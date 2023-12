Przegląd prasy z Krakowa. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 10.12.2023

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 9.12, w Krakowie. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Tramwaj zderzył się z dorożką. Obrońcy zwierząt oczekują od urzędu wyjaśnień”?

Prasówka Kraków 10.12: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Tramwaj zderzył się z dorożką. Obrońcy zwierząt oczekują od urzędu wyjaśnień Krakowskie Stowarzyszenie Obrony Zwierząt (KSOZ) zwróciło się do Urzędu Miasta Krakowa o wyjaśnienie wszelkich okoliczności związanych ze zderzeniem tramwaju z dorożką, do którego doszło w piątek (8 grudnia) wieczorem przy placu Wszystkich Świętych.

📢 Znów szalony mecz Cracovii, znów bez wygranej. "Pasy" prowadziły ze Stalą Mielec 2:0 w 85 min i... zremisowały. Sytuacja w tabeli jest zła Cracovia zremisowała ze Stalą Mielec 2:2w meczu 18. kolejki piłkarskiej ekstraklasy. "Pasy" w 85 min wygrywała 2:0, by ostatecznie zremisować! Gospodarze nie potrafią wygrać w lidze od 30 września i pokonaniu ŁKS-u w Łodzi 2:0, a u siebie na wygraną czekają od 11 sierpnia (2:1) z Zagłębiem Lubin. A końcówka roku dla - można to już oficjalnie ogłosić - walczącej o utrzymanie w ekstraklasie Cracovii łatwa nie będzie. Dwa kolejne, a zarazem ostatnie w 2023 roku, mecze gra z Legią Warszawa (jeden zaległy).

📢 Nietypowy kalendarz. Koła Gospodyń Wiejskich prezentują najpiękniejsze miejsca powiatu krakowskiego Koła Gospodyń Wiejskich prezentują uroki powiatu krakowskiego - to projekt, którego celem jest pokazanie urokliwych miejsc w powiecie i kobiet z podkrakowskich wiosek w strojach ludowych. To one - gospodynie wiejskie podczas sesji zdjęciowych do kalendarza na 2024 rok zaprezentowały najpiękniejsze miejsca powiatu, w których można odpoczywać, spacerować, zachwycać się przyrodą. Projekt na tworzenie wyjątkowego kalendarza wymyśliły panie z KGW Luborzyca.

Prasówka 10.12 Kraków: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Krakowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Manifestowali solidarność z Palestyną na Rynku Głównym w Krakowie ZDJĘCIA W sobotę, 9 grudnia, na Rynku Głównym w Krakowie odbyła się demonstracja pod hasłem "Stop ludobójstwu! Kraków solidarny z Palestyną!". Manifestanci sprzeciwiali się działaniom wojennym ze strony Izraela, będących odpowiedzią na krwawą, militarną akcję Hamasu.

📢 Kraków. Szybkość błyskawicy i niezwykła precyzja: mistrzowie układania kostki Rubika na czas pokazują swoje możliwości 140 zawodników bierze udział w międzynarodowym turnieju układania kostki Rubika na czas, Dragon Cubing II 2023, który odbywa się w ten weekend, 9 i 10 grudnia, w MDK Dom Harcerza przy ul. Reymonta 18. 📢 Targi Młodej Sztuki w Krakowie. Artystyczny prezent pod choinkę? W Hevre było ich co niemiara W sobotę, 9 grudnia, knajpkę i miejsce kulturalnych spotkań - Hevre na Kazimierzu opanowali młodzi artyści. Na druga edycję Targów Młodej Sztuki przynieśli też swoje prace, była więc okazja na niebanalny prezent. 📢 Nad Bagrami zimą jest równie pięknie jak latem. Zamiast tłumów cisza, spokój i przyroda w zimowym śnie ZDJĘCIA Zalew nad Bagrami kojarzy się głównie z okresem letnim i tłumami nad kąpieliskiem. Zimą jest tam jednak też bardzo urokliwie. W wolny weekend można wybrać się na spacer nad ten akwen. Szczególnie malowniczo jest po zmroku. Przejdź do GALERII, by zobaczyć jak Bagry wyglądają w śnieżnej osłonie. Dla stęsknionych za wakacyjnymi upałami mamy niespodziankę, dołączamy film przypominający, jak nad Bagrami będzie już za pół roku.

📢 Kraków chce pobierać opłaty od turystów. Rocznie może to dać ponad 50 mln zł. Starczy na nowy basen dla mieszkańców Grupa krakowskich radnych przygotowała projekt rezolucji z wnioskiem do parlamentarzystów o umożliwienie pobierania w Krakowie opłaty turystycznej. O takie rozwiązanie zabiegają też władze miasta. Szacują, że roczne wpływy do budżetu mogłyby wzrosnąć o ponad 50 mln zł. To tyle, ile będzie kosztować budowa nowego basenu dla mieszkańców.

📢 Kraków. Rondo Grzegórzeckie do przebudowy. W urzędzie widzą potrzebę zmian Od początku grudnia prowadzimy akcję "Po pierwsze komunikacja!". Wspólnie z ekspertami, pracownikami magistratu, mieszkańcami zastanawiamy się nad tym, jak poprawić transport w mieście. Jednym z naszym postulatów jest przebudowa ronda Grzegórzeckiego, tak by ruch tramwajów i autobusów był na nim bezkolizyjny, podobnie jak na rondzie Mogilskim. W krakowskim magistracie przyznają, że ten fragment miasta zasługuje na poprawki.

📢 Gdzie na narty w Małopolsce? Otwarte stacje narciarskie: Białka, Bukowina, Zakopane, Krynica, Kasina, Tylicz. Lista czynnych wyciągów Śnieg sypnął. Armatki i lance dorzuciły swoje. Pierwsi narciarze mogą więc już szusować po małopolskich nartostradach. Kolejne stacje przygotowują się do przyjęcia narciarzy i snowboardzistów. Prognozy na najbliższe tygodnie wskazują, że sezon zimowy na stokach może zacząć się w całej Małopolsce. Małopolska to ponad 150 km tras narciarskich, blisko 60 stacji i ośrodków narciarskich. 📢 W Krakowie na walkę ze smrodem nie ma pieniędzy. Mieszkańcy nie mają wytchnienia nawet zimą i chcą, by miasto spełniło składane obietnice W Krakowie w przyszłym roku wielkie zaciskanie pasa, a co za tym idzie - niespełnione obietnice. W 2024 roku część środków miejskiego budżetu miało zostać przeznaczonych na walkę z uciążliwościami zapachowymi na południu Krakowa. Tymczasem ani złotówka nie została zabezpieczona na to zadanie, ani w budżecie na przyszły rok, ani w wieloletniej prognozie finansowej. Co dalej z głosem ponad 3,1 tys. osób, które podpisało się pod petycją "Stop dla duszącego smrodu na południu Krakowa!"? Póki co jest zima i problem stał się mniej dotkliwy, jednak już za kilka miesięcy znów będzie nie do zniesienia. - Czujemy się oszukani. 11 października prezydent Muzyk jasno obiecał, że w przyszłorocznym budżecie będą środki na remont oczyszczalni - mówi miejski aktywista Maciej Fijak.

📢 Jarmarki Bożonarodzeniowe w Małopolsce. Nie tylko Kraków. Zatrzęsienie światecznych targów Czas bożonarodzeniowych jarmarków to doskonała okazja nie tylko do świątecznych zakupów, ale także świetne miejsce do rodzinno-towarzyskich spotkań, poznania tradycji i lokalnych smaków. W Małopolsce, oprócz tego najsłynniejszego i największego Jarmarku Bożonarodzeniowego w Krakowie, warto odwiedzić również te mniejsze, bo są równie urokliwe i tradycyjne. Gdzie jeszcze można zobaczyć wspaniałe świąteczne kramy? Poniżej kilka naszych propozycji! 📢 Kraków. Palisada jak z galijskiej wioski przy Piastowskiej. Tak powstaje Centrum Muzyki Centrum Muzyki budowane przy ul. Piastowskiej w Cichym Kąciku pnie się w górę. Zdjęcia zrobiliśmy tuż przed dużymi opadami śniegu. Widać na nich betonową palisadę, która stanowić będzie konstrukcję ścian i podporę budynku obiektu. Prace postępują, a budynek sąsiadujący z Centrum Muzyki to gotowy już parking dla samochodów.

📢 Kolejne spotkanie mieszkańców Krakowa przy karpiu, zupie grzybowej i kapuście z grochem. Tym razem długa kolejka na rondzie Mogilskim To już trzecie spotkanie w ramach akcji "Przedświąteczny karp dla Krakowa". Inaugurujące dzielenie się świątecznymi potrawami z mieszkańcami miasta odbyło się 4 grudnia na Małym Rynku. Kolejne spotkanie 6 grudnia na Rynku Podgórskim. W piątek 8 grudnia przyszedł czas na rondo Mogilskie. Mieszkańcy uwielbiają tę akcję, o czym świadczyła znów długa kolejka, która ustawiła się już przed godz. 16.00. Tradycyjnie krakowianie częstowali się rybą, kapustą z grochem i tegoroczną nowością akcji, czyli zupą grzybową. 📢 Kraków. Nie(ruchome) schody, czyli krakowska skocznia narciaska doczeka się remontu. Prace w fabryce trwają Urzędnicy reagują po tym jak redaktor portalu Krowoderska.pl zakpił sobie na FB z nieruchomych schodów przy dworcu autobusowym MDA. Przykryte śniegiem schody uznał za skocznię narciarską, samego siebie za czeskiego skoczka i po rozgrzewce zjechał na jabłuszku. Urzędnicy reagują, zapewniają, że szykują się do naprawy schodów zepsutych od lat i przestrzegają przez używaniem ich jako obiektu dla sportów zimowych.

📢 W Dzień Praw Człowieka krakowskie ulice zmieniają nazwy. To jednodniowa akcja, która niesie ze sobą ważny przekaz W Krakowie, już po raz trzeci, wybrane ulice na jeden dzień zmienią swoje nazwy, symbolicznie podkreślając kluczowe wartości dla nas wszystkich: szacunku i solidarności. Dla przykładu, plac Wszystkich Świętych stanie się na jeden dzień placem Praw Człowieka. Zmian w nazewnictwie ulic będzie więcej, ponieważ w niedzielę, 10 grudnia w Krakowie będzie celebrowany Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka – szczególne święto ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, upamiętniające podpisanie w 1948 roku Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka.

