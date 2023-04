Przegląd prasy z Krakowa. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 13.04.2023

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 12.04, w Krakowie. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Zbiórka na transport ciała Mariusza Sierakowskiego do Polski. Były piłkarz Hutnika zginął w wypadku w pracy”?

Prasówka Kraków 13.04: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Zbiórka na transport ciała Mariusza Sierakowskiego do Polski. Były piłkarz Hutnika zginął w wypadku w pracy We wtorek 11 kwietnia, podczas wykonywania pracy na budowie, śmiertelnemu wypadkowi uległ Mariusz Sierakowski - 29-letni krakowianin, były piłkarz Hutnika i kilku okolicznych klubów. Do tragicznego zdarzenia doszło w Holandii. Rodzina i przyjaciele uruchomili zbiórkę w celu zebrania pieniędzy na transport ciała zmarłego do Krakowa. Pieniądze zostały zebrane błyskawicznie.

📢 Kraków wynajmuje lokale użytkowe i garaże. Kolejna aukcja. Można je obejrzeć w Dni Otwarte Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie ogłosił kolejną aukcję na najem lokali użytkowych. Można wybierać spośród prawie 40 ofert i lokalizacji, takich jak np. ponad 90 metrów kwadratowych na parterze zabytkowej kamienicy przy ul. Jagiellońskiej 12, niespełna 20 mkw. przy Karmelickiej 34 albo 24 mkw. w sercu Kazimierza - przy placu Wolnica 8. Aukcja odbędzie się 28 kwietnia, a już w tym tygodniu można odwiedzić i obejrzeć wybrane z oferowanych przez miasto lokali.

📢 Wiosna w Krakowie. Piękne widoki nad Zalewem Nowohuckim i koło dworku Jana Matejki Wreszcie zrobiło się cieplej. Wiosenna aura spowodowała, że wielu mieszkańców wybiera się na spacery wokół Zalewu Nowohuckiego oraz do pobliskiego dworku Jana Matejki. Przejdź do GALERII, by zobaczyć jak obecnie, w kolorach wiosny prezentują się te tereny.

Prasówka 13.04 Kraków: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Krakowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 To najbarwniejsza i najbardziej zakręcona ulica w Krakowie. Te szyldy i sklepiki z Kazimierza przyciągają uwagę Murale, artystyczne malowidła, ciekawe witryny sklepów, pozostałości dawnego, historycznego Kazimierza, nietuzinkowe szyldy, kawiarnie, knajpy, galerie sztuki a nawet i... tawerna niczym na Tortudze. Dziwne zestawienie prawda? Wszystko to można zobaczyć na kolorowej i zakręconej ulicy Józefa. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Koszt wizyty u dentysty może przyprawić o zawrót głowy. Sprawdziliśmy, ile za usługi stomatologiczne trzeba zapłacić w Krakowie Zwykła plomba 350 zł, leczenie kanałowe 1200 zł. Ceny w gabinetach stomatologicznych pod Wawelem wręcz szokują. Usługi dentystyczne wzrosły w ostatnim czasie nawet o sto procent. Ze względu na długi czas oczekiwania na wizytę w ramach NFZ, mimo galopujących cen, większość z nas i tak korzysta z prywatnych usług dentystów. Sprawdziliśmy, jak wyglądają cenniki w krakowskich gabinetach. 📢 Te leki zostały wycofane z aptek. Mogą zagrażać życiu i zdrowiu. Masz je w domu? Natychmiast wyrzuć! Najnowsza lista 12.04.2023 Popularny lek na przeziębienie, zastrzyki stosowane przez chorych na reumatoidalne stawów, czy też płyn do dezynfekcji ran, który każdy z nas ma w swoim domu - to tylko niektóre z medykamentów, które w ostatnim czasie zniknęły z aptecznych półek. Powód? Główny Inspektorat Farmaceutyczny zdecydował, że mają one zostać wycofane z rynku. Przygotowaliśmy zestawienie preparatów, które w ostatnim czasie dołączyły do czarnej listy GIF-u. Sprawdź, czy nie masz usuniętych z aptek leków w domu i natychmiast je wyrzuć.

📢 Kraków. Szkoła Sióstr Prezentek będzie musiała ustąpić miejsca nowemu liceum przy ul. Blachnickiego? Zapowiedź utworzenia nowego liceum w Krakowie, które ma funkcjonować w gmachu szkolnym przy ul. Blachnickiego 1, wzbudziła zainteresowanie wśród potencjalnych przyszłych licealistów, natomiast zaniepokoiła rodziców dzieci z podstawówki Sióstr Prezentek, która wynajmuje tutaj jedno piętro. Siostry mają podpisaną umowę najmu do sierpnia 2024 roku. Czy tę szkołę czeka wyprowadzka? 📢 Kraków. Podróżowali 6 tys. kilometrów na wesele, a skończyli w rękach straży granicznej Funkcjonariusze placówki straży granicznej w Krakowie podczas kontroli legalności pobytu cudzoziemców na terytorium RP zatrzymali dwóch obywateli Bangladeszu. W trakcie czynności okazało się, że cudzoziemcy przelecieli 6 tysięcy kilometrów na zezwoleniu na pracę, aby pojechać na ślub rodziny do Wenecji.

📢 Ruszyła sprzedaż biletów na Igrzyska Europejskie 2023 w Krakowie i Małopolsce Igrzyska Europejskie Kraków-Małopolska 2023 rozpoczną się za 70 dni. W środę 12 kwietnia o godz. 12 ruszyła sprzedaż biletów na sportowe rozgrywki, które znalazły się w programie największej tegorocznej imprezy w Europie. Rejestracja i sprzedaż wejściówek odbywa się za pośrednictwem oficjalnej strony igrzysk: www.european-games.org.

📢 Protest pielęgniarek przeszedł przez Kraków. Prawie tysiąc osób na marszu. "Stop degradacji, stop dyskryminacji" „Wykształcenie ma znaczenie", " Stop degradacji, stop dyskryminacji" – skandowało blisko tysiąc pielęgniarek i położnych, które w środę 12 kwietnia przeszły ulicami Krakowa, sprzeciwiając się obniżaniu wynagrodzeń przedstawicielkom białego personelu z tytułem magistra. Dyrektorzy szpitali, które znalazły się na czarnej liście małopolskich pielęgniarek - twierdzą jednak, że podwyżki wprowadzają zgodnie z obowiązującymi przepisami i przyznają je adekwatnie do tego, jakie na poszczególnych stanowiskach były wymagane kwalifikacje. 📢 Zmarł prof. Zbigniew Zuziak, wybitny architekt i urbanista, wykładowca Politechniki Krakowskiej Zmarł prof. dr hab. inż. arch. Zbigniew Zuziak (ur. 1944), architekt, profesor nauk technicznych, specjalista w zakresie urbanistyki i planowania przestrzennego, wykładowca Politechniki Krakowskiej i Politechniki Rzeszowskiej. Był autorem m.in kolejnych studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Krakowa. Pogrzebowe odbędzie się 14 kwietnia (piątek).

📢 Niebywały widok na jednej z najważniejszych ulic Krakowa. Asfalt równy jak na torze Formuły 1. Gdzie się podziały wszystkie dziury? Po 20 latach od rozpoczęcia prac na ulicy Królowej Jadwigi przebudowa prowadzącej na lotnisko w podkrakowskich Balicach drogi w końcu zbliża się do finału. Aktualnie trwają roboty na jej odcinku od ulicy Robla do ulicy Jesionowej. Urzędnicy zapewniają, że termin ich zakończenia planowany jest na 31 maja.

📢 Kraków Nowa Huta Przyszłości wybrała operatora kąpieliska Przylasek Rusiecki. Udało się dopiero w drugim postępowaniu Były obawy i zdenerwowanie, a jednak się udało. Spółka Kraków Nowa Huta Przyszłości wybrała operatora kąpieliska Przylasek Rusiecki. W pierwszym postępowaniu nie wystartowała żadna firma. Wówczas pojawił się niepokój, czy otwarcie sezonu kąpielowego 1 czerwca nie jest zagrożone. Jednak spółka delikatnie zmodyfikowała drugie postępowanie i chętny do kierowania kąpieliskiem się znalazł. - Na ten moment nie możemy jeszcze podać informacji o wysokości opłat - mówi Aleksandra Sadowska, Zastępca Dyrektora Biura Obsługi Inwestora, Współpracy i Promocji KNHP.

📢 Budowa Centrum Nauki Cogiteon w Krakowie. Budynek nabrał kształtów. Zdjęcia z drona Centrum Nauki Cogiteon powstające przy ul. Bora-Komorowskiego w Krakowie już dawno nie jest dziurą w ziemi i wielkimi hałdami usypanymi przed koparki. Budowla nabrała kształtów. Ma być gotowa w sierpniu, a dla zwiedzających otworzy się jesienią, choć inwestycja zaliczyła już poślizg i do końca nie wiadomo, czy termin ten zostanie dotrzymany. Budynek będzie się składać z czterech modułów, połączonych wspólną elewacją i dachem. Będzie się stopniowo wznosił z poziomu gruntu od strony pasa startowego dawnego lotniska Rakowice-Czyżyny, aby stopniowo osiągnąć 23 metry wysokości w części zlokalizowanej przy al. Bora-Komorowskiego. 📢 Nie żyje Mariusz Sierakowski. Były piłkarz Hutnika zmarł tragicznie. Wypadek w pracy Mariusz Sierakowski, były piłkarz Hutnika Kraków i Sparty Kazimierza Wielka, nie żyje. Wstrząsającą wiadomość o tragicznej śmierci 29-latka, przekazał we wtorek wieczorem 11 kwietnia nowohucki klub. Przyczyną śmierci był wypadek w pracy.

📢 Moje miasto. Przydałyby się nowe Planty w Krakowie W połowie roku ma być gotowy przystanek kolejowy Kraków Grzegórzki. Ma z niego korzystać wiele tysięcy pasażerów. Aż się prosi o to, aby inaczej urządzić otoczenie, stworzyć aleję dla pieszych, wprowadzić zieleń. Miasto ma na to pomysły, ale to powinno powstawać już, a nie za kilka lat. Przydałby się większy projekt odnowienia całych Plant Dietlowskich, powrót do czasów ich świetności, a nie tylko punktowe działania.

📢 Kraków. Nowe muzeum klocków LEGO na Zabłociu już gotowe. Wielka gratka dla fanów! Muzeum Klocków i Figurek LEGO - Bricks&Figs pojawiło się na Zabłociu w Krakowie przy ul. Henryka Dąbrowskiego 20. Odbył się pokaz dla mediów. Muzeum otworzy się dla szerokiej publiczności 15 kwietnia. Zgromadzono tu niesamowitą kolekcję unikalnych wyrobów LEGO, rzadkich zestawów oraz 12 tys. figurek.

📢 Droższe parkowanie w strefie od sierpnia 2024 roku. Trzeba przerobić parkomaty Nie od połowy maja tego roku, a od 5 sierpnia przyszłego roku mają zostać wprowadzone nowe stawki w strefie parkowania w Krakowie. Przesunięcie terminu związane jest z tym, że potrzebny jest czas na przerobienie parkomatów tak, by można było wprowadzić zróżnicowane ceny dla mieszkańców i kierowców spoza Krakowa. 📢 Kolejna burza nad Krakowem. Grzmi, błyska się, intensywnie pada deszcz Przez Kraków przetacza się kolejna wiosenna burza. Grzmi, błyska się, intensywnie pada deszcz. Wokół stolicy Małopolski pojawiło się natomiast gradobicie. 📢 Wielka bitwa wojów pod kopcem Krakusa. Na Rękawce w ruch poszły miecze, topory i tarcze. Wspaniałe widowisko w Krakowie Stało się to, czego oczekiwali wszyscy goście Święta Rękawki 2023. Pod Kopcem Krakusa doszło do potężnego starcia dwóch wielkich armii. Z jednej strony byli nowo przybyli Wiślanie, a z drugiej wojownicy broniący swego terytorium. Wszędzie wokół niósł się dźwięk chrzęstu zbroi, a także szczęku toporów i mieczy. Na polu bitewnym była też nasza odważna fotoreporterka, która całe starcie uwieczniła na zdjęciach.

