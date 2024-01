Przegląd prasy z Krakowa. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 11.01.2024

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 10.01, w Krakowie. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Kraków. Pochód kolędników przeszedł przez Nową Hutę”?

Prasówka Kraków 11.01: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Kraków. Pochód kolędników przeszedł przez Nową Hutę Śpiewając ukraińskie, ale też polskie kolędy i pieśni tradycyjne, korowód kolędniczy przeszedł ulicami Nowej Huty. Nie zabrakło muzykantów, osoby z gwiazdą, dziada, Vasyla, Małanki, kozy, czortów, czyli wszystkich niezbędnych postaci, które składają się na tradycyjnych pochód kolędniczy. Wydarzenie poprowadził Gordiy Starukh - pochodzący ze Lwowa muzyk, kompozytor, wokalista, miłośnik kultury tradycyjnej, który w Krakowie występował m.in. na festiwalu Rozstaje.

📢 Kraków. Przy budowie Cogiteonu odkryto stary schron. Teraz go zabezpieczono Mieszkańcy wiele razy apelowali, by odkryty nieopodal Małopolskiego Centrum Nauki Cogiteon został zabezpieczony, by prace budowlane nie zniszczyły tego świadka historii. Teraz pracownicy Cogieton informują, że schron został zabezpieczony i pokazują zdjęcia dla porównania przed i po. To schron z czasów II wojny światowej, przypomnijmy, że w Czyżynach działało lotnisko, a Cogiteon powstał obok dawnego pasa startowego, który w części się zachował.

📢 Wisła Kraków - kontrakty, transfery, spekulacje. Zmiany w kadrze „Białej Gwiazdy” - zima 2024 Wisła Kraków przygotowuje się do wiosennej części sezonu w I lidze. Cel, jaki postawiono przez zespołem „Białej Gwiazdy” to awans do ekstraklasy. W najbliższym czasie może też sporo się dziać w drużynie. Wkraczamy bowiem w okres transferowy. Co prawda takiej rewolucji kadrowej, jaka miała miejsce w zimie rok temu nie należy się spodziewać, ale do kilku ruchów kadrowych może być. W tym miejscu będziemy dodawać wszystkie zmiany, które zajdą w Wiśle Kraków do startu rozgrywek ligowych. Również spekulacje transferowe, pogłoski, które będą pojawiać się w mediach. Informacje prezentujemy w galerii. Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

Prasówka 11.01 Kraków: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Krakowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Pogrzeb ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego. Dwudniowe uroczystości żałobne. Modlitwy będą w miejscu pracy i posługi duchownego Kapłan archidiecezji krakowskiej ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski, oddany osobom niepełnosprawnym, prezes Fundacji im. Brata Alberta zmarł 9 stycznia 2024 roku w szpitalu w Chrzanowie. Miał 67 lat. Kuria krakowska informuje o dwudniowych uroczystościach pogrzebowych, które zaplanowano w miejscu jego wieloletniej pracy i posługi w Radwanowicach pod Krakowem.

📢 Tak wygląda smog nad Krakowem. Siwa chmura złowieszczo unosi się nad miastem W środę 10 stycznia zanieczyszczenie powietrza smogiem jest tak duże, że władze miasta postanowiły wprowadzić w tym dniu darmową komunikacje miejską. Smog, który przykrył siwą chmurą cały Kraków, jest dziś dobrze widoczny. Zwłaszcza, jeśli spojrzymy na niego z perspektywy lotu ptaka. Sami zobaczcie! 📢 Kraków proponuje rozwiązania ratujące kultową Jubilatkę. Namawia mieszkańców do robienia tam zakupów Przedstawiciele ZBK spotkali się z panią Barbarą, która prowadzi sklep z zabawkami i artykułami papierniczymi na nowohuckim osiedlu. W związku z trudną sytuacją finansową „Jubilatki”, rozmawiano o możliwościach, które pozwolą właścicielce nie zamykać firmy. Wśród proponowanych rozwiązań jest podnajęcie części powierzchni sklepu innemu przedsiębiorcy lub przeniesienie działalności. Urzędnicy przypominają, że miasto, udzielając wsparcia wynajmującym lokale użytkowe, jest zobowiązane stosować te same reguły wobec wszystkich najemców i nie może naruszać zasad konkurencji.

📢 Kultowa kawiarnia krakowian powróci! W lutym otwarcie Bunkra Sztuki Jesienią 2020 roku - po blisko dwóch dekadach - popularna kawiarnia Bunkier Cafe zniknęła z mapy Krakowa. O zniknięciu lokalu zdecydowały remont budynku i obowiązujące wówczas rygory związane z pandemią. W lutym tego roku siedziba galerii przy placu Szczepańskim zostanie ponownie otwarta, a wraz z nią powróci kawiarnia. Początkowo na parterze budynku, docelowo zaś ma powrócić szklany pawilon, jaki lubili krakowianie. 📢 Nie żyje Janusz Majewski. Zapamiętamy go za takie filmy, jak "C.K. Dezerterzy", "Zazdrość i medycyna" czy "Zaklęte rewiry" W wieku 92 lat zmarł w nocy z wtorku na środę Janusz Majewski, jeden z najbardziej znanych i popularnych polskich reżyserów filmowych, mistrz kina gatunkowego, scenarzysta, pisarz i wieloletni prezes Stowarzyszenia Filmowców Polskich.

📢 Prof. Stanisław Mazur: Kraków potrzebuje nowej strategii walki ze smogiem, napisanej wspólnie z mieszkańcami i ekspertami Przestańmy udawać, że winę za smog ponoszą tylko gminy ościenne. Kraków nadal ma narzędzia do walki o prawo do oddychania czystym powietrzem - mówił podczas konferencji prasowej prof. Stanisław Mazur, kandydat na prezydenta miasta Krakowa. Termin spotkania prasowego, 10 stycznia nie był przypadkowy - tego dnia normy jakości powietrza w Krakowie zostały przekroczone o 535 proc. Prof. Mazur wraz z ekspertami zaprezentował ocenę dotychczasowych działań podejmowanych przez magistrat, wskazał błędy i konieczność koordynacji dalszych działań, a także zaprezentował swoje stanowisko w sprawie wprowadzenia SCT. 📢 IKEA wycofuje z rynku ładowarkę USB ze względu na ryzyko oparzeń i porażenia prądem IKEA apeluje do wszystkich klientów, którzy nabyli ładowarkę USB ÅSKSTORM 40 W w kolorze ciemnoszarym o numerze artykułu 50461193, aby przestali jej używać i skontaktowali się z IKEA w celu uzyskania zwrotu pieniędzy. IKEA wycofuje z rynku ładowarkę ze względu na ryzyko oparzeń i porażenia prądem

📢 Takie były studniówki w czasach PRL. Zamiast długich i ozdobnych sukni białe bluzki i granatowe spódnice. Archiwalne zdjęcia Styczeń to dla absolwentów szkół średnich bardzo wyjątkowy czas. I to nie ze względu na zbliżające się ferie zimowe czy koniec półrocza, ale przede wszystkim ze względu na rozpoczynające się studniówki. Dzisiaj studniówka kojarzy nam się z eleganckim balem. Długie balowe suknie, fryzury, niecodzienne makijaże i garnitury to dress code, który przeważa na każdej studniówce. Ten znacznie odbiega od tego sprzed kilkudziesięciu lat. Jak studniówki wyglądały w czasach PRL? Z pewnością różniły się od tych dzisiejszych. Zobaczcie sami archiwalne zdjęcia!

📢 Wielki pożar zabudowań gospodarczych pod Krakowem. Spłonęły ciągniki i maszyny rolnicze. Wezwano 12 zastępów straży pożarnych W środę, 10 stycznia rano około godz. 8.45 wybuchł pożar w Tropiszowie w gminie Igołomia Wawrzeńczyce. Zapaliła się stodoła i zabudowania gospodarcze. Wewnątrz budynku paliło się wszystko łącznie z pojazdami rolniczymi. Były tam trzy ciągniki, samochód ciężarowy i maszyny rolnicze. Gaszenie pożaru trwało około cztery godziny.

📢 TOP 10 miejsc na zimową wycieczkę zaledwie godzinę drogi od Krakowa! Pomysły na ferie 2024 Nie macie pomysłu, gdzie wybrać się na weekendową wycieczkę zimą? Miejski, szary krajobraz nie zawsze sprzyja zimowym wypadom, dlatego mamy dla was kilka propozycji na weekendową wycieczkę w okolicy Krakowa. Dotarcie w proponowane przez nas miejsca zajmie wam około godzinę, jednak zdecydowanie warto poświęcić na to czas. Zachwycające, śnieżnobiałe widoki czy może ucieczka przed zimnem i kąpiel w wodach termalnych? Decyzja odnośnie tego, jak chcecie spędzić wolny czas, należy do was! 📢 Zmarł ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski. Odważny kapłan, który mówił, co myślał. Anna Dymna wspomina: On sprowadził moje życie na inne tory Zawsze był po stronie cierpiących, prześladowanych, udręczonych. 9 stycznia 2024 roku dzień śmierci ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego, to dzień wielkiego żalu osób niepełnosprawnych. Jako prezes Fundacji im. Brata Alberta bezdyskusyjnie dla niepełnosprawnych poświęcał się bez reszty, dla nich tworzył placówki, programy, warsztaty. Całe życie był aktywny, zaangażowany w działania Solidarności, propagował wiedzę o ludobójstwie na Wschodzie. To polski Ormianin, jednocześnie duchowny dwóch obrządków łacińskiego i ormiańskiego. Przez lata pracował i posługiwał w Radwanowicach pod Krakowem.

📢 Wiele zrealizowanych inwestycji w Szpitalu Babińskiego w Krakowie w 2023 roku. Plany na kolejne miesiące Szpital Kliniczny im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie wszedł w rok 2024 z nowym aparatem RTG i wyremontowanymi pomieszczeniami oddziałów i izby przyjęć, a także nowym busem dla podopiecznych warsztatów i terapii zajęciowej. Łącznie w minionym roku na remonty i inwestycje wydano ponad 28 mln zł. - "Bez spektakularnych uroczystości, ale i bez ograniczania odczuwalnej dla pacjentów dostępności do świadczeń, Szpital Kliniczny im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie stale podnosi komfort leczenia pacjentów i pracy personelu. To większe i mniejsze, ale ważne kroki w dochodzeniu do najwyższych standardów opieki" - mówi Maciej Bóbr, rzecznik prasowy szpitala.

📢 TOP 15 najlepiej ocenianych stomatologów na NFZ w Krakowie. To ich polecają klienci Gdzie w Krakowie udać się do stomatologa, kiedy doskwiera bolący ząb, lub zbliża się czas wizyty kontrolnej? Portal Znanylekarz.pl prezentuje listę TOP 15 stomatologów, do których można zapisać się na wizytę refundowaną z Narodowego Funduszu Zdrowia. Oczywiste jest, że w przypadku bólu zęba, wybranie odpowiedniego dentysty jest bardzo istotne, a często sytuacja wymaga nagłej decyzji. Dlatego dla tych, którzy jeszcze nie znaleźli swojego dentysty, prezentujemy listę TOP 15 stomatologów w Krakowie, którzy przyjmują na NFZ.

📢 Mieszkańcy Krakowa krytykują prowizorkę przy Hali Targowej. Urzędnicy uspokajają, że powstanie zielony Plac Grzegórzecki i Park Kolejowy Po zakończeniu inwestycji kolejowych związanych z przebudową wiaduktu i utworzeniem przystanku na Grzegórzkach w pobliżu wprowadzono nową organizację ruchu. Mieszkańcy krytykują zmiany. W urzędzie wyjaśniają, że to tymczasowe rozwiązania. Nadal aktualna jest koncepcja budowy zielonego Placu Grzegórzeckiego i Parku Kolejowego pod kolejowymi estakadami. Potrzebne są jednak na to pieniądze. 📢 Strefa Czystego Transportu w Krakowie uratuje blisko 300 osób rocznie? Lekarze apelują Koalicja Lekarzy i Naukowców na rzecz Zdrowego Powietrza skierowała apel do Rady Miasta Krakowa nawołujący do utrzymania Strefy Czystego Transportu w mieście. Ochrona życia i zdrowia mieszkańców Krakowa to główny cel SCT – zwracają uwagę lekarze i naukowcy. - "Wyliczenia pokazują, że każdego roku można ocalić 295 istnień ludzkich w Krakowie dzięki zmniejszeniu emisji zanieczyszczeń generowanych przez transport. Największy pozytywny wpływ widać w takich dzielnicach jak: Stare Miasto, Grzegórzki, Prądnik Czerwony i Biały, Krowodrza, Podgórze, Czyżyny, Bieńczyce, Wola Duchacka i Łagiewniki" - mówi Łukasz Adamkiewicz z Europejskiego Centrum Czystego Powietrza.

📢 Zabytkowy gmach Seminarium Śląskiego w centrum Krakowa będzie siedzibą kolejnego uniwersytetu Zabytkowy budynek Seminarium Śląskiego przy alei Mickiewicza 3 w Krakowie będzie nową siedzibą krakowskiej filii Uniwersytetu SWPS im. ks. Józefa Tischnera. Uniwersytet SWPS nabył ten historyczny gmach, znany też pod nazwą Kolegium Śląskie. Jak informuje uczelnia, pierwsze zajęcia odbędą się w tym miejscu w październiku przyszłego roku. 📢 Kraków. Dziś uważajcie na zmrożoną nawierzchnię, od jutra na serię zmian w ruchu Śniegu nie spadło wiele, ale mróz trzyma i drogi śliskie. Mimo takie pogody inwestycje i remonty w mieście postępują. Od czwartku do weekendu seria zmian w ruchu na ważnych ulicach w mieście. Królowej Jadwigi, Kocmyrzowskiej, al. 29 Listopada. Lepiej wiedzieć niż w taką pogodę wpakować się autem tam gdzie nie wolno.

