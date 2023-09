Przegląd prasy z Krakowa. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 15.09.2023

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 14.09, w Krakowie. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „II Liceum Ogólnokształcące w Krakowie świętuje 140-lecie. Gala, przemarsz i mnóstwo wspomnień”?

Prasówka Kraków 15.09: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 II Liceum Ogólnokształcące w Krakowie świętuje 140-lecie. Gala, przemarsz i mnóstwo wspomnień II Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie świętuje jubileusz 140-lecia szkoły. Po środowym Dniu wspomnień Absolwentów, w czwartek odbyło się m.in. ślubowanie uczniów klas pierwszych II LO, uroczysty przemarsz uczniów, nauczycieli i zaproszonych gości na ul. Krupniczą do Audytorium Maximum UJ, a tam - gala jubileuszowa z koncertem "Sobieszczacy i Przyjaciele" z udziałem absolwentów. Na obchody złożyła się też m.in. sesja naukowa w auli liceum czy wystawa książek absolwentów przed biblioteką II LO.

📢 Poważny wypadek na A4. Autostrada całkowicie zablokowana. Lądował śmigłowiec Autostrada A4, kierunek Rzeszów. Na wysokości MOP Zakrzów doszło do poważnego wypadku drogowego, zderzenia dwócj pojazdów osobowych. Odbyła się reanimacja osób poszkodowanych. Na miejscu lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Autostrada była zablokowana całkowicie. Występują bardzo duże utrudnienia. Potężny korek od Krakowa w kierunku Tarnowa.

📢 Nieznane oblicze dworu Jagiellonów. Takiej wystawy na Wawelu jeszcze nie było Ponad czterysta eksponatów sprowadzonych z kilkudziesięciu muzeów i bibliotek, m.in. z The Metropolitan Museum of Art w Nowym Jorku, The Bodleian Library w Oksfordzie, The British Library w Londynie, Luwru i Biblioteki Narodowej w Paryżu będzie prezentowało nieoczywistą panoramę kultury renesansu za panowania ostatnich Jagiellonów. Wystawa „Obraz Złotego Wieku” potrwa na Zamku Królewskim na Wawelu od 15 września do 14 grudnia tego roku.

Prasówka 15.09 Kraków: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Krakowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Czy w Krakowie jest szansa na legalne wypicie piwa pod chmurką? Głos zabrała policja i straż miejska Radny Dominik Jaśkowiec zaproponował aby miasto przeprowadziło konsultacje społeczne w sprawie utworzenia nad Wisłą specjalnej strefy na bulwarach, w której można by było legalnie spożywać niskoprocentowy alkohol. Krakowska straż miejska uważa, że takie rozwiązanie wymagałoby zaangażowania większej liczy patroli w tych miejscach, co osłabiłoby poczucie bezpieczeństwo w innych rejonach miasta.

📢 Horoskop dzienny na 15 września 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię w piątek Horoskop dzienny na piątek 15 września dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy. 📢 Kraków. Ponad 370 psiaków i przeszło 400 kociaków czeka na kochające domy. KTOZ apeluje. Może, któryś zwierzak czeka właśnie na Ciebie Wystarczyło zaledwie jedno popołudnie by do Schroniska Krakowskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami trafiło 10 milusińskich. Jak również informuje schronisko, tylko w ubiegły weekend, pod swoją opiekę przyjęło 22 zwierzęta. Łącznie w schronisku znajdują się 374 psy i 418 kotów. Niektóre mają więcej szczęścia i znajdują nowy dom w mgnieniu oka. Inne niestety czekają już latami. Trzymamy kciuki, by każdy z nich znalazł kochający dom.

📢 Kraków. Śmieci, narkotykowe akcesoria i krzak marihuany - tak wygląda miejsce między szkołą, opuszczoną piekarnią, a ogródkami działkowymi Od co najmniej kilku miesięcy na terenie pomiędzy szkołą nr 129, opuszczoną piekarnią os. Na Stoku oraz ogródkami działkowymi zbiera się grupa kilkunastu osób, która śmieci, pije alkohol, pali i rozprowadza narkotyki. Jeden z działkowców w miejscu gdzie zbiera się młodzież, oprócz mnóstwa śmieci znalazł, szklane lufki, krzaka marihuany w doniczce i wagę, która najprawdopodobniej służyła do porcjowania narkotyków. 📢 Mieszkańcy Tyńca mają dość zakłócania porządku. Radny chce zwiększonych patroli służb i monitoringu Profanacja miejsca kultu religijnego, pobicia, zakłócanie porządku. Z tym mierzą się od lat mieszkańcy Tyńca. Radny Marek Sobieraj w ich imieniu wystosował więc interpelację do Prezydenta Miasta, w której apeluje o zwiększenie patroli straży miejskiej i policji. W rozmowie z nami mówi, że dobrą opcją byłoby też zamontowanie kamery.

📢 Obrzydliwe gniazdo os w łazience. Mieszkanka zaatakowana przez owady. Interweniowali strażacy Strażacy z OSP Moszczenica zostali wysłani do miejscowego zagrożenia jakim było gniazdo os. Ukąszona przez owady została mieszkanka domu. Strażacy sprawnie zlokalizowali gniazdo owadów i skutecznie usunęli zagrożenie. 📢 W Krakowie walczą o powrót ważnej linii autobusowej na dawną trasę. Jest petycja "Pomożecie? Razem z mieszkańcami Płaszowa, Nowej Huty, Złocienia i innych rejonów walczymy o powrót linii 125 na dawny przebieg. W 2022 roku linia została zabrana z większości trasy, bez prawie żadnej rekompensaty. Wielu osobom pogorszono dojazd, odcięto od dogodnego dojazdu do centrum miasta albo zmniejszono liczbę kursów. Jeśli też uważacie że 125 powinno wrócić na dawną trasę - podpiszcie petycję i ślijcie ją dalej w świat!" - piszą organizatory akcji na Facebooku

📢 Kraków. Zrujnowany młyn Lelitów przy ul. Kocmyrzowskiej niedługo zacznie się przekształcać w nowoczesną inwestycję Prace przy rewitalizacji dawnego Młynu Lelitów na Nowej Hucie mają rozpocząć się w październiku. Zrujnowany młyn ma się zamienić w nowoczesny kompleks mieszkaniowo-usługowy, który będzie współgrał z symboliką miejsca. Inwestor planuje tam 62 mieszkania, 10 lokali usługowych, a także 84 miejsc parkingowych. 📢 Dziki w samym sercu Krakowa! Zawędrowały prawie pod Wawel Tego jeszcze nie grali! Dziki przechadzają się po osiedlach na obrzeżach miasta, po krakowskich lasach, łąkach. Jednak w środowy wieczór 13 września rodzina dzików zawędrowała do samego centrum miasta. Na szukające pożywienia dziki natrafiliśmy na Bulwarze Wołyńskim nad Wisłą, w pobliżu Mostu Grunwaldzkiego, niedaleko dawnego hotelu Forum i Centrum Kongresowego ICE. Zobaczcie to!

📢 Utrudnienia na autostradzie A4. Problem z tirem w Balicach Autostrada A4, węzeł Balice, kierunek Rzeszów. Kierujący samochodem ciężarowym wpadł w poślizg, na obecną chwile zablokowany jeden pas ruchu, możliwe większe utrudnienia zachowajcie ostrożność.

📢 Kraków. Weekend pod znakiem wyszukanych smaków. Małopolskie targi żywności połączone z giełdą agroturystyczną Nadciąga ciekawe wydarzenie dla amatorów dobrego i przede wszystkim swojskiego jedzenia. W dniach od 16 do 17 września br. od godziny 10.00 do 16.00 na terenie przed zabytkowym Dworkiem Uniwersytetu Rolniczego przy ul. Balickiej 253 odbywać się będą IX Małopolskie Targi Żywności „Zasmakuj z URK” oraz XXV Małopolska Giełda Agroturystyczna. Na stoiskach będzie można znaleźć zarówno miody, wędliny, sery, wina, jak również owoce i dania regionalne. Nie zabraknie też warsztatów dla całej rodziny, pokazów tańca i zabaw dla najmłodszych. 📢 Miejska kontrola w spółce organizującej Igrzyska Europejskie. Radni rozliczają z kosztów i zysków z imprezy Na ostatniej sesji Rady Miasta Krakowa przedstawiciele magistratu zaprezentowali rozliczenia dotyczące Igrzysk Europejskich 2023, które odbyły się pod Wawelem i w Małopolsce na przełomie czerwca i lipca tego roku. Miasto wydało 100 mln zł na organizację imprezy, a zyskało niecałe 500 mln zł, które otrzymało od rządu i przeznaczyło na inwestycje. Zyski promocyjne, tzw. ekwiwalent, oszacowano na ok. 600 mln zł. Spółka, która odpowiadała za organizację imprezy wciąż funkcjonuje. Jej działalność ma się zakończyć do marca przyszłego roku.

📢 Krynica Forum 2023. Koncert z gwiazdami i nocne rozmowy o polityce oraz biznesie Trwa konferencja Krynica Forum 2023. To spotkanie liderów ze świata polityki i biznesu. Po debatach dotyczących bezpieczeństwa i rozwoju gospodarczego wieczorem przyszedł czas na koncert „Serce Europy”, w którym wystąpili m.in. znani polscy artyści: Natalia Kukulska, Janusz Radek, Jacek Wójcicki, Olga Szomańska. Oklaskiwali ich prezydenci Polski i Litwy. Po zakończeniu na krynickim deptaku prezydent Andrzej Duda odbył prywatną rozmowę z prezydentem Gitanasem Nausėdą i opowiadał o urokach Krynicy-Zdroju, pięknie prezentującej się po zmroku, dzięki efektownej iluminacji.

📢 Trwa potężny wysyp prawdziwków w lasach Beskidu Niskiego. Grzybiarze wynoszą z lasów pełne kosze grzybów Od kilku dni w beskidzkich lasach trwa wysyp prawdziwka. Amatorzy leśnych wędrówek bez grzybiarskiego zadęcia wynoszą z lasów pełne kosze. Prawdziwi - wytrawni grzybiarze, zbiory liczą w setkach, albo kilogramach, jak kto woli. Eugeniusz Liana, gorliczanin który wysypy grzybów potrafi prognozować niemal z zegarkiem w ręku, mówi że przed nami jeszcze dwa, może trzy dni grzybowych żniw. Kolejny wysyp zacznie się dopiero 7 października.

📢 Niezwykła Dolina Mnikowska z iglicami i malowidłem skalnym. Turystów wita bijącym źródłem potoku Sanka. Zobacz jak pięknie Na rozległej polanie we wsi Mników (która ma 700-letnią historię) zaczyna się Dolina Mnikowska. Wejście do doliny jest jakby przez wrota skalne, bo takie wrażenie sprawiają skały z bardzo stromymi ścianami. Latem, w dni upalne to miejsce pozwala na odpoczynek, ochłodę, spokój i wyciszenie nad brzegami potoku Sanka. Koniecznie zobacz, mamy zdjęcia.

