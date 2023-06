Przegląd prasy z Krakowa. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 1.06.2023

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 31.05, w Krakowie. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Zmiany w komunikacji w Krakowie. Przez mPay biletu już nie można kupić”?

Prasówka Kraków 1.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Zmiany w komunikacji w Krakowie. Przez mPay biletu już nie można kupić Od czwartku, 1 czerwca, została zawieszona możliwości zakupu biletu do przejazdu krakowską komunikacją miejską poprzez aplikację mPay. W związku z nagminną sytuacją nieterminowego regulowania wpłat ze strony mPay do Gminy Miejskiej Kraków, urzędnicy Zarządu Transportu Publicznego zdecydowali o zawieszeniu sprzedaży biletów w tej aplikacji.

📢 Do Nowej Huty przyjechała niezwykła karuzela. Jedyna taka na świecie Immotus Verto to niezwykła rzeźba - karuzela, którą można nie tylko obejrzeć, ale też skorzystać z niej. Praca francuskiego artysty Christiana Cébé do 12 czerwca będzie stała przed Nowohuckim Centrum Kultury. Powrót do dzieciństwa, który zapewni starszym i radość zabawy dla młodszych nic nie kosztuje.

📢 Na Cmentarzu Rakowickim pożegnano Emila Staszkowa W środę 31 maja na Cmentarzu Rakowickim pożegnano Emila Staszkowa. Zmarły w wieku 82 lat był doktorem nauk medycznych, ale również człowiekiem bardzo mocno związanym z krakowskim sportem.

📢 Po blisko 20 latach remontu nadeszła wiekopomna chwila. Ważna droga na lotnisko w Balicach w końcu otwarta dla samochodów! Zakończyła się jedna z najdłużej trwających inwestycji drogowych w historii naszego miasta - mówi wiceprezydent Krakowa Andrzej Kulig. Chodzi o modernizację ulicy Królowej Jadwigi, która jest kluczową drogą dojazdową na lotnisko w podkrakowskich Balicach. Inwestycja trwała długo: z przerwami blisko 20 lat.

📢 Kraków. Na Alei Róż jak na boisku piłkarskim. Rozwijają rolki soczyście zielonej trawy Rewitalizacja al. Róż w Nowej Hucie dobiega końca. Mocno zabetonowany plac, bo zerwaniu szarej skorupy w końcu zaczął się zazieleniać. Rolki soczystej trawy rozwijane są niczym dywany. Oprócz trawy ma się tam pojawić 1260 krzewów róż. Otwarcie alei zaplanowano w okolicach początku wakacji. 📢 Kraków. Protest i ostra krytyka przygotowania budowy linii tramwajowej do Mistrzejowic. Mieszkańcy i radni przeciw nadmiernej wycince drzew Burzliwa atmosfera towarzyszyła środowej (31 maja) sesji Rady Miasta Krakowa. Przed krakowski magistrat przybyli mieszkańcy i aktywiści, by zademonstrować swój sprzeciw wobec planów wycinki setek drzew w związku z budową linii tramwajowej z ul. Meissnera do Mistrzejowic. Podczas dyskusji miejscy radni nie szczędzili słów krytyki co do sposobu, w jaki przygotowano inwestycję. Urzędnicy przekonywali, że zadbają o to, by w związku z przedsięwzięciem ucierpiało jak najmniej drzew.

📢 Już od czerwca Pociąg Papieski będzie obsługiwał połączenia Olkusz - Kraków. Poznajcie szczegóły Skład Pociągu Papieskiego będzie obsługiwał trzy pary połączeń relacji Olkusz - Kraków. Po raz pierwszy pojawi się na jedynej stacji kolejowej w Srebrnym Mieście już w czerwcu. Poznajcie szczegóły. 📢 Stadion Wisły Kraków przeszedł zabieg upiększający. Zobaczcie na zdjęciach, jakie są końcowe efekty Przez ostatnie pięć miesięcy przeprowadzono operację, polegającą na upiększeniu wyglądu stadionu Wisły w Krakowie. Obiekt przede wszystkim zmienił się od zewnątrz. Surowe, betonowe elewacje trybun zostały obłożone elementami tworzącymi nowe fasady, w których dominują przeszklenia. Przejdź do GALERII, by zobaczyć końcowy efekt.

📢 Nowy park w Krakowie niemal gotowy. Przy Karmelickiej wielkie zmiany. Jaki efekt? Zobaczcie zdjęcia Park im. Wisławy Szymborskiej w Krakowie przy ulicy Karmelickiej wygląda już faktycznie jak park. Coraz mniej betonu i wykopów, coraz więcej trawy i zieleni. Sporo krzewów, małych drzew. Trochę jednak mało większych roślin, które dawałyby cień. A na terenie między wielkim gmachem biblioteki wojewódzkiej i wysokimi kamienicami po drugiej stronie może w upalne dni by skwarno, że hej. Ale poczekajmy do ostatecznego efektu prac.

📢 Wypadek pod Krakowem. Na obwodnicy Skały motocyklista zderzył się z pojazdem osobowym W środę, 31 maja na drodze wojewódzkiej nr 794 - obwodnicy Skały doszło do wypadku. Zderzyły się samochód osobowy z motocyklem. Jedna osoba została poszkodowana. To motocyklista. 📢 Kraków. Strażacy i policjanci sprawdzali Zakrzówek. Do otwarcia coraz bliżej Na Zakrzówku w Krakowie odbyły się ćwiczenia służb porządkowych i ratowniczych. Wcześniej, w weekend, stworzone tam baseny były testowane przez wybraną grupę "plażowiczów". Tak Zarząd Zieleni Miejskiej przygotowuje się do wielkiego otwarcia parku i kąpieliska. 📢 Święto muzyki pod Krakowem. Trębacze, klarneciści, puzoniści przyjadą na Festiwal Orkiestr Dętych Amfiteatr w Więcławicach Starych w gminie Michałowice znów zapełni się orkiestrami i zespołami muzyków. W niedzielę, 4 czerwca 2023 r. pochwalą się umiejętnościami, możliwościami, sukcesami na XXIV Małopolskim Festiwalu Orkiestr Dętych. Swój udział w tym wydarzeniu zapowiedziało 30 orkiestr z całego województwa.

📢 Trwa boom na kształcenie lekarzy. Trzy uczelnie w Małopolsce chcą otworzyć kierunki lekarskie Trzy wyższe szkoły z Małopolski chcą kształcić przyszłych lekarzy. Nabór pierwszych studentów na medycynę w Nowym Sączu i Nowym Targu ma rozpocząć się już jesienią tego roku. Z kolei Tarnów planuje otwarcie kierunku lekarskiego w roku akademickim 2024/2025.

📢 Kraków gotowy do igrzysk europejskich. Miasto spodziewa się przyjazdu około 30 tysięcy gości Przedstawiciele władz Krakowa podkreślają, że miasto jest gotowe na przeprowadzenie III Igrzysk Europejskich, zaplanowanych w dniach od 21 czerwca do 2 lipca. Prowadzone są ostatnie prace związane z modernizacją obiektów sportowych. Na czas imprezy nie przewidziano znacznego zwiększenia oferty komunikacji miejskiej. W urzędzie spodziewają się, że w związku z igrzyskami pod Wawelem w poszczególne dni będzie przebywać ok. 20-30 tys. gości z kraju i zagranicy.

📢 Doliną Popradu znów będą jeździć pociągi. Wraca też turystyczne połączenie Muszyna - Poprad ze wspaniałymi widokami na Tatry Beliansky Express, czyli pociąg który łączy Muszynę ze słowackim Popradem zacznie kursować już od tego weekendu (3-4 czerwca) i będzie z niego można korzystać w każdy weekend aż do 3 września włącznie. W połowie czerwca wznowiony zostanie też ruch kolejowy w Dolinie Popradu. 📢 Kraków. Dzień Dziecka z kulturą potrwa kilka dni. Gdzie i jak świętować? W tym roku Dzień Dziecka wypada w czwartek, co oznacza świętowanie co najmniej przez kilka dni. Sprawdziliśmy, co z myślą o najmłodszych przygotowały krakowskie instytucje kultury. Jest w czym wybierać.

