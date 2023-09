Przegląd prasy z Krakowa. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 14.09.2023

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 13.09, w Krakowie. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Krynica Forum 2023. Koncert z gwiazdami i nocne rozmowy o polityce oraz biznesie”?

Krynica Forum 2023. Koncert z gwiazdami i nocne rozmowy o polityce oraz biznesie Trwa konferencja Krynica Forum 2023. To spotkanie liderów ze świata polityki i biznesu. Po debatach dotyczących bezpieczeństwa i rozwoju gospodarczego wieczorem przyszedł czas na koncert „Serce Europy", w którym wystąpili m.in. znani polscy artyści: Natalia Kukulska, Janusz Radek, Jacek Wójcicki, Olga Szomańska. Oklaskiwali ich prezydenci Polski i Litwy. Po zakończeniu na krynickim deptaku prezydent Andrzej Duda odbył prywatną rozmowę z prezydentem Gitanasem Nausėdą i opowiadał o urokach Krynicy-Zdroju, pięknie prezentującej się po zmroku, dzięki efektownej iluminacji.

📢 Niezwykła Dolina Mnikowska z iglicami i malowidłem skalnym. Turystów wita bijącym źródłem potoku Sanka. Zobacz jak pięknie Na rozległej polanie we wsi Mników (która ma 700-letnią historię) zaczyna się Dolina Mnikowska. Wejście do doliny jest jakby przez wrota skalne, bo takie wrażenie sprawiają skały z bardzo stromymi ścianami. Latem, w dni upalne to miejsce pozwala na odpoczynek, ochłodę, spokój i wyciszenie nad brzegami potoku Sanka. Koniecznie zobacz, mamy zdjęcia.

📢 U stóp Wawelu stanęła nowa rzeźba. Zapowiada to, co lada chwila wydarzy się na zamku Rzeźbę Pawła Orłowskiego można zobaczy udając się na Wawel od strony ul. Kanoniczej. Wielka głowa zapowiada wystawę "Obraz Złotego Wieku", która zostanie otwarta na Zamku Królewskim na Wawelu 15 września. Wystawa ukaże rozkwit kultury i sztuki w państwie polsko-litewskim pod panowaniem Zygmunta I i Zygmunta Augusta.

Prasówka 14.09 Kraków: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Krakowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Kraków. Z Wisły wyłowiono ciało 18-latki. Prokuratura prowadzi postępowanie przygotowawcze W poniedziałek 11 września w rejonie Bulwaru Kurlandzkiego w Krakowie wyłowiono zwłoki 18-letniej kobiety. Po identyfikacji ciała okazało się, że to osoba, której zaginięcie zgłoszono sześć dni wcześniej. Prokuratura prowadzi postępowanie przygotowawcze w tej sprawie pod kątem namawiania lub udzielenie pomocy w doprowadzaniu człowieka do targnięcia się na własne życie.

Kraków. Kładka Kazimierz-Ludwinów w ogniu krytyki. "Zmiany klimatu postępują, tymczasem topór zostanie przyłożony do kolejnych drzew" W październiku miasto chce podpisać umowę z firmą PRIMOST Południe z Będzina na budowę nad Wisłą kładki Kazimierz - Ludwinów, która połączy Stare Miasto z Dębnikami i Podgórzem. Architekt Kazimierz Łatak, którego firma zaprojektowała nową przeprawę nad Wisłą zapewnia, że pod realizację inwestycji trzeba wyciąć tylko dwa drzewa. W środę 13 września przed magistratem przeciwko budowie kładki protestowali aktywiści. 📢 Horoskop dzienny na 14 września 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię w czwartek Horoskop dzienny na czwartek 14 września dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.

📢 Nowe informacje w sprawie świadka tragicznego wypadku w Krakowie. Obcokrajowcowi nie grożą żadne konsekwencje Prokuraturze Okręgowej w Krakowie udało się ustalić nowe okoliczności ws. obcokrajowca, który był świadkiem tragicznego wypadku przy moście Dębnickim w Krakowie. Wiadomo już, że mężczyźnie, który pochodzi z kraju spoza Unii Europejskiej, nie grożą żadne konsekwencje w związku z wypadkiem Patryka P. Ze wstępnych ustaleń śledczych wynika, że samochód przynajmniej 40 metrów przed momentem, kiedy zbliżył się do pieszego, był już w fazie poślizgu. Ponadto, małopolska policja dostała zgodę na przesłuchanie świadka. 📢 Kraków. Rewolucja w planowaniu przestrzennym. Czy zablokuje wuzetki i plany miejscowe? "Część gmin w trudnej sytuacji" Nadchodzi rewolucja w planowaniu przestrzennym. Jeśli miasto nie sporządzi nowych dokumentów, od 1 stycznia 2026 r. urzędnicy nie będą mogli wydać żadnej decyzji o warunkach zabudowy, a radni miejscy uchwalać planów miejscowych, które niejednokrotnie chronią tereny zielone przed tym, by wyrosły tam bloki.

📢 Kolejne doszczętnie spalone auto w Krakowie. Tym razem nad zalewem Bagry Podczas spaceru nad zalewem Bagry, a dokładniej przy ul. Żołnierskiej, w środę, 13 września br. nasz Czytelnik natrafił na doszczętnie spalony samochód. - Około godziny 2. w nocy w środę 13 września otrzymaliśmy zgłoszenie. Był to pożar samochodu osobowego marki Toyota. Na miejscu straż pożarna ugasiła pożar. Policja z kolei przeprowadziła oględziny, zabezpieczyła ślady, a także przyjęła zawiadomienie. W tej sprawie będzie toczyć się postępowanie, które będzie miało na celu wyjaśnienie w jakich okolicznościach doszło do tego pożaru - poinformował nas podkom. Piotr Szpiech z Komendy Miejskiej Policji w Krakowie. 📢 Europejski Tydzień Mobilności. Będą darmowe przejazdy komunikacją miejską w Krakowie W sobotę, 16 września, rozpocznie się Europejski Tydzień Mobilności. Motywem przewodnim tegorocznej kampanii jest hasło „Oszczędzaj energię”. W tym roku Kraków chce się skoncentrować na zachęcaniu mieszkańców do wyboru niskoemisyjnych środków transportu. Podczas wydarzenia, trwającego do 22 września, będzie miał również swoją premierę bilet KKM odzwierciedlający ślad węglowy podróży. Tego dnia również każdy podróżujący po mieście komunikacją miejską będzie uprawniony do bezpłatnych przejazdów.

📢 Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie zmienił nazwę. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę w tej sprawie Sprawa zmiany nazwy Uniwersytetu Pedagogicznego Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie została rozstrzygnięta. 5 września br. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę, która nadaje Uniwersytetowi Pedagogicznemu im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie nazwę „Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie”. Nowa nazwa uczelni będzie obowiązywała od 1 października 2023 r. 📢 Marta Manowska z "Sanatorium miłości" w Krynicy Zdroju. Bohaterów show TVP można spotkać w różnych częściach uzdrowiska To już drugi tydzień nagrań do kolejnej edycji hitu TVP - "Sanatorium miłości". Tym razem to Krynica-Zdrój będzie tłem dla miłosnych uniesień bohaterów programu. W uzdrowisku można spotkać bohaterów programu, których tożsamość owiana jest tajemnicą, poznamy ich w momencie emisji programu. Jest też prowadząca Marta Manowska, która w wolnej chwili korzysta ze ścieżek rowerowych. Nagrania odbywały się wczoraj w hotelu "Czarny Potok" oraz na Górze Parkowej w ogrodach żywiołów.

📢 Ślubowanie nowych policjantów w Małopolsce. Do których gmin trafią? 12 września br., w siedzibie Oddziału Prewencji Policji w Krakowie odbyło się ślubowanie 80 policjantów, przyjętych 5 września. Wśród ślubujących było 27 kobiet. To czwarty w tym roku nabór. Podczas uroczystości nadano również odznaczenia wyróżnionym funkcjonariuszom garnizonu małopolskiego. Gdzie trafią nowi mundurowi? 📢 Kolos powstaje przy Dworcu Głównym w Krakowie. Potężny blok widać nawet z Kopca Kościuszki. Jakim cudem mógł powstać w tym miejscu? Pnie się w górę kaskadowy apartamentowiec budowany przez amerykańską firmę Hines między Rakowicką a Wita Stwosza w Krakowie, tuż obok Muzeum Armii Krajowej. Ma mieć ponad 43 metry wysokości i wybija się ponad pobliską zabudowę. Osiedle, które firma wybudowała wcześniej, płytę górną Dworca Głównego czy Galerię Krakowską. Widać dysproporcję między tym kolosem a najbliższą zabudową. Pytamy urzędników miejskich, jak to się stało, że można było tego budowlanego King Konga wsadzić w to miejsce, tak blisko centrum Krakowa.

📢 Wrzesień w Krakowie, ale upały nie odpuszczają. Wydano ostrzeżenie. Możliwe też burze z gradem Upały w Krakowie nie odpuszczają. Jak informują synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – termometry w naszym mieście mogą wskazać nawet 30 st. C. Ostrzeżenie obowiązuje do środy, 13 września, do godz. 18.00. Z kolei ostrzeżenie w sprawie burz z gradem obowiązuje od godz. 17.00 do 24.00. Synoptycy przewidują burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 do 25 mm, a także porywy wiatru do 75 km/h. Miejscami możliwe są opady gradu. 📢 II Liceum Ogólnokształcące w Krakowie świętuje 140-lecie. W czwartek szkolny pochód i gala jubileuszowa Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego 2023/2024 II Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie rozpoczęło obchody jubileuszu 140-lecia szkoły. Najważniejsze uroczystości trwają od 12 do 14 września. M.in. na środę zaplanowano Dzień wspomnień Absolwentów, natomiast na czwartek (14 września) - uroczysty przemarsz wszystkich uczniów, nauczycieli i zaproszonych gości z orkiestrą wojskową na ul. Krupniczą do Audytorium Maximum UJ, gdzie odbędzie się gala jubileuszowa.

