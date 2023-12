Przegląd prasy Kraków 9.12.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Krakowie

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 8.12, w Krakowie. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Konsekracja dziewic w Krakowie. Na Wawelu kolejne kobiety zdecydowały się na zaślubiny z Jezusem i ślub czystości”?

Prasówka Kraków 9.12: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Konsekracja dziewic w Krakowie. Na Wawelu kolejne kobiety zdecydowały się na zaślubiny z Jezusem i ślub czystości Kolejne dwie panie z archidiecezji krakowskiej odpowiedziały twierdząco na pytanie biskupa: "Czy chcesz być konsekrowana i zaślubiona naszemu Panu, Jezusowi Chrystusowi, Synowi Bożemu?". Mają ok. 30 lat, jedna mieszka w Krakowie, druga pod Skawiną. W katedrze na Wawelu w piątek, w święto Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, dołączyły do - liczącego dotąd 56 osób - grona dziewic konsekrowanych w naszej diecezji.

📢 Kolejne spotkanie mieszkańców Krakowa przy karpiu, zupie grzybowej i kapuście z grochem. Tym razem długa kolejka na rondzie Mogilskim To już trzecie spotkanie w ramach akcji "Przedświąteczny karp dla Krakowa". Inaugurujące dzielenie się świątecznymi potrawami z mieszkańcami miasta odbyło się 4 grudnia na Małym Rynku. Kolejne spotkanie 6 grudnia na Rynku Podgórskim. W piątek 8 grudnia przyszedł czas na rondo Mogilskie. Mieszkańcy uwielbiają tę akcję, o czym świadczyła znów długa kolejka, która ustawiła się już przed godz. 16.00. Tradycyjnie krakowianie częstowali się rybą, kapustą z grochem i tegoroczną nowością akcji, czyli zupą grzybową.

📢 Spór najbogatszego górala z władzami Krakowa o budowę hotelu w dawnym seminarium przy Alejach Trzech Wieszczów Adam Bachleda-Curuś wraz z rodziną znalazł się na 43. miejscu wśród 100 najbogatszych Polaków na liście tygodnika "Wprost". To polski przedsiębiorca i samorządowiec, burmistrz Zakopanego w latach 1995–2001. Rodzinny majątek oszacowano na 1,3 mld zł. Część środków milioner spod Tatr zamierzał zainwestować w Krakowie, ale napotkał na ogromne problemy.

Prasówka 9.12 Kraków: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Krakowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 W Dzień Praw Człowieka krakowskie ulice zmieniają nazwy. To jednodniowa akcja, która niesie ze sobą ważny przekaz W Krakowie, już po raz trzeci, wybrane ulice na jeden dzień zmienią swoje nazwy, symbolicznie podkreślając kluczowe wartości dla nas wszystkich: szacunku i solidarności. Dla przykładu, plac Wszystkich Świętych stanie się na jeden dzień placem Praw Człowieka. Zmian w nazewnictwie ulic będzie więcej, ponieważ w niedzielę, 10 grudnia w Krakowie będzie celebrowany Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka – szczególne święto ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, upamiętniające podpisanie w 1948 roku Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka.

📢 Tony Soprano w Krakowie! Gigantyczna postać wita zwiedzających w muzeum Tony Soprano, boss rodziny mafijnej DiMeo z hitowego serialu HBO "Rodzina Soprano" od kilku tygodni wita zwiedzających wystawy w krakowskim Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK. Gigantyczna postać dręczonej depresją głowy rodziny Soprano to rzeźba autorstwa Donatasa Janauskas i część ekspozycji opwiadającej o współczesnej sztuce litewskiej. Okazja, by zrobić sobie selfie do 10 marca 2024 roku i - rzecz jasna - by zobaczyć, o czym jeszcze opowiadają nasi sąsiedzi. 📢 „Szóstka” w Krakowie warta blisko 2,4 miliona złotych! Szczęśliwy los w krakowskiej kolekturze przy ul. Witosa 7 O takim dniu marzy chyba każdy z nas! Czwartkowe losowanie Lotto zakończyło się szczęśliwie dla osoby, która zagrała w krakowskiej kolekturze przy ul. Witosa 7 (Carrefour). Jej wygrana wyniosła dokładnie 2 380 178,40 zł. Oto zestaw sześciu liczb, które przyniosły szczęście: 4, 14, 15, 23, 28, 44. Wartość wygranych wszystkich pozostałych stopni odnotowanych w losowaniu 7 grudnia w Lotto przekroczyła 3 mln zł.

📢 Świąteczne bombki z dawnych lat. Tak wyglądała choinka w czasach PRL-u Jak wyglądały bombki i świąteczne ozdoby choinkowe kiedyś, za czasów PRL? Bombki PRL miały wyraźny styl. Teraz moda na nie wraca. Peerelowskie bombki jednych fascynują, jako szklane dzieła sztuki użytkowej, inni zaś chętnie wracają z sentymentem do wspomnień Świąt Bożego Narodzenia sprzed lat. Zobaczmy, jak wyglądały bombki na choinkę za PRL-u. 📢 Ostatnia droga Wiesława Dybczaka. Kibice pożegnali piłkarza na Cmentarzu Rakowickim Na Cmentarzu Rakowickim pożegnano Wiesława Dybczaka, byłego zawodnika krakowskich klubów. Wychowanek Clepardii Kraków, podczas swojej kariery grał też w Garbarni Kraków, Cracovii i Hutniku Kraków.

📢 Wypadek na drodze krajowej nr 94 pod Krakowem. Strażacy musieli rozciąć pojazd, żeby wyciągnąć rannych. Przejazd zablokowany W piątek, 8 grudnia po południu doszło do groźnego wypadku w Wielkiej Wsi. Na drodze krajowej nr 94 zderzyły się dwa samochody osobowe. Dwie osoby zostały ranne, utknęły w samochodzie. Pojazdy zostały mocno porozbijane. Droga krajowa została całkowicie zablokowana.

📢 Koszmarny wypadek pod Krakowem w Wielkiej Wsi. Dwie osoby ranne na DK 94 W Wielkiej Wsi pod Krakowem, na ulicy Krakowskiej (DK94) doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych.

Strażacy używali narzędzi hydraulicznych do wydobycia osób poszkodowanych, dwie osoby zostały ranne w zdarzeniu. Na miejscu trwa akcja służb. Droga na czas prowadzonych działań została zablokowana. 📢 Doniesienia medialne ws. ks. Dariusza Rasia i jego rezygnacji z funkcji proboszcza Bazyliki Mariackiej. Co na to Archidiecezja Krakowska? Kuria nie odnosi się do tej sprawy - informuje nas ks. Łukasz Michalczewski, rzecznik prasowy Archidiecezji Krakowskiej, gdy pytamy go o list abp. Marka Jędraszewskiego do ks. infułata Dariusza Rasia. W czwartek 7 grudnia, ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski w mediach społecznościowych opublikował list metropolity krakowskiego do proboszcza Bazyliki Mariackiej, w którym wzywa go "po ojcowsku" do rezygnacji. Jak donosi "Fakt" uchybienia są poważne - chodzi m.in. o nierzetelne prowadzenie dokumentacji, czy przyjmowanie darowizn bez zgody kurii.

📢 Kraków. Trasa Wolbromska: jest wniosek o pozwolenie na użytkowanie, ale kiedy otwarcie? W czwartek, 7 grudnia, do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego został złożony wniosek o pozwolenie na użytkowanie dla Trasy Wolbromskiej. A to oznacza, że jeszcze w tym roku z nowo wybudowanej infrastruktury będą mogli korzystać użytkownicy ruchu. Ale tu pytnanie, w tym roku, czy za tydzień? Bo mówiło się, że al. 29 Listopada zostanie po przebudowie otwarta przed świętami Bożego Narodzenia, a Wolbromska... wcześniej.

📢 Weekend w Krakowie. Najciekawsze wydarzenia w dniach 8 do 10 grudnia: Targi Młodej Sztuki, Ciacho za Ciacho, Miasteczko Homla Kolejny grudniowy weekend zapowiada się wyśmienicie! Wszystko za sprawą masy świątecznych wydarzeń, festiwali i eventów, które wprowadzą krakowian w przysłowiową "magię świąt". Zobaczcie, co będzie się działo w nadchodzący weekend!

📢 W niedzielę wybieramy radnych dzielnicowych. Sprawdź, ile będą zarabiać W niedzielę, 10 grudnia, odbędą się wybory do Rad Dzielnic Miasta Krakowa. W 18 krakowskich dzielnicach zostanie wybranych 366 radnych. Mieszkańcy będą mieli możliwość wybrania swoich przedstawicieli do poszczególnych rad dzielnic. 📢 Co się dzieje w krakowskim Kościele? Abp Marek Jędraszewski wzywa "po ojcowsku" proboszcza parafii Mariackiej do rezygnacji Ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski w mediach społecznościowych opublikował list metropolity krakowskiego abp Marka Jędraszewskiego do proboszcza parafii Mariackiej ks. Dariusza Rasia, w którym wzywa go do rezygnacji z pełnionej funkcji.

📢 Zima nie odpuszcza. Ślizgawica na drogach pod Krakowem, wypadki, kolizje i blokady dróg W czwartek, 7 grudnia zima wciąż daje się we znaki kierowcom, drogowcom. Sypiący śnieg sprawiał, że pługi odśnieżarki nie nadążały usuwać z jezdni. Szczególnie niebezpiecznie było w powiecie myślenickim, gdzie doszło do dwóch wypadków w tym czołowego w Pcimiu i Myślenicach oraz do blokowania dróg przez tiry, które nie mogły pokonać nieodśnieżonych dróg w Harbutowicach. W powiecie krakowskim strażacy walczyli z soplami i kolizjami na drogach.

📢 Apelują do prezydenta Krakowa o odśnieżanie przejść dla pieszych. Problem jest też na przystankach Mieszkańcy Krakowa podpisują się pod internetową petycją do prezydenta Krakowa ws. odśnieżania przejść dla pieszych. Pasażerowie alarmują też, że nie do końca są odśnieżane przystanki tramwajowe oraz autobusowe i na pojazdy nieraz trzeba czekać stojąc w błotnistej mazi.

