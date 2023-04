Przegląd prasy z Krakowa. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 10.04.2023

"Tramwaje nie kursują do Bronowic - bójka przy torowisku. Tramwaje kierowane na trasy objazdowe do Salwatora, Cichego Kącika i Dworca Towarowego" - poinformowało przed godziną 21. krakowskie MPK. Policja podała szczególy zdarzenia.

Prasówka 10.04 Kraków: pozostałe wydarzenia

82 stoiska z Polski i zza granicy, w tym m.in. z Ukrainy, Węgier czy Włoch. Na nich barwne pisanki, ciepłe kożuchy, porcelana, wyroby rękodzielnicze - do wyboru do koloru! To wszystko i wiele więcej możecie podziwiać na Jarmarku Wielkanocnym, który od 31 marca gości na Rynku Głównym. Kto nie zdążył wszystkiego obejrzeć, musi się pośpieszyć. Jarmark potrwa do jutra, 10 kwietnia.