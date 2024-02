Przegląd prasy z Krakowa. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 16.02.2024

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 15.02, w Krakowie. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Kraków. Dzieci woził do szkoły niesprawny autobus. Policja zakazała dalszej jazdy. Przewoźnik zapłaci też kary wynikające z umowy”?

Prasówka Kraków 16.02: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Kraków. Dzieci woził do szkoły niesprawny autobus. Policja zakazała dalszej jazdy. Przewoźnik zapłaci też kary wynikające z umowy Uczniowie klas 1-3 podstawówki, która wchodzi w skład rozbudowywanego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8 przy ul. Wrony, są dowożone na lekcje w zastępczej lokalizacji. Zajmuje się tym firma prywatna, na podstawie umowy zawartej z miastem, a opiewającej na prawie 274 tys. złotych. Jak się okazuje - dzieci wożone były m.in. autobusem, który miał... rozciętą oponę, niesprawne zawieszenie, jak i stacyjkę, a także jeździł z wyciekiem oleju z silnika. Policja uznała, że nie nadaje się do dalszej jazdy. Teraz urzędnicy naliczyli firmie prawie 20 tys. zł kar umownych.

📢 Dekadę temu powstała Cricoteka. Okolica zmieniła się nie do poznania We wrześniu 2014 roku do Ośrodka Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka przyszli pierwsi zwiedzający. W tym roku instytucja świętuje 10 lat istnienia, przez ten czas instytucja wyrosła na ważne miejsce w Krakowie. Zobaczcie, jak zmieniła się okolica.

📢 Gabinet porcelanowy. Nowa wystawa stała Zamku Królewskiego na Wawelu Najwybitniejsze porcelanowe dzieła rodem z założonej przez króla Augusta II manufaktury w Miśni oraz szerokie spektrum kultury materialnej XVIII wieku złożyły się na nową wystawę stałą Zamku Królewskiego na Wawelu – Gabinet Porcelanowy.

Prasówka 16.02 Kraków: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Krakowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Kraków. Chcą wyremontować skrzyżowanie Królowej Jadwigi, księcia Józefa i Kościuszki do marca. I otworzyć Pogoda sprzyja budowlańcom. Remont ulic Zwierzynieckiej i Kościuszki idzie zgodnie z planem. - Do 26 lutego na skrzyżowaniu ulic Królowej Jadwigi, księcia Józefa i Kościuszki zostanie położona podbudowa asfaltowa – mówi Andrzej Kulig, zastępca prezydenta Krakowa. A to oznacza, że prawdopodobnie już na początku marca zostanie ono znowu otwarte dla ruchu, na co niecierpliwie czekają kierowcy nie tylko tej części Krakowa. Informację tą przekazał jednak sztab wyborczy Andrzeja Kuliga, który startuje w wyborach na prezydenta Krakowa. Mieszkańcy muszą z dystansem podchodzić do takich obietnic, ale z drugiej strony wybory lubią przyspieszyć remonty w mieście.

📢 Oto najtańsze ulice Krakowa. Tutaj kupując mieszkanie zapłacisz mniej! Ceny mogą mocno zaskoczyć! Ceny mieszkań w Krakowie nieubłaganie idą w górę, a czasy kiedy za metr kwadratowy mieszkania w Krakowie można było zapłacić poniżej 10 tys. złotych, raczej już nie powrócą. Jest jednak ratunek dla tych, którzy na zakupie mieszkania chcą chociaż trochę zaoszczędzić. W najtańszej dzielnicy Krakowa możemy kupić mieszkanie tańsze nawet o blisko 6 tys. złotych za metr kwadratowy w porównaniu z najdroższą dzielnicą. W tym artykule przedstawiamy najtańsze ulice Krakowa. Dlatego, jeśli nie chcesz przepłacić kupując mieszkanie zobacz, gdzie warto szukać mieszkania. 📢 Kraków oferuje lokale użytkowe do wynajęcia. Do wzięcia miejsce w wieży w słynnej kamienicy Feniksa! ZBK zaprasza na dni otwarte Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie ogłosił Dni Otwarte w lokalach użytkowych, które są przeznaczone do wynajęcia w drodze aukcji. Wybrane lokale w różnych częściach miasta można oglądać w tym i w przyszłym tygodniu. Aukcja, na której pod młotek idzie ponad 30 gminnych lokali do wynajęcia, odbędzie się 29 lutego, natomiast decyzję trzeba podjąć wcześniej - do 27 lutego złożyć ofertę i wpłacić wadium.

📢 Największe ćwiczenia NATO od 25 lat z udziałem 90 tysięcy żołnierzy. Nie można wjeżdżać między kolumny wojskowe na drogach i autostradach W ramach odbywających się ćwiczeń STEADFAST DEFENDER-24 i DRAGON-24 z udziałem polskich żołnierzy będą miały miejsce przejazdy kolumn wojskowych. "W ramach ćwiczeń, do końca maja, pojazdy wojskowe będą przemieszczały się niemal we wszystkich województwach, na autostradach, drogach ekspresowych oraz drogach krajowych i innych" - informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Kierowcy muszą się więc liczyć z utrudnieniami. Dotyczy to także tras w Małopolsce.

📢 Wybrano finalistów w konkursie na logo Krakowskiego Centrum Muzyki. Na wykończenie obiektu potrzeba 185 mln zł Postępują prace związane z budową Krakowskiego Centrum Muzyki w Cichym Kąciku (patrz GALERIA), a także wyborem logo dla tego obiektu. Spośród 101 przesłanych propozycji jury konkursu na logo i identyfikację wizualną wybrało finałową piątkę.

📢 Ferie zimowe? Raczej wiosenne! W Parku Krakowskim już duże oznaki nowej pory roku Zbliżający się koniec zimy najlepiej widać w krakowskich parkach, w tym w Parku Krakowskim. Przebiśniegi i inne rośliny budzą się do życia po zimowym letargu. Pogoda też nam się poprawia, wieczory jeszcze zimne, ale w ciągu dnia słońce i warunki idealne na spacer, a mamy ferie więc warto skorzystać. 📢 Remonty drogowe w Krakowie. Zmiany na Dworskiej, Kocmyrzowskiej i z powodu budowy kładki Po porannym szczycie komunikacyjnym, rozpoczną się prace na ul. Dworskiej. Wymieniona zostanie zniszczona nawierzchnia jezdni na odcinku od ul. Mieszczańskiej (wraz z jej fragmentami) do ul. Komandosów. Prace potrwają do piątku, 16 lutego (~ do godz. 16.00). Jak informuje wykonawca rozbudowy ul. Kocmyrzowskiej, od 15 lutego wprowadzone zostały zmiany dla pieszych na odcinku od ul. Jarzębiny do wysokości przebudowywanej pętli tramwajowej. Ponadto nadchodzą większe utrudnienia z powodu budowy kładki Kazimierz Ludwinów.

📢 Część Hali Targowej w Krakowie zmienia się w piętrowe centrum nocnej rozrywki. Burza wśród mieszkańców Grzegórzek, już są protesty To wydaje się już przesądzone. Część zabytkowego budynku Hali Targowej przy ul. Daszyńskiego 3 w Krakowie stanie się nocnym lokalem rozrywkowym. Jak ustaliliśmy: od strony pasażu zachodniego, w najwyższej części kompleksu, w dawnej chłodni - powstaje ogromny, rozlokowany na trzech kondygnacjach, nocny klub muzyczny. Od kilku dni tematem żyją całe Grzegórzki. Projekt ma wielu przeciwników; są jednak również mieszkańcy, którzy uważają że nocny lokal wpłynie na „ożywienie” tej części miasta. A wszyscy mają ogromny żal - że kontrowersyjnego projektu nie tylko nie skonsultowano z mieszkańcami, ale zabrakło nawet prostej, oficjalnej informacji – od właściciela zabytku oraz inwestora – jaki jest pomysł na zagospodarowanie tej części Hali Targowej.

📢 Czy miasto powinno wykupić siedzibę Piwnicy pod Baranami, by pomóc kabaretowi? W ostatnich tygodniach krakowianie żegnali się z działająca przez 60 lat księgarnią przy ul. Królewskiej. Pod znakiem zapytania wciąż stoi pozostanie w swojej siedzibie przy Rynku Głównym księgarni Kurant. A już kolejne kultowe miejsce wspomina o trudnościach w funkcjonowaniu. Mowa o legendarnej Piwnica Pod Baranami. 📢 Środa Popielcowa w Krakowie. Tłumy wiernych na mszy w katedrze na Wawelu. Rozpoczyna się Wielki Post Środa Popielcowa to dzień, który rozpoczyna liczący 40 dni - Wielki Post. Jak każdego roku w Katedrze na Wawelu zgromadziły się tłumy wiernych, by posypać głowę popiołem. Mszy świętej o godz. 16.30 przewodniczył metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski. Środa Popielcowa to dzień, który przypomina nam o przemijalności życia ziemskiego i oczekiwaniu na życie wieczne. Eucharystia zainicjowała również wielkopostne pielgrzymowanie do kościołów stacyjnych w Krakowie.

📢 W Skawinie wykopano bombę przeciwlotniczą z czasów II wojny światowej. Trwa ewakuacja mieszkańców Ul. Pachla, podczas prac budowlanych na prywatnej posesji operator koparki wydobył pocisk, prawdopodobnie to bomba lotnicza z czasów II Wojny Światowej. Pocisk ma wymiary 60 cm długości i średnicę ok. 20cm - informuje Patrol 998 Małopolska. 📢 Małopolska policja sprzedaje swoje używane samochody. Jest perełka od sił specjalnych - Land Rover Defender 110 Co pewien czas, Policja wyprzedaje swoje używane pojazdy. Zazwyczaj, są to doskonale znane z małopolskich ulic samochody służące funkcjonariuszom jako radiowozy. Czasami jednak trafiają się perełki motoryzacyjne takie jak… Limitowana wersja Land Rover Defender 110 z 3,5 litrowym silnikiem benzynowym. Samochodów na wyprzedaży jest jednak więcej. Zobaczcie je i ich ceny!

📢 Kraków. Słynne maluchy z Horyńca-Zdroju świętują roczek. Na świat przyszły w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie 12 lutego 2023 roku w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie na świat przyszły pięcioraczki. Szczęśliwymi rodzicami (po raz kolejny) okazali się Pani Dominika i Vince Clark z Horyńca-Zdroju. Niestety po 3 dniach jeden z maluchów odszedł. Pozostała czwórka ma się dobrze i 2 dni temu skończyła roczek. Zobaczcie jak się zmieniały maluchy na przestrzeni ostatnich miesięcy.

📢 Kraków. W Bronowicach powstaje park przy forcie "Za Rzeką". Trwają już prace w terenie Rozpoczęły się prace w terenie przy forcie w Bronowicach, gdzie mieszkańcy zyskują nowy park. W ramach obecnego etapu urządzania parku przy forcie pojawią się tutaj: siłownia zewnętrzna, ścieżki spacerowe, ławki, kosze na śmieci, leżaki oraz hamaki. 📢 Wraca temat Smoczego Widowiska nad Wisłą. Zamiast fajerwerków będą drony? "Zapewniam, że smoki ani w tym roku, ani w kolejnych latach nie schowają się w smoczej jamie, tylko będą jak od lat frunąć nad Wisłą" - deklaruje Andrzej Kulig kandydujący na urząd prezydenta. To komentarz do informacji, że tłumnie podziwiane Smocze Widowisko w zakolu Wisły, które od 23. lat towarzyszy Wielkiej Paradzie Smoków w tym roku ma się nie odbyć w dotychczasowej formule. Andrzej Kulig ma też alternatywę dla fajerwerków.

📢 Ferie 2024. Tanie loty z Krakowa w lutym. Do tych miast polecisz do 350 zł! Małopolskie ferie trwają w najlepsze, co oznacza tylko jedno - pora wykorzystać wolny czas, by wybrać się na szybki city break. Luty to idealny okres na krótki zagraniczny wypad. Dużo wolnego czasu, tanie bilety lotnicze - czego chcieć więcej? Sprawdź, do jakich europejskich miast najlepiej polecieć z Krakowa za niewielkie pieniądze!

ZOBACZ KONIECZNIE Tu jest najwięcej wypadków w Polsce. W tych miejscach uważaj

Lubisz czytać ale książki są za drogie? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych księgarniach online.