Przegląd prasy z Krakowa. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 16.06.2023

Prasówka Kraków 16.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 GIS pilnie wycofuje jaja ze sprzedaży. Powodem wykrycie bakterii wywołujących Salmonellę. Masz te jajka w domu? Lepiej je wyrzuć! Główny Inspektorat Sanitarny poinformował o wykryciu pałeczek Salmonella Enteritidis na powierzchni skorupek dwóch partii jaj. Uwaga! Spożycie produktu bez właściwej obróbki termicznej lub przeniesienie bakterii z jaj na inne powierzchnie, może prowadzić do zakażenia i wystąpienia salmonellozy - czytamy w ostrzeżeniu GIS.

📢 Rekrutacja 2023. Najwięcej kandydatów do klasy dla przyszłych techników programistów: sześciu na jedno miejsce To już ostatnie dni na składanie podań do liceów i techników w rekrutacji 2023. W najbardziej jak dotąd szturmowanym krakowskim ogólniaku - VI LO - na jedno miejsce przypada obecnie średnio 2,3 kandydata. Natomiast jeśli weźmie się pod lupę poszczególne klasy w krakowskich szkołach średnich, okaże się, że w niektórych konkurencja jest znacznie większa. Rekord należy do klasy dla przyszłych techników programistów w Technikum Łączności nr 14, gdzie o jedno miejsce już teraz walczy ponad sześciu kandydatów.

📢 Tablice rejestracyjne z tradycyjnym oznaczeniem odchodzą do lamusa. W Krakowie wymiana zacznie się najwcześniej w 2025 roku Tablice rejestracyjne w całej Polsce zmienią wygląd. I tak np. warszawskie "W" zastąpi "A", krakowskie "K" zastąpi "J", a gdańskie "GD" zastąpi XD. To efekt rozporządzenia ministerstwa infrastruktury, które wydano z uwagi na wyczerpanie numeracji dla tablic rejestracyjnych z tradycyjnymi oznaczeniami literowymi. Pierwsze wymiany już postępują w Polsce, a kolejne przed nami. Według szacunków, w Krakowie tablic starczy do 2025 roku.

Prasówka 16.06 Kraków: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Krakowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Budowa S7. Zmiana organizacji ruchu na al. Solidarności w Nowej Hucie. Utrudnienia również dla rowerzystów W poniedziałek (19 czerwca) o godzinie 8 zmieniona zostanie organizacja ruchu na Al. Solidarności w Krakowie, na jezdni prowadzącej w kierunku Kombinatu. Zamknięty zostanie prawy pas ruchu od ul. Wańkowicza do ul. Ujastek Mogilski. Samochody będą mogły jeździć tylko lewym pasem, będzie obowiązywać ograniczenie prędkości do 50 km/h. Wprowadzony też zostanie zakaz ruchu rowerów na tym odcinku.

📢 Tradycyjny orszak Lajkonika wyruszył na ulice Krakowa Pochód Lajkonika to jedna z najstarszych i najpiękniejszych tradycji Krakowa, która od kilku wieków przyciąga tłumy widzów. Jak co roku, tuż po hejnale mariackim, sprzed siedziby wodociągów przy ul. Senatorskiej 1 wyruszył orszak Lajkonika. Zanim ok. godz. 21.00 pochód zamknie przemarsz wokół Rynku Głównego, Lajkonik będzie rozdawał krakowianom dotknięcia buławą, które według tradycji, przynoszą szczęście na najbliższy rok. Zbierze też zwyczajowy haracz. W roli Lajkonika po raz pierwszy występuje w tym roku Mariusz Glonek, syn wcielającego się przez 35 lata w Konika Zwierzynieckiego Zbigniewa Glonka. 📢 Protest mieszkańców Zabierzowa. Zablokowali drogę, domagają się budowy obwodnicy. "Dość czekania, czas działania" Mieszkańcy Zabierzowa wyszli na drogę krajową. "Chcemy obwodnicy!", Dość czekania, czas działania" - wykrzykiwali blokując drogę. W czwartek, 15 czerwca chodzili po przejściu dla pieszych w okolicy skrzyżowania z ul. Willową.

📢 Śmiertelny wypadek drogowy w Niepołomicach. Znamy więcej szczegółów 13 czerwca br., o godz. 8:40 na ul. Wimmera na drodze krajowej nr 8 w Niepołomicach, w powiecie wielickim doszło do wypadku drogowego, w którym zginął 45-latek. Akcja strażaków i reanimacja niestety nie przyniosła pozytywnych skutków. Policja zdradza teraz więcej szczegółów dotyczących zdarzenia. 📢 Seria wypadków w Krakowie i okolicach. Również na A4 Kraków. Skrzyżowanie ulic. Kobierzyńskiej z Posporowskiego - zderzenie dwóch osobówek, brak osób poszkodowanych. Służby na miejscu. Występują utrudnienia w ruchu. To jednak nie jedyny wypadek do którego doszło przed południem w Krakowie i jego okolicach. 📢 Awaria sieci wodociągowej w Krakowie. Mieszkańcy ul. Suchej, Truskawkowej i Bulwarowej nie mają wody Wodociągi Miasta Krakowa informują o awarii sieci wodociągowej przy trzech ulicach. W czwartek 15 czerwca nastąpiła czasowa przerwa w dostawie wody przy ulicach: Suchej, Truskawkowej i Bulwarowej. Sprawdź, jak długo potrwa awaria.

📢 Kraków. Próba włamania do Szkoły Podstawowej nr 38? W drzwiach wejściowych wielka dziura, policja bada sprawę W czwartek rano krakowska policja dostała zgłoszenie o próbie włamania do Szkoły Podstawowej nr 38 przy ul. Francesco Nullo w Krakowie. Uszkodzona została dolna szyba głównych drzwi wejściowych. - Na miejscu są policjanci, którzy badają okoliczności tego zdarzenia - mówi Piotr Szpiech, rzecznik krakowskiej policji. Zajęcia w szkole odbywają się normalnie. 📢 Kraków. Kolejna edycja Kogla Mogla w Pavilonie Vintage na Stradomskiej 11 Po sukcesie majowej edycji Kogla Mogla i Żardiniery w Pavilon Vintage Classic przy ul. Stradomskiej 11 nadchodzi... druga edycja. Pavilon Vintage Classic ponownie otworzy dla krakowian i turystów swój tajemniczy ogród, a jego przestrzeń wypełni się selekcją odzieży, dodatków, akcesoriów vintage i retro od wystawców z całej Polski. Organizatorzy zadbają również o strefę relaksu. Nic tak nie relaksuje, jak miłe, zielone otoczenie, dobra muzyka, wygodne leżaki i… wino!

📢 Mieszkania w Krakowie coraz droższe - jest nowy raport o cenach W Krakowie kolejny miesiąc z rzędu rosną ceny nowych mieszkań. Spada przy tym liczba dostępnych lokali. Z danych BIG DATA RynekPierwotny.pl wynika, że od początku roku oferta krakowskich deweloperów skurczyła się aż o 23%. Co jeszcze warto wiedzieć o krakowskim rynku nieruchomości? 📢 Himalaya Freeride Tour. Krakowianin chce zjechać na desce ze szczytu Nanga Parbat Himalaje, to majestatyczne góry, które od wieków przyciągają śmiałków gotowych stawić czoła ich surowemu pięknu. Dziś, na wysokości 4200 metrów n.p.m., w połowie drogi na jeden z najbardziej przerażających szczytów - Nanga Parbat, zwany także Górą Śmierci, trwa aklimatyzacja grupy polskich himalaistów. Wśród nich znajduje się Ali Olszański, pochodzący z Krakowa 38-letni snowboardzista, freerider, który z deską nie rozstaje się od prawie 13 lat. Swoje zamiłowanie do sportów ekstremalnych połączył z miłością do gór, co poprowadziło go na ścieżki, którymi mało kto odważyłby się podążać.

📢 Przebudowane ważne skrzyżowanie w Krakowie gotowe. 15 czerwca otwarcie Dobra informacja dla kierowców i pieszych. 15 czerwca zostanie otwarte dla ruchu przebudowane skrzyżowanie ulic Bratysławskiej, Doktora Twardego i Wybickiego. Wybraliśmy się tam z aparatem, by zobaczyć jak zmieniły się ulice i chodniki i czy faktycznie wszystko już gotowe, by puścić ruch samochodów. 📢 Stadion Wisły Kraków ma być samowystarczalny. Jest projekt rozbudowy wraz z parkingami Stadion Wisły Kraków został zmodernizowany i wypiękniał na igrzyska europejskie. Na tym ma się jednak nie skończyć. Jest gotowy projekt zagospodarowania otoczenia sportowego obiektu. Plan obejmuje m.in. budowę parkingów i farm fotowoltaicznych, aby zapewnić samowystarczalność dla piłkarskiej areny. 📢 Kraków. Protest na Rynku Głównym w sprawie aborcji. To sprzeciw wobec śmierci Doroty w Nowym Targu Ogólnopolski Strajk Kobiet zorganizował w środę 14 czerwca protest na Rynku Głównym w Krakowie pod hasłem „Ani jednej więcej”. To manifestacja mająca wyrazić sprzeciw wobec śmierci Doroty z Nowego Targu, która zmarła w ciąży na sepsę. Takie przypadki budzą wątpliwości w kwestii zasad i przepisów dotyczących przerywania ciąży w momencie zagrożenia życia. Rząd zapowiedział powołanie zespołu, który ma dopracować wytyczne w sprawie przerywania ciąży, które wprowadzone zostały w 2021 roku.

📢 Kraków. Apel o zasadzenie drzew w nowym parku przy ulicy Karmelickiej Podczas sesji Rady Miasta Krakowa (w środę, 14 czerwca) wystąpiła Natalia Nazim jedna z inicjatorek budowy parku im. Wisławy Szymborskiej przy ul. Karmelickiej. Zaapelowała o to, by w parku, który niedługo ma zostać oddany do użytku, zostały posadzone drzewa. 📢 Iron Maiden zagrali mecz na stadionie Hutnika! "Może i dobrze, że skończyło sie remisem" Zobaczcie zdjęcia Iron Maiden wrócili po pięciu latach na stadion Hutnika, aby znów zagrać tu mecz! Legenda heavy metalu, zespół przebywający w Krakowie w związku z dwoma koncertami w Tauron Arenie, kilka godzin przed drugim z nich, środowym, wystawił swoją piłkarską ekipę, dowodzoną przez Steve'a Harrisa. A przeciwko gościom z Wysp przyjemność miała zagrać reprezentacja firmy Canpack, która jest biznesowym partnerem słynnej grupy.

