Przegląd prasy z Krakowa. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 12.11.2023

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 11.11, w Krakowie. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Michałowice. Bulwersujący zwrot w sprawie pobitego 12-latka. "Trafił cwaniak na większego cwaniaka"”?

Prasówka Kraków 12.11: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Michałowice. Bulwersujący zwrot w sprawie pobitego 12-latka. "Trafił cwaniak na większego cwaniaka" Zarzuty dotyczące zmuszania przemocą innej osoby do określonego zachowania oraz uszkodzenia ciała postawiono 17-latkowi z powiatu krakowskiego, który poniżał i pobił 12-latka w Michałowicach. Sprawa wyszła na jaw, bo w sieci pojawiło się nagranie z tego zajścia. Tymczasem w sieci pojawił się kolejny film, stawiający całą sprawę w nieco innym świetle. Widać na nim pobitego przez 17-latka, 12-latka, który... zaczepia i zastrasza innego chłopca. Nie wiadomo, kiedy to zdarzenie miało miejsce. Sygnały o wcześniejszym, wulgarnym zachowaniu 12-letniego chłopca, dotarły do nas również od naszych Czytelników.

📢 Jedyne takie wydarzenie dla miłośników narciarstwa. W Tauron Arenie odbywa się Snow Expo ZDJĘCIA Nie wiesz gdzie pojechać na narty lub deskę i jaki wybrać sprzęt? Informacje o tym można zdobyć na „Snow Expo – nie tylko dla narciarzy 2023″. To wydarzenie odbywa się w Tauron Arenie Kraków.

📢 Wojsko zaprezentowało sprzęt bojowy w ramach defilady w Krakowie z okazji Święta Niepodległości ZDJĘCIA Krakowskim uroczystościom związanym z obchodami Narodowego Święta Niepodległości towarzyszył pokaz pojazdów służb mundurowych na placu Jana Matejki. Odbyła się też tradycyjna defilada pojazdów reprezentacyjnych i formacji konnych.

Prasówka 12.11 Kraków: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Krakowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Prezes PiS Jarosław Kaczyński przestrzegał w Krakowie: Polska może zmienić się w kraj zarządzany z zewnątrz W Narodowe Święto Niepodległości do Krakowa przyjechał prezes Prawa i Sprawiedliwości, Jarosław Kaczyński, który uczestniczył w uroczystościach patriotycznych. Najpierw w Katedrze Wawelskiej wziął udział w mszy świętej. Później wziął udział w spotkaniu przedstawicieli i zwolenników PiS w hali Sokoła, podczas którego wygłosił przemówienie, dotyczące sytuacji Polski. Mówił o zagrożeniach dla naszego kraju jakie widzi w związku z planowanymi zmianami w zasadach funkcjonowania Unii Europejskiej.

📢 Niepodległościowa Jedenastka. Bieg po najpiękniejszej trasie podkrakowskiej Doliny Prądnika i Ojcowskiego Parku Narodowego Biegacze uczestniczący w Niepodległościowej Jedenastce, jak co roku, wyruszyli w trasę 11 listopada o godz. 11. To była już XII edycja Biegu Niepodległościowego w Białym Kościele w gminie Wielka Wieś. Wystartowało 440 zawodników. Nim zawodnicy wyruszyli to wraz z kibicami odśpiewali wspólnie hymn, który był początkiem tych sportowo-rekreacyjnych obchodów Narodowego Święta Niepodległości. Przygotowano biegi dla dorosłych i dla dzieci. 📢 Świętowanie bez mięsa. Największe w Polsce targi kuchni wegetariańsko-wegańskiej z festiwalem kawy i czekolady w hali Cracovii W dniach 11-12 listopada w hali Cracovii w Krakowie odbywa się Wege Festiwal, czyli największe w Polsce targi kuchni wegetariańsko-wegańskiej. Jest to jedyne miejsce, w którym zestawiono tak wiele rozmaitych dań i produktów. To dobra okazja do spróbowania zróżnicowanej kuchni bezmięsnej z całego świata.

📢 Górka saneczkowa na Azorach w Krakowie zyska nowoczesne otoczeni rekreacyjne. Jest projekt Radny miejski Jakub Kosek zaprasza na spotkanie konsultacyjne dotyczące planowanych zmian w otoczeniu górki saneczkowej przy ul. Pużaka na Azorach. Miałby tam powstać nowoczesny ogródek jordanowski. Jest już koncepcja architektoniczna i wizualizacje. - Pomysły biura projektowego są dość rewolucyjne, więc proszę o udział i wypowiedzenie się w kwestii proponowanych zmian - apeluje radny Kosek. 📢 Krakowski Bieg Niepodległości: podbiegli dla uczczenia odzyskania niepodległości i zbierali fundusze na sprzęt medyczny ZDJĘCIA W Święto Niepodległości, w sobotę 11 listopada, w Krakowie odbył się Bieg Niepodległości. Celem tegorocznego wydarzenia było zebranie środków na zakup głowicy przezprzełykowej – sprzętu medycznego niezbędnego do operacji kardiochirurgicznych noworodków.

📢 Obchody Święta Niepodległości w Krakowie: Ulicami miasta przeszedł biało-czerwony pochód patriotyczny Od złożenia kwiatów pod pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego w sobotę, 11 listopada, w Krakowie rozpoczęły się obchody Święta Niepodległości. Po mszy świętej w Katedrze Wawelskiej, którą odprawi metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski z Wawelu wyruszył pochód patriotyczny.

📢 Kraków. Park rzeczny Tetmajera będzie gotowy do końca roku. Zobacz postęp prac Prace w parku rzecznym Tetmajera w Bronowicach postępują na pełnych obrotach! Ścieżki, pomosty są już gotowe. Obecnie Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie jest na etapie montażu drewnianych elementów małej architektury. Inwestycja uzyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 5 mln zł. Ma być trochę jak na Mazurach... 📢 Marcelina „Mery” Czepiel, kierowczyni rajdowa rodem z Małopolski gościem „Pytania na Śniadanie” TVP Marcelina „Mery” Czepiel była dziś gościem programu „Pytanie na Śniadanie” emitowanego na antenie TVP. Kierowczyni rajdowa rodem ze Szczyrzyca w powiecie limanowskim podzieliła się swoją wiedzą na temat kierowania samochodem. Tematem wejścia były trudniejsze egzaminy na prawo jazdy. 📢 11 Listopada, Święto Niepodległości w Krakowie i okolicy. Zmiany w ruchu i komunikacji W sobotę, 11 listopada, przypada 105. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Z tej okazji prezydent Krakowa Jacek Majchrowski apeluje do mieszkańców miasta o udekorowanie domów biało-czerwonymi flagami. Ale też atrakcje związane z tym wydarzeniem, jak uroczystości na placu Matejki w Krakowie czy biegi niepodległościowe wprowadzą pewne zmiany w ruchu i komunikacji, zarówno w Krakowie, jak i w Skawinie i Wieliczce.

📢 Kraków. Las Łęgowy w Przegorzałach bazą treningową Robin Hooda. Teren jest zaśmiecany i rozjeżdżany "Las łęgowy w Przegorzałach wymaga pilnego objęcia ochroną, bo zaczyna przypominać wysypisko śmieci. Tu się chyba ktoś bawił w Robin Hooda" - pisze Mariusz Waszkiewicz, prezes Towarzystwa na Rzecz Ochrony Przyrody. I pokazuje zdjęcia zaśmieconej dzikiej zieleni, "bazy treningowej" amatorów łucznictwa czy też ślady opon samochodów, które rozjeżdżają teren. A to dla Krakowa wyjątkowo cenny teren, przypominający dżunglę.

📢 Opóźnia się zakończenie remontu mostu Dębnickiego. Do kiedy potrwają utrudnienia dla pieszych i kierowców? ZDJĘCIA Trwa remont mostu Dębnickiego. Z tego powodu są duże utrudnienia dla pieszych i w ruchu samochodowym, tym bardziej, że w tym samym czasie zamknięte są przebudowywane ulice Kościuszki i Zwierzyniecka. Okazuje się, że prace na moście potrwają dłużej niż zakładano.

📢 Wisła Kraków. Oceniamy „Białą Gwiazdę” za mecz z Lechią w Gdańsk To nie był wielki mecz. To nie był nawet mecz dobry. Wisła Kraków zremisowała w Gdańsku z Lechią, a jeśli dobre oceny po tym starciu w jej szeregach mogą dostać jacykolwiek zawodnicy, to chyba jedynie defensywni, ale też nie wszyscy. Oceniamy piłkarzy Wisły po 0:0 nad Bałtykiem. 📢 Kibice Śląska Wrocław na stadionie przy ul. Kałuży. Zdjęcia Fani Śląska Wrocław w sporej grupie przyjechali do Krakowa. Cieszyli się z kolejnego zwycięstwa swojej drużyny 1:0. Lider ugruntował więc swoją pozycję. 📢 Kibice Cracovii dopingowali krakowian w meczu ze Śląskiem. Zdjęcia Kibice Cracovii na stadionie przy ul. Kałuży stawili się w liczbie 6239 (licząc razem z kibicami Śląska). Zobaczyli mecz swojej drużyny ze Śląskiem Wrocław. Emocji było co niemiara, ale "Pasy" nie wykorzystały przewagi dwóch zawodników i musiały przełknąc gorycz porażki.

📢 Cracovia - Śląsk Wrocław. Nieprawdopodobne, "Pasy" nie wykorzystały przewagi jedenastu na dziewięciu! W meczu 15. kolejki piłkarskiej ekstraklasy Cracovia przegrała ze Śląskiem Wrocław 0:1. Goście objęli prowadzenie w 15 min. Potem grali najpierw w dziesiątkę, a potem w dziewiątkę. I obronili się. Są liderem ekstraklasy, a Cracovia zajmuje 15. miejsce w tabeli.

📢 W Cracovii idzie nowe. Prezes Elżbieta Filipiak mówi o strategii rozwoju klubu. "Mam trochę nowych pomysłów" Elżbieta Filipiak, żona Janusza Filipiaka, pełniąca obowiązki prezesa Cracovii pierwszy raz po objęciu funkcji wypowiedziała się publicznie o sprawach klubu. 📢 Nastolatki z Małopolski zawalczą o koronę Polska Miss Nastolatek 2023. Oto ich konkurentki Finał Polska Miss Nastolatek zbliża się wielkimi krokami. Te, które zakwalifikowały się do tego etapu już niebawem zawalczą o koronę najpiękniejszej. Łączna ilość zgłoszeń do konkursów regionalnych i ogólnopolskiego przekroczyła ponad 8 tys. Teraz uczestniczki konkursu Polska Miss Nastolatek mogą pochwalić się wyjątkową sesją zdjęciową. Zobaczcie finalistki. Wśród nich także reprezentantki Małopolski.

Święto Polskości - relacja z Marszu Niepodległości