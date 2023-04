Przegląd prasy z Krakowa. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 14.04.2023

Czy to dobry czas na prasówkę? Zobacz, które wiadomości nasi czytelnicy wczoraj czytali najchętniej w Krakowie.

Prasówka Kraków 14.04: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Północ Krakowa się zmienia. Estakady, kładki, tunel. Budowa linii tramwajowej do Górki Narodowej postępuje. Nowe zdjęcia Wiosenna pogoda sprzyja budowie linii tramwajowej z Krowodrzy Górki do Górki Narodowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową. Roboty drogowe zbliżają się do końca, ale wciąż trzeba się liczyć na związane z nimi utrudnienia. Tak będzie też w najbliższy weekend w rejonie ul. Pachońskiego. Przejdź do GALERII, by zobaczyć postęp prac związanych z inwestycją, w ramach której powstaje m.in. tunel drogowy w ciągu ul. Opolskiej.

📢 Przyciemnianie stadionu Wisły. Kolorystyką piłkarski obiekt dopasowuje się do sąsiednich apartamentowców ZDJĘCIA Pogoda sprzyja intensywnym pracom związanym z przebudową Stadionu Miejskiego im. H. Reymana na potrzeby III Igrzysk Europejskich w Krakowie i Małopolsce. Wygląd zmieniają elewacje obiektu. Pokrywają je głównie ciemne płyty i przeszklenia, ale są też jasne elementy błyszczące w słońcu. Tą kolorystyką piłkarska arena zaczyna dopasowywać się do wzniesionych tuż przy samych Błoniach budynków hotelowo-apartamentowych. Przejdź do GALERII, by zobaczyć jak wygląda obecnie zabudowa w tej części Krakowa.

📢 "Polskiego ducha zdławić się nie da". Kraków pamięta o ofiarach zbrodni katyńskiej Główne krakowskie uroczystości w Dniu Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej odbyły się 13 kwietnia w czwartek pod Krzyżem Katyńskim na pl. o. Studzińskiego. Poprzedziła je msza święta w kościele Garnizonowym. - To że dziś 97 proc. Polaków wie o Katyniu jest świadectwem tego, że polskiego ducha zdławić się nie da. 83 lata po zbrodni możemy powiedzieć, że zbrodniarze swojego celu nie osiągnęli – powiedział dyrektor Oddziału IPN w Krakowie dr hab. Filip Musiał.

Prasówka 14.04 Kraków: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Krakowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Po zalewie Bagry będą pływać... betonowe kajaki z Politechniki Krakowskiej. Wodowanie w piątek Plaża nad zalewem Bagry stanie się w piątek (14 kwietnia) wczesnym popołudniem miejscem testu nowych betonowych kajaków, które przygotowali studenci Politechniki Krakowskiej z Koła Naukowego Footprint. Wodowanie nowych kajaków to generalna próba przed majowym startem krakowskich studentów w europejskich zawodach betonowych kajaków w holenderskim mieście Delft.

📢 Zielone płuca Krakowa. Radni miejscy apelują o utworzenie parku na ponad 130 hektarach w Dolinie Prądnika. "W okolicy szaleje zabudowa" Radni miejscy z klubu Kraków dla mieszkańców chcą utworzenia dużego parku leśnego w Dolinie Prądnika. Żeby mógł powstać, wcześniej potrzebne jest przygotowanie i uchwalenie planu miejscowego. W czwartek 13 kwietnia radni złożyli w krakowskim magistracie projekt uchwały w tej sprawie. Jeśli rada miasta przegłosuje dokument, urzędnicy będą musieli przystąpić do sporządzenia planu dla cennych działek w Dolinie Prądnika. 📢 Śmierć dziecka w krakowskim szpitalu. Ginekolog przyznał się do winy. Teraz ma zapłacić rodzicom ponad 160 tysięcy złotych Krakowski sąd skazał lekarza ze Szpitala im. Gabriela Narutowicza w Krakowie na rok więzienia w zawieszeniu na 3 lata próby. Sprawa dotyczyła śmierci nienarodzonego dziecka. Przed sądem zakończyła się bardzo szybko, bo ginekolog przyznał się do winy, potwierdzając, że dopuścił się zaniedbań. W sprawach o błąd medyczny to rzadko spotykana sytuacja. Z reguły tego typu postępowania sądowe ciągną się wiele lat.

📢 Kraków. Prezes zarządu firmy hotelarskiej zatrzymany. Był ścigany przez Interpol Do niecodziennego zdarzenia doszło we wtorek przed południem. Funkcjonariusze z placówki straży granicznej w Krakowie udali się na kontrolę legalności zatrudnienia - po wcześniejszym zawiadomieniu o zamiarze jej wszczęcia - do jednej ze spółek z branży hotelarskiej w Krakowie. W jej wyniku zatrzymali nie nielegalnie zatrudnionych obcokrajowców, ale... prezesa zarządu firmy. 📢 10 nietypowych destynacji w Małopolsce. Tu warto wybrać się na majówkę! Zobacz nasze zestawienie TOP 10 nietypowych destynacji, które warto wybrać w Małopolsce na majówkę 2023! Odkrywanie najpiękniejszych zakątków Małopolski to ogromny przywilej, o którym często zapominamy. Propozycje, które znajdziecie w naszym przeglądzie są skierowane do osób, które nie przepadają za tłumami. Podczas, gdy wszyscy będą spacerować po Tatrach, czy tłoczyć na się deptaku w Krynicy, wy możecie wybrać miejsca, które są zdecydowanie mniej popularne, ale wcale nie mniej warte zobaczenia!

📢 Innowacyjne rozwiązanie w Krakowie. Latarnie LED będą służyć do ładowania pojazdów elektrycznych Kraków przygotowuje projekt modernizacji oświetlenia ulicznego w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. W ramach tego zadania miasto planuje stworzyć dodatkowo system stacji do ładowania pojazdów elektrycznych z wykorzystaniem latarni LED. 📢 Proszowice. Nie żyje sześciolatek. Prokuratura wszczęła śledztwo Prokuratura Rejonowa dla Krakowa Nowej Huty wszczęła w śledztwo w sprawie śmierci sześcioletniego chłopca, do której doszło w poniedziałek w szpitalu w Proszowicach. Śledczy badają, czy do śmierci chłopca mógł przyczynić się błąd w sztuce lekarskiej. Jak dotąd nikomu nie zostały postawione zarzuty. 📢 Kraków. Znów niespodzianka. Odkrycia archeologiczne w parku przy Karmelickiej! Czy opóźnią inwestycję? To zmora inwestycji w Krakowie, ale takie mamy miasto. W powstającym parku przy ul. Karmelickiej podczas wykonywanych prac natrafiono na dawne zabudowania od strony ulicy Dolnych Młynów. Sprawa zostanie zgłoszona do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków, który podejmie decyzje o dalszych pracach w tym rejonie oraz o ewentualnych badaniach archeologicznych. "Możliwe ewentualne opóźnienia w dalszych pracach" - dodaje Zarząd Zieleni Miejskiej. A park im. Wisławy Szymborskiej miał zostać otwarty w 100 rocznicę urodzin noblistki. Co teraz?

📢 "Osoba oskarżona jest nadal osobą niewinną". Krakowskie muzeum staje w obronie Janusza Palikota, któremu śledczy postawili zarzuty Osoba oskarżona jest wciąż osobą niewinną. Dlatego nie zamierzamy wystąpić z propozycją usunięcia Janusza Palikota z rady Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie - komentuje dla nas dyrektorka MOCAK Maria Anna Potocka. Pytania o ewentualne wykluczenie prezesa spółki z Tenczynka (gmina Krzeszowice) oraz byłego polityka z rady krakowskiego Muzeum pojawiły się po tym, jak warszawska prokuratura postawiła mu zarzuty, które dotyczą niezgodnego z prawem zamieszczenia reklam alkoholu w serwisie społecznościowym.

📢 Pogoda na wiosnę 2023. Kiedy będzie ciepło? IMGW wyjaśnia, czemu kwiecień był do tej pory wyjątkowo zimny 13.04.23 Pogoda w kwietniu była zdecydowanie mało wiosenna. Temperatury w okolicach 0 stopni Celsjusza nie zachęcały do zrzucenia z siebie zimowych ubrań. Eksperci z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wyjaśniają, że taka pogoda w kwietniu to nic dziwnego. - Wystarczy popatrzeć na dane ekstremalne. W Polsce w kwietniu zdarzały się wartości temperatury powietrza nawet poniżej -20 stopni Celsjusza - twierdzi Grzegorz Walijewski z IMGW. Kiedy w końcu zrobi się ciepło? - W tym tygodniu w rejonie Małopolski temperatura powietrza wzrośnie do ok. 11-16 stopni Celsjusza. W nocy coraz rzadziej będą przymrozki - zapewnia ekspert.

📢 Trzeci pas obwodnicy Krakowa. Rozbudowa będzie między węzłami Modlnica i Modlniczka. Jest umowa na wykonanie dokumentacji Ruszają przygotowania do rozbudowy - o trzeci pas - obwodnicy Krakowa między węzłami Modlnica i Modlniczka (w ciągu drogi krajowej nr 94). Umowę z wykonawcą na przygotowanie dokumentacji podpisali przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Inwestycja zakłada opracowanie warunków poszerzenia 2,5 km odcinka dwujezdniowej drogi do trzech pasów i dostosowania jej do parametrów drogi ekspresowej. 📢 Produkty wycofane ze sklepów przez GIS. Kiełki, przyprawy, kosmetyki dla dzieci i popcorn. Oddaj je do sklepu! AKTUALNA LISTA KWIECIEŃ 2023 Główny Inspektor Sanitarny podał do publicznej wiadomości ostrzeżenia dotyczące żywności. Artykuły w nich wymienione mogą być niebezpieczne dla zdrowia, dlatego trzeba sprawdzić, czy nie mamy ich w domu. Jeśli tak, należy je wyrzucić lub oddać do sklepu, w którym zostały kupione.

📢 Kraków. Mężczyzna podpalił się przed konsulatem Ukrainy. Walczy o życie w szpitalu Przed ukraińskim konsulatem w Krakowie podpalił się mężczyzna w wieku 63 lat, Ukrainiec. Policjantom, którzy na co dzień pilnują bezpieczeństwa pod placówką dyplomatyczną, udało się go ugasić. Poparzony, ale przytomny Ukrainiec został zabrany do szpitala. Trwa walka o jego życie. Po południu zakończyła się jego operacja. Jak informuje szpital stan pacjenta jest nadal krytyczny. Sprawą podpalenia się mężczyzny zajmuje się Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście-Wschód. 📢 Kraków. Cieplej, cieplej i rozkręcają nam się drogowcy z remontami ulic Coraz więcej ulic jest łatanych przed Igrzyskami Europejskimi, aby wstydu przed międzynarodową ekipą kibiców nie było. W rejonie Wieczystej powstaje ważne, nowe połączenie drogowe dla obsługi powstałych tam osiedli. Na Siewnej ma zostać zlikwidowane wahadło, z kolei na Wielickiej przeprowadzone zostaną nocne prace.

📢 Kraków. Jolanta i Marek Frankiewicz od lat opiekują się krakowskimi jeżami. "W przyszłości domki mogą okazać się zbawienne" Marek Frankiewicz, były kierownik działu Administracyjno-Gospodarczego UEK, z żoną Jolantą od lat charytatywnie opiekują się krakowskimi jeżami. Przez ich dom przewinęły się setki tych małych drapieżników. W rozmowie z nami opowiadają o swoim ukochanym jeżu Królewiczu, trybie życia zwierząt i o tym jakiej opieki wymagają. 📢 Zbiórka na transport ciała Mariusza Sierakowskiego do Polski. Były piłkarz Hutnika zginął w wypadku w pracy We wtorek 11 kwietnia, podczas wykonywania pracy na budowie, śmiertelnemu wypadkowi uległ Mariusz Sierakowski - 29-letni krakowianin, były piłkarz Hutnika i kilku okolicznych klubów. Do tragicznego zdarzenia doszło w Holandii. Rodzina i przyjaciele uruchomili zbiórkę w celu zebrania pieniędzy na transport ciała zmarłego do Krakowa. Pieniądze zostały zebrane błyskawicznie.

📢 Kraków. ZZM rusza z nową akcją pt. "Dopraw miasto zielenią". Możecie w jej ramach zasiać łąkę kwietną w swojej okolicy ZZM rusza z nową akcją pt. "Dopraw miasto zielenią". Od 17 do 22 kwietnia w całym Krakowie będzie można dorwać specjalny rower cargo zaopatrzony w nasiona. Co z nich wyrośnie? Jak zapowiadają urzędnicy m.in. rumianek, chabry, mak, a nawet rzodkiew. Nasiona można rozsypać w doniczkach na balkonie, w rabacie oraz na terenie miasta np. pod drzewami.

