o nowych stanowiskach dla krakowskich kwiaciarek. Zaprezentowany w piątek, 15 grudnia model jest większy, bardziej przestronny, mocniej oszklony i co najważniejsze - zyskał aprobatę sprzedawczyń. 📢 Rekord na lotnisku krakowskim. 9-milionowy pasażer został powitany w porcie. Na przyszły rok są szanse na więcej Lotnisko Kraków-Balice prężnie się rozwija. W piątek, 15 grudnia, w Kraków Airport została zorganizowana uroczystość powitania 9-milionowego pasażera. To historyczny, rekordowy moment w skali wszystkich lotnisk regionalnych w Polsce, bo lotnisko pod Krakowem jest jedyne, które obsłużyło w ciągu roku aż tylu pasażerów.

📢 Natalia Szroeder i Krzysztof Zalewski dołączają do koncertu „To Kraków tworzy metamorfozy” „To Kraków tworzy metamorfozy” to koncert z okazji 10-lecia TAURON Areny Kraków, którego osią będą utwory Zbigniewa Wodeckiego, Marka Grechuty, Kory Jackowskiej i Andrzeja Zauchy w zupełnie nowych aranżacjach stworzonych przez Miuosha. Do grona artystów zaangażowanych w projekt dołączyli właśnie Natalia Szroeder i Krzysztof Zalewski. 5 kwietnia 2024 roku plejada muzyków reprezentujących odmienne style i pokolenia, udowodni, że kultowe piosenki wciąż można odkrywać na nowo, dodając im współczesnego pazura. Bilety na wydarzenie dostępne są w serwisie Ebilet.pl. 📢 Żywa szopka i zagadki. Krakowskie zoo zachęca do odwiedzin w nadchodzące święta W krakowskim zoo w święta Bożego Narodzenia, 25 i 26 grudnia, będzie można odwiedzać żywą szopkę. Świętą Rodzina w otoczeniu zwierząt będzie czekała na gości - podobnie jak w poprzednich latach - w minizoo, w oba świąteczne dni w godzinach 12-14. Chętni będą mogli karmić zwierzęta przygotowaną przez opiekunów zwierząt marchewką. W zoo zabrzmią też kolędy.

📢 Dni wolne od pracy w 2024 r. Długie weekendy, święta, najlepsze pory na wyjazdy. Kiedy wziąć urlop, by odpoczywać jak najdłużej? Rok 2024 zapowiada się świetnie dla turystów, polujących na dłuższe przerwy w pracy, by wykorzystać je na zwiedzanie Polski i świata czy wypoczynek na błogich wakacjach all inclusive. W nadchodzącym roku będziemy mogli zorganizować sobie aż 11 długich weekendów, w tym 5-dniową majówkę i poczwórny weekend w grudniu. Jak to zrobić? Kiedy wziąć wolne, by cieszyć się jak najdłuższymi przerwami w pracy? Podpowiadamy! Zajrzyjcie do naszego kalendarium dni wolnych i długich weekendów 2024, by sprawdzić, jak mądrze i korzystnie zaplanować urlopy w nadchodzącym roku.

📢 Minister Edukacji Barbara Nowacka zdecydowała: Barbara Nowak odwołana ze stanowiska Małopolskiej Kurator Oświaty! W ostatnich dniach minister edukacji Barbara Nowacka, liderka ugrupowania Inicjatywa Polska zapowiadała, że czas na zmiany na stanowiskach kuratorów oświaty. W piątek, 15 grudnia nowa minister edukacji przyjechała do Krakowa by podać nazwisko osoby, która zostanie kuratorem oświaty w Małopolsce. Stanowisko, które dotychczas piastowała Barbara Nowak, teraz na najbliższy czas zajmie Gabriela Olszowska - do czasu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu na nowego kuratora oświaty. Barbara Nowak jest pierwszą odwołaną kurator.

📢 Kraków. Zaginął 43-letni Łukasz Świgoń. Mężczyzna w dniu zaginięcia ubrany był w kurtkę zimową w kolorze khaki Łukasz Świgoń 1 grudnia 2023 roku ostatni raz kontaktował się telefonicznie z siostrą. W dniu 2 grudnia br. był umówiony z właścicielem mieszkania, w którym zamieszkiwał na ul. Wierzyńskiego w Krakowie, jednak właściciel go nie zastał. Od tego czasu nie powrócił do miejsca zamieszkania i nie nawiązał kontaktu z rodziną. 📢 W centrum Krakowa stanął pomnik Bohdana Smolenia. Będzie można przy nim przysiąść Kraków ma nowy pomnik. Na rogu ulic Jabłonowskich i Czapskich stanęła właśnie rzeźba Bohdana Smolenia. Natomiast uroczyste odsłonięcie pomnika tego artysty kabaretowego zaplanowane jest na 21 marca 2024 r., o czym poinformował Uniwersytet Rolniczy, już zapraszając na tę uroczystość. 📢 Święta i Nowy Rok w krakowskiej komunikacji miejskiej. Specjalne rozkłady jazdy będą obowiązywać już od 22 grudnia do 5 stycznia Okres świąteczno-noworoczny oznacza zmiany w kursowaniu autobusów i tramwajów. Specjalne rozkłady jazdy będą obowiązywać już od 22 grudnia do 5 stycznia. - Zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej są związane z ograniczonymi potrzebami przewozowymi – informuje Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie.

📢 Kraków. Dziki zrujnowały boisko sportowe w Nowej Hucie. Straty wyceniono na 60 tysięcy złotych. Została założona zbiórka pieniędzy To nie pierwszy raz, gdy dziki zniszczyły boisko sportowe KS Albertus Kraków w Nowej Hucie. Straty, które można było zobaczyć po ostatnich roztopach są ogromne. Jak poinformował nas klub, zniszczenia zostały wycenione na około 60 tysięcy złotych. To wielki cios dla klubu z Nowej Huty, ponieważ nie dalej, jak 2 lata temu, przeprowadził kosztowny remont boiska. Tym razem oprócz wielkich kosztów materialnych, trzeba też dodać pracę fizyczną rodziców, zawodników i sympatyków klubu, którzy już zakasują rękawy do pracy. Klub założył specjalną zrzutkę na ten cel. 📢 Znamy laureatów Konkursu Małopolski Lider Ekonomii Społecznej 2023! W czwartek, 14 grudnia 2023 roku w Operze Krakowskiej poznaliśmy Małopolskiego Lidera Ekonomii Społecznej. Zwycięzcą w kategorii głównej została Spółdzielnia Socjalna „Kobierzyn”, która powstała w 2013 r. by tworzyć miejsca pracy dla byłych pacjentów i pacjentek Szpitala Babińskiego w Krakowie. Na dzień dzisiejszy przedsiębiorstwo zatrudnia 24 osoby, w tym 20 osób po kryzysach psychicznych. Spółdzielnia działa w branży usług porządkowych, pielęgnacji terenów zielonych oraz prowadzi „Bistro Tymiankowo” na terenie kompleksu szpitalnego. Konkurs Małopolski Lider Ekonomii Społecznej 2023 zrealizowany został pod patronatem honorowym marszałka województwa Witolda Kozłowskiego.

📢 Od Wandy do Zofii Gołubiew. Teatr Słowackiego ma nową kurtynę a na niej krakowskie siłaczki Na 130. urodziny Teatr im. Słowackiego sprawił sobie - i widzom - prezent. To nowa kurtyna. Niezwykła i symboliczna: poświęcona kobietom, po raz pierwszy w historii teatru zaprojektowana przez kobietę i wykonana przez kobiety. Nowa kurtyna po raz pierwszy przywita widownię Teatru im. Słowackiego 17 grudnia.

