Przegląd prasy z Krakowa. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 12.12.2023

Prasówka Kraków 12.12: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Problemy ze stadionem Wisły Kraków. Jest powtórzony przetarg na prace modernizacyjne Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie ogłosił powtórzony przetarg na dostarczenie i montaż telebimów na Stadionie Miejskim im. H. Reymana w Krakowie, na którym swoje mecze rozgrywają piłkarze Wisły Kraków.

📢 Kraków. Spotkanie w sprawie rozbudowy autostrady A4. Może być gorąco Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autorstrad zaprasza na spotkanie w sprawie rozbudowa autostrady A4 do trzech pasów ruchu oraz prac na S52, czyli Północnej Obwodnicy Krakowa, która z A4 ma się połączyć. Zakres inwestycji jest spory, przy autostradzie ludzie mają swoje działki. Inwestycja to może być nie tylko dobudowa jezdni, ale również stworzenie punktów dla postoju tirów, stacji benzynowych i innych punktów usługowych. Nie wszystkim mieszkańcom plany GDDKiA mogą się podobać. Gdzie i kiedy spotkanie w sprawie A4?

📢 Darmowy karp i inne świąteczne smakołyki przy pętli tramwajowej Mieszkańcy Krakowa zebrali się w poniedziałkowe, 11 grudnia, popołudnie na parkingu przy pętli tramwajowej „Kurdwanów P+R”, by spróbować tradycyjnych, świątecznych potraw. W tym tygodniu w Krakowie odbędą jeszcze dwa i to już ostatnie spotkania w ramach tej akcji "Przedświąteczny karp dla Krakowa": 13 grudnia na placu Inwalidów i 15 grudnia przy Nowohuckim Centrum Kultury.

📢 Kraków. Nożownik z przystanku na Dietla zatrzymany. To 31-letni Włoch W ostatnich dniach krakowska policja poszukiwała mężczyzny, który podejrzany jest o to, że zaatakował nożem innego człowieka na przystanku Dietla 30 listopada br. Publikowaliśmy jego wizerunek. Napastnik został właśnie zatrzymany.

📢 Opowieścią o krakowiankach Kamienica Hipolitów otworzy swoje wnętrza po remoncie Kamienica Hipolitów - oddział Muzeum Krakowa znajdujący się na placu Mariackim 3 od kilku miesięcy przechodzi gruntowny remont. Zwiedzający wrócą do muzeum opowiadającym o krakowskim mieszczaństwie we wrześniu przyszłego roku. A na dzień dobry zapowiadana jest niezwykła wystawa "Siłaczki" opowiadająca o krakowiankach. - Poświęcimy ją krakowiankom od średniowiecza do czasów współczesnych - zapowiada Iwona Kawalla-Lulewicz, kustosz Muzeum Kraków. 📢 Niepołomice po wielu latach odzyskają kolej. Powstanie projekt nowego połączenia z Krakowem PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały umowę na zaprojektowanie nowej linii kolejowej, która połączy Niepołomice z Krakowem. Mieszkańcy podkrakowskiej miejscowości zyskają możliwość szybkich i sprawnych podróży koleją. Inwestycja powstanie w ramach „Rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej Plus do 2029 r.”.

📢 42. turniej "O Złotą Rękawicę Wisły". Powalczą o rękawicę z podpisem Usyka Od czwartku do soboty w hali Wisły odbędzie się bokserski 42. turniej „O Złotą Rękawicę Wisły”. Główną nagrodą w kategorii juniorów będzie właśnie złota rękawica. 📢 Wygrażał bronią i nożem napadając na stacje benzynowe pod Krakowem. Bandyta żądał od kasjerów pieniędzy i jeszcze kradł paliwo 34-latek używał niebezpiecznych narzędzi, wygrażał bronią i nożem napadając na stacje benzynowe. Sprawca rozboju dwukrotnie zastraszał pracowników stacji, zmuszając ich do wydania pieniędzy. Zuchwalec kradł przy tym również paliwo do kanistra. Kryminalni z powiatu krakowskiego ustalili i zatrzymali tego mężczyznę. Sprawca napaści usłyszał zarzuty. Decyzją sądu trafił na trzy miesiące do aresztu. Policjanci ujawnili też znaczne ilości narkotyków, należące do współlokatora 34-latka.

📢 Krzysztof Klęczar z Kęt ma być nowym wojewodą Małopolski. "Z radością przyjmę ofertę" Krzysztof Klęczar to obecnie burmistrz Kęt w pow. oświęcimskim, jest też szefem struktur PSL w województwie małopolskim oraz członkiem Rady Naczelnej PSL. Jest też najpoważniejszym kandydatem na nowego wojewodę małopolskiego po powołaniu rządu nowej koalicji.

📢 Nieoficjalne wyniki wyborów do rad dzielnic Krakowa. Zobaczcie, kto uzyskał najwięcej głosów W niedzielę, 10 grudnia, odbyły się wybory do 18. krakowskich rad dzielnic. Frekwencja nie należała do najwyższych - w całym mieście było to - 9,67 proc. Znamy już nazwiska radnych dzielnicowych według nieoficjalnych wyników wyborów do Rad Dzielnic Miasta Krakowa. Bez wątpienia najwięcej głosów otrzymali kandydaci z Dzielnicy XVIII Nowa Huta: Jarosław Matuszczyk - 401 głosów i Józef Szuba - 327 głosów. Z kolei najwyższa frekwencja była w Dzielnicy VII Zwierzyniec - 14,07 proc., a najmniejsza w Dzielnicy XII Bieżanów - Prokocim - 7,39 proc. 📢 Utrudnienia na autostradzie A4. Zderzenie samochodów przy zjeździe w kierunku Skawiny W poniedziałek, 11 grudnia doszło do zderzenia dwóch samochodów na autostradzie A4 na zjeździe w kierunku Skawiny. Kierowcy napotkali tam na spore utrudnienia w ruchu. Jak informują służby nie było osób poszkodowanych. Na miejsce wezwano służby m.in. policję.

📢 Sylwestrowe plany w powijakach? Teatr Variete ma propozycję "Widowiskowe choreografie, wspaniałe tancerki i tancerze, olśniewające kostiumy, zapierające dech w piersiach akrobacje i nieprzyzwoicie utalentowani wokaliści" - tak Teatr Variete zapowiada swoje sylwestrowe spektakle. Na scenie dwa przedstawienia rewii "VRIETE’s Great Revue" o godz. 17.30 i 20.30. W cenę biletu na spektakl o godz. 20.30 wliczona jest lampka wina musującego.

📢 "Lodowe noże" zagrożeniem dla pieszych w Krakowie. Niektóre sople są naprawdę gigantyczne! "Lodowe noże" zwisają z dachów budynków, stanowiąc zagrożenie dla przechodzących w pobliżu pieszych. Niektóre są naprawdę gigantyczne i wielkością przypominają rycerskie kopie. Sople zostały zauważone m.in. na budynku... Urzędu Miasta Krakowa w rejonie ulicy Michała Stachowicza. Radni i społecznicy apelują do miejskich urzędników, by pochylili się nad problemem. 📢 Śledztwo w sprawie zabójstwa przy ul. Sławkowskiej w Krakowie na ukończeniu. Kiedy można spodziewać się oskarżenia? Na początku lutego tego roku w centrum Krakowa doszło do brutalnej zbrodni. Mężczyzna wszedł z bronią do restauracji i zaczął strzelać do ludzi. Jedna osoba nie żyje. - W sprawie zgromadzono większość materiału dowodowego, w tym przesłuchano ujawnionych świadków, a także uzyskano większość opinii biegłych. Planowany termin zakończenia postępowania - początek 2024 roku - mówi Janusz Kowalski, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Krakowie.

📢 Wypadek na zakopiance pod Myślenicami. Dwa na A4 Krzyszkowice, DK7 (zakopianka), kierunek Kraków, zderzenie 2 samochodów osobowych, są osoby poszkodowane, w kierunku Krakowa ruch odbywa się jednym pasem. Służby pracują na miejscu zdarzenia. Do drugiego wypadku doszło na autostradzie A4 w rejonie Skawiny. 📢 Nowe krakowskie smoki w zimowych strojach! Niecodzienna, ale słodka akcja! W ostatnim czasie pogoda zdecydowanie nie rozpieszcza mieszkańców Krakowa. Silne mrozy sprawiają, że modne ramoneski niestety trzeba było zamienić na grube, puchowe kurtki. Okazuje się jednak, że z zimowymi stylizacjami kombinują nie tylko krakowianie i turyści, a w ciepłych czapkach i szalikach zobaczyć można nawet... smoki! 📢 Remonty i korki w Krakowie. Kończą na Opolskiej, zaczynają na moście Wandy i Kocmyrzowskiej W poniedziałek 11 grudnia rozpocznie się remont na moście Wandy, do środy mają zakończyć się prace na Opolskiej, ale już we wtorek drogowcy zabiorą się za kawałek Kocmyrzowskiej. Zamknięta została tez ul. Tetmajera. To nowości w temacie rozkopanego Krakowa. Trwa przecież ciągle przebudowa Kościuszki i Zwierzyieckiej czy budowa linii tramwajowej do Mistrzejowic powodująca spore utrudnienia w rejonie ronda Polsadu i Młyńskiej. Ponadto przebudowa 29 Listopada, która zbliża się do zakończenia.

📢 Poważny wypadek w Makowie pod Miechowem. Dwie osoby poszkodowane [AKTUALIZACJA] W niedzielę wieczorem na DW-783 w Makowie (gmina Gołcza) doszło do zderzenia dwóch pojazdów osobowych. W wyniku zdarzenia poszkodowane zostały dwie osoby. W czasie działań ratowniczych droga była zablokowana. 📢 Betlejemskie Światło Pokoju dotarło do Krakowa. Harcerze podzielili się nim z mieszkańcami Betlejemskie Światło Pokoju po raz kolejny zawita do Krakowa. W niedzielę,10 grudnia, harcerze z Chorągwi Krakowskiej Związku Harcerstwa Polskiego podzielili się nim z mieszkańcami. „Czyńmy pokój” – to hasło przyświecające tegorocznej sztafecie Betlejemskiego Światła Pokoju. 📢 Szopkarskie arcydzieła. Poznaliśmy tegorocznych zwycięzców w konkursie na Szopkę Krakowską ZDJĘCIA 7 grudnia 2023 roku odbył się 81. Konkurs Szopek Krakowskich, organizowany przez Muzeum Krakowa. Trzy dni później ogłoszono wyniki, poznaliśmy zwycięzców i nagrodzonych za najlepsze prace. Przejdź do GALERII, by zobaczyć wyróżnione szopkarskie dzieła.

