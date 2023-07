Przegląd prasy z Krakowa. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 13.07.2023

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 12.07, w Krakowie. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Piana i żółty kolor wody. Rzeka Wilga znów w centrum zainteresowania aktywistów i straży pożarnej. Ostatnio doszło w niej do śnięcia ryb”?

Prasówka Kraków 13.07: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Piana i żółty kolor wody. Rzeka Wilga znów w centrum zainteresowania aktywistów i straży pożarnej. Ostatnio doszło w niej do śnięcia ryb W rzece Wildze poniżej ulicy Ludwisarzy w Krakowie pojawiła się piana, a woda przybrała żółty kolor. Świadkowie twierdzą, że w okolicy unosi się smród. O sprawie zaalarmował nas Paweł Chodkiewicz, strażnik rzek organizacji ekologicznej WWF. Na miejsce przyjechała straż pożarna, która stwierdziła, że woda w rzece jest mętna, co jej zdaniem prawdopodobnie jest efektem wykonania jakiegoś odwiertu w sąsiedztwie Wilgi.

📢 Metamorfozy stadionu Wisły Kraków. Zobacz, jak zmieniał się obiekt przy Reymonta ZDJĘCIA Stadion Miejski im. Henryka Reymana przechodzi kolejną metamorfozę. Tym razem, z uwagi na Igrzyska Europejskie 2023, zmieniono elewację, a teraz następuje wymiana murawy. W przeszłości obiekt przy Reymonta w Krakowie przechodził mnóstwo większych i mniejszych modernizacji, a ostatnie zabiegi to lifting za - bagatela - ponad 100 mln zł służący poprawie wyglądu i zmniejszeniu kosztów utrzymania. Obejrzyjcie na zdjęciach, jak ewoluował stadion użytkowany przez Wisłę i jak prezentuje się obecnie, gdy prowadzone są prace związane z boiskiem.

📢 Wypadek podczas prac w polu pod Krakowem. Wysłano pogotowie lotnicze W miejscowość Cianowice, powiat Krakowski, gmina Skała doszło do nieszczęśliwego wypadku podczas prac w polu. Na miejsce skierowano strażaków, policję oraz Lotnicze Pogotowie Ratunkowe - osoba poszkodowana została zabrana drogą lotniczą do szpitala.

Prasówka 13.07 Kraków: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Krakowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Nie żyje Milan Kundera. Autor "Nieznośnej lekkości bytu" miał 94 lata Powieść była dla Kundery formą uprawiania filozofii, refleksją nad egzystencją człowieka i nad metaforami życia człowieka - mówi dr Magdalena Brodacka-Dwojak. 11 lipca zmarł w Paryżu Milan Kundera, jeden z najwybitniejszych pisarzy XX wieku, autor takich powieści jak "Nieznośna lekkość bytu" czy "Życie jest gdzie indziej". Miał 94 lata.

📢 IMGW ostrzega przed podtopieniami w Małopolsce. Na czarnej liście m.in. Raba i Dunajec Hydrolodzy IMGW wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia dla województwa małopolskiego. Chodzi o zagrożenie podtopieniami spowodowanymi prognozowanymi opadami deszczu w czasie burz, które mogą przejść w środę przez region. Ostrzeżenia dotyczą dopływów Wisły: Skawy, Soły, Raby czy Dunajca. 📢 Pomnik z czasów I Wojny Światowej na obudowanym domami Wzgórzu Kaim doczeka się remontu. Prace mają ruszyć w 2024 roku Zarząd Zieleni Miejskiej chce remontować pomnik na historycznym Wzgórzu Kaim. Część wzniesienia znajduje się na terenie Krakowa. Wzgórze obudowano domami, co budziło wiele emocji wśród krakowian. 📢 W sobotę Kraków będzie tętnił różnymi odmianami muzyki synkopowanej. Szesnasta Noc Jazzu już 15 lipca W sobotę 15 lipca Kraków znów zamieni się w światową stolicę jazzu. Różne odmiany tej muzyki zabrzmią zarówno w klubach, jak i w plenerze: na Małym Rynku, na dziedzińcu Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK, w ogrodach Dworku Białoprądnickiego, przy Nowohuckim Centrum Kultury oraz w mistrzejowickim Młodzieżowym Domu Kultury im. Andrzeja Bursy. W tym roku w Noc Jazzu włącza się nawet Filharmonia Krakowska.

📢 IMGW ostrzega! Potężne burze z gradem mogą przejść nad Małopolską W środę front atmosferyczny będzie się przemieszczał z zachodu na wschód i przyniesie silniejsze opady deszczu i burze niemal w całym kraju. IMGW dla całego województwa małopolskiego wydał ostrzeżenie przed burzami z gradem, które obowiązuje od 12:00 12 lipca do 22:00 12 lipca. 📢 Zderzenie czterech samochodów na drodze krajowej nr 94 w Przegini. Spore utrudnienia w ruchu Na drodze krajowej nr 94 w Przegini doszło do kolizji i dużych utrudnień. We wtorek, 11 lipca po godzinie 20 zderzyły się cztery samochody dwa osobowe i dwa dostawcze. Na drodze były spore utrudnienia w ruchu. Do pomocy uczestnikom wezwano służby, policje i kilka jednostek straży pożarnych.

📢 Przeszedł wszystkie ulice w Krakowie. Ulica Ostatnia była... ostatnia Kamil Bąbel dokonał niecodziennego wyczynu – przeszedł każdą z prawie 3000 ulic w Krakowie. Zajęło mu to 3 lata, 10 miesięcy i 16 dni. Podczas ostatniego spaceru ulicą Ostatnią towarzyszyli mu znajomi, przyjaciele i mieszkańcy Krakowa. Była prawdziwa feta!

📢 Czarny Marsz w Krakowie w rocznicę krwawej niedzieli na Wołyniu. Uczcili ofiary ludobójstwa sprzed 80 lat Ulicami Krakowa przeszedł wieczorem we wtorek, 11 lipca - w Narodowym Dniu Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II RP - czarny marsz. Zorganizował go i zachęcał do udziału Społeczny Komitet Obchodów 80. Rocznicy Rzezi Wołyńskiej, utworzony w Krakowie. Przypomnijmy, że wcześniej tego samego dnia w oficjalnych uroczystościach na cmentarzu Rakowickim wzięli udział m.in. dyrektor krakowskiego oddziału IPN Filip Musiał, wojewoda małopolski Łukasz Kmita i konsul generalny Ukrainy w Krakowie Wiaczesław Wojnarowśkyj. 📢 Wisła Kraków. Zmarł Zbigniew Duda, były kierownik wiślackich rezerw i juniorów Smutną wiadomość przekazała Wisła Kraków. W wieku 70 lat zmarł Zbigniew Duda. Przez lata pełnił funkcję kierownika drużyny w rezerwach „Białej Gwiazdy” i drużynie Centralnej Ligi Juniorów.

📢 Pościg na autostradzie A4. Auto straży granicznej skasowane. Gruzin przewoził nielegalnych imigrantów Funkcjonariusze Placówki Straży Granicznej w Tarnowie na autostradzie A4 na wysokości węzła Brzesko, podjęli pościg oznakowanym pojazdem służbowym za samochodem osobowym marki Opel. Zachodziło uzasadnione podejrzenie, że pojazdem przewożeni są nielegalni migranci. 📢 Aleksandra Sosfa w reklamie lodów Koral. Krakowską influencerkę porównywano do amerykańskiej celebrytki Kylie Jenner Wcześniej gwiazdy wielkiego formatu znane z telewizji czy pierwszych stron gazet, aktorzy, piosenkarki. Teraz firma Koral, która stworzyła lodowe imperium stawia na twórców internetowych, których zasięgi pozwalają dotrzeć do jeszcze większej liczby odbiorców. Współpraca z Frizem i jego Ekipą, co przyniosło im ogromny sukces. Teraz firma z Sądecczyzny zaprosiła do współpracy znaną krakowską influencerkę Aleksandrę Sosfę, która kilka lat temu została okrzyknięte polską Kylie Jenner.

