Przegląd prasy z Krakowa. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 10.05.2024

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 9.05, w Krakowie. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Wkurzają Was te nowe zakrętki w napojach? Nie jesteście sami! Internet aż płonie! MEMY!”?

Prasówka Kraków 10.05: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Wkurzają Was te nowe zakrętki w napojach? Nie jesteście sami! Internet aż płonie! MEMY! Niby prozaiczna sprawa, a budzi gigantyczne emocje wśród Polaków. I - co ciekawe - wielu ich jednoczy! A internet płonie od komentarzy i MEMÓW na temat... nowych zakrętek w napojach, które są przymocowane na stałe! To efekt unijnej dyrektywy i - z założenia - próba ochrony środowiska, by nakrętki nie lądowało w niewskazanych miejscach i by łatwiej było poddać je recyklingowi. Dla wielu osób są jednak one - mówiąc delikatnie - denerwujące. I niepraktyczne!

📢 Żużel podoba się w Krakowie. Kibice na eliminacjach Indywidualnych MP na torze Wandy. Znajdźcie się na zdjęciach W czwartek, 9 maja 2024 na torze żużlowym w Krakowie rozegrane zostały eliminacje Indywidualnych Mistrzostw Polski. W mieście, które obecnie nie ma drużyny żużlowej, oglądać można było w akcji zawodników z ekstraligi. Wygrał jeden z nich - Piotr Pawlicki, ale nie zabrakło niespodzianek. Pogoda dopisała, było sporo kibiców. Byliście na turnieju na torze Wandy? Znajdźcie się na zdjęciach w naszej GALERII.

📢 Fani Thirty Seconds To Mars i Jareda Leto opanowali Tauron Arenę Kraków Szybki środowy koncert Jareda Leto, lidera zespołu Thirty Seconds To Mars, na Rynku Głównym w Krakowie to był tylko przedsmak tego co miało się dziać przed i w Tauron Arenie Kraków. Fani tej grupy ruszyli tłumnie na koncert w Krakowie, zjechali z całej Polski, było też sporo osób z zagranicy. Bilety można było kupić od 125 zł na najbardziej odległe miejsca na trybunach po ponad 550 zł pod sceną.

Prasówka 10.05 Kraków: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Krakowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Odpowiedzi z matury z języka angielskiego na poziomie podstawowym 2024. Sprawdź rozwiązania zadań Mamy odpowiedzi i arkusz CKE matury z języka angielskiego na poziomie podstawowym! Dzisiaj zakończył się trzeci dzień maturalnego maratonu. O godzinie 9:00 absolwenci przystąpili do egzaminu z języka angielskiego na poziomie podstawowym. Jaka była matura z angielskiego? Zobacz arkusz CKE i odpowiedzi. Rozwiązania publikujemy dzięki uprzejmości "Matematyka Gryzie".

📢 Wyspiański spogląda na Wawel z murów Akademii Sztuk Teatralnych Wawel był wielkim marzeniem i inspiracją Stanisława Wyspiańskiego. Od kilku dni genialny twórca spogląda na swoje ukochane krakowskie miejsce, dzięki muralowi na gmachu Akademii Sztuk Teatralnych, a właściwie dwóm muralom, drugi znalazł się na elewacji budynku od strony ul. Piłsudskiego. 📢 Kraków. Komendant Wojewódzki Policji ma nowych zastępców. Kim są? Komendant Główny Policji inspektor Marek Boroń powierzył z dniem 6 maja 2024 roku obowiązki służbowe na stanowisku I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie inspektorowi Maciejowi Kubiakowi oraz na stanowisku Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie inspektorowi Mariuszowi Kudeli. Z tym samym dniem na stanowisko Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji powołany został młodszy inspektor Paweł Krauz.

📢 Kraków. Studenci nie chcą dopuścić do sprzedaży akademika UJ "Kamionka". A co z Bursą Jagiellońską? Wraca temat akademika UJ przy ulicy Kamionka. "Kryzys mieszkaniowy na UJ! Pięć lat temu władze uczelni zlikwidowały DS "Kamionka" i do tej pory stoi on pusty. W październiku ponad 1000 osób nie dostało miejsca w domach studenckich krakowskich uczelni. Władze Uniwersytetu wciąż lekceważą problem - żaden nowy akademik od tego czasu nie powstał" - piszą przedstawiciele Studenckiej Inicjatywy Mieszkaniowej i Krakowskiego Koła Młodych Inicjatywy Pracowniczej. Wystosowali również petycję do władz UJ w tej sprawie. Uczelnia odpowiada, uznaje niektóre zarzuty za nieprawdziwe, ale przyznaje, że analizuje możliwość ponownego zakwaterowania studentów w akademiku. Pojawiły się też doniesienia o sprzedaży innego domu studenckiego "Bursy Jagiellońskiej" - uczelnia je dementuje.

📢 94-letni Sobiesław Zasada pojedzie "maluchem" z Krakowa do Monte Cassino. Tak uczci 80. rocznicę jednej z najważniejszych bitew Słynny krakowski kierowca, 94-letni Sobiesław Zasada podejmuje się kolejnego wyjątkowego wyzwania. Zamierza przejechać fiatem 126p 1700 kilometrów z Krakowa do Monte Cassino, by uczcić obchody 80. rocznicy jednej z najważniejszych bitew II wojny światowej. 📢 Kolejne masowe zwolnienia w firmach w Krakowie. Teraz przede wszystkim w branży rachunkowo-podatkowej. Pracę ma stracić blisko 400 osób Po grupowych zwolnieniach w krakowskich korporacjach działających w branżach IT oraz technologicznej, czarny scenariusz dla pracowników szykuje się również w dużych firmach zajmujących się rachunkowością i księgowością oraz doradztwem podatkowym. Zamiar znacznej redukcji zatrudnienia zgłosiły do Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie dwa przedsiębiorstwa z tej branży, które chcą dać wypowiedzenia w sumie 350 pracownikom. Oznacza to, że za chwilę liczba osób, które straciły pracę w Krakowie w ramach masowych zwolnień w 2024 r., przekroczy 1400. To znacznie więcej niż w całym 2023 roku.

📢 Otwarcie nowego kompleksu gastronomicznego w Krakowie. Hala Maki z restauracjami, kawiarnią i barem Sześć restauracji z kuchniami świata, bar, kawiarnia, specjalnie wydzielona strefa do pracy, wszystko w otwartej przestrzeni - tak prezentuje się Hala Maki, czyli nowy punkt na mapie gastronomicznej Krakowa, który w piątek, 10 maja, zostanie oficjalnie otwarty. 📢 Kraków oddycha lepszym powietrzem niż kilka lat temu. Krakowski Alarm Smogowy: Wyzwaniem wciąż zanieczyszczenia z aut i sąsiednich gmin Poprawa jakości powietrza w Krakowie. Od 2012 do 2023 roku liczba dni smogowych, czyli takich, w których przekraczane są poziomy dopuszczalne pyłu PM10, zmniejszyła się o około 100, a w Śródmieściu roczne stężenia pyłów spadły o 52 procent. Zdaniem Krakowskiego Alarmu Smogowego, wyzwaniem wciąż pozostaje napływ zanieczyszczeń z sąsiednich gmin oraz wysokie stężenia dwutlenku azotu, za które odpowiada ruch samochodowy.

📢 Kraków. Ładunek spadł z ciężarówki i zablokował S7 Trasa S7 w Krakowie, węzeł Nowa Huta w kierunku A4 - z samochodu spadł przewożony ładunek. Zablokowane są trzy pasy. Przejezdny wjazdowy od ulicy Igołomskiej. Występują spore utrudnienia w ruchu. 📢 Kraków. Procesja na Skałkę, Juwenalia i Noc Muzeów. W niedzielę zmiany w komunikacji miejskiej W najbliższą niedzielę, 12 maja, odbędą się tradycyjne uroczystości ku czci św. Stanisława. O godz. 9 z Wawelu wyruszy procesja do kościoła na Skałce. W czasie przejścia pochodu wyłączony zostanie ruch tramwajów na ul. Kapelanka, Monte Cassino, Dietla, św. Gertrudy, Stradomskiej i Krakowskiej. Linie nr 8, 10, 13, 18, 22, 52 i 72 zostaną skierowane na trasy objazdowe. 📢 Kraków. Między starą pętlą a Alejami Trzech Wieszczów zrobiło się czerwono i... romantycznie. To Ogród Krakowianek Próba świateł, ostatnie szlify i niebawem będziemy mogli skorzystać z Ogrodu Krakowianek, który powstaje przy ul. Prądnickiej, między starą pętlą autobusową, budami z kebabem, a Alejami Trzech Wieszczów. To miejsce ma szansę tchnąć nowe życie i jakość w tę część Krakowa. Czerwony kolor przyciąga uwagę!

📢 Wypadek w Krakowie na Pasterniku. Dwa samochody i... sarna. Jedna osoba ranna Kraków, Pasternik - doszło do zderzenia dwóch samochód osobowych oraz sarny, jedna osoba została poszkodowana. Na miejscu pracują służby występują utrudnienia w ruchu. 📢 Kolejne trzęsienie ziemi w małopolskim PiS. Szef regionalnych struktur partii stracił stanowisko. "Decyzja prezesa Kaczyńskiego" Poseł Andrzej Adamczyk nie jest już przewodniczącym Zarządu Wojewódzkiego PiS w Małopolsce. Jego miejsce zajął poseł Łukasz Kmita, na dziś - niedoszły marszałek Małopolski, który o zmianie szefa regionalnych struktur partii poinformował w środę (8 maja) wieczorem w swych mediach społecznościowych, zaznaczając, że decyzję taką podjął prezes PiS Jarosław Kaczyński. 📢 Marsz Równości pod patronatem nowego prezydenta Krakowa. Tęczowa flaga na urzędzie Prezydent Aleksander Miszalski podjął swoją pierwszą decyzję dotyczącą patronatu – będzie to patronat nad Marszem Równości. Planuje również udział w marszu oraz zapowiedział wywieszenie Tęczowej Flagi na magistracie. Wcześniej prezydent Krakowa Jacek Majchrowski też obejmował patronatem tę imprezę.

ZOBACZ KONIECZNIE 10 polskich marek, które odniosły międzynarodowy sukces

Lubisz czytać ale książki są za drogie? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych księgarniach online.