Przegląd prasy Kraków 9.10.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Krakowie

Co roku w październikowy Jom Riszon (hebr. niedziela, pierwszy dzień tygodnia żydowskiego kalendarza) Muzeum Krakowa zaprasza do uczestnictwa w święcie Starej Synagogi na ul. Szerokiej 24. Pogoda dopisała zatem zwiedzający również. Wszyscy krakowianie, za okazaniem dokumentu potwierdzającego miejsce zamieszkania w Krakowie, mogli zwiedzić wystawy w oddziale Stara Synagoga w promocyjnej cenie 1 zł od osoby.

Na autostradzie A4 (odcinek węzeł Kraków Wieliczka - Kraków Łagiewniki) samochód osobowy uderzył w bariery na jezdni w kierunku Katowic. Dodatkowo drugi samochód osobowy uderzył w przyczepkę ze strzałką przypiętą do pojazdu służby drogowej zabezpieczającej wcześniejszą kolizję. Kolejne dwa pojazdy uderzyły w bariery około 100 metrów przed poprzednimi zdarzeniami. Wszystkie pojazdy zostały usunięte przez policję na pas awaryjny.

We wschodnich regionach Nowej Huty, gdzie rzeka Wisła oddziela Kujawy i miejscowość Brzegi... Kraków ma swoją wyspę. To tam funkcjonuje śluza Przewóz. To wąskie gardło na Wiśle, które stanowi tamę dla swobodnej żeglugi po królowej rzek w regionie małopolskim. Choć śluza/zapora łączy wyspę ze... stałym lądem to jednak patrząc okiem drona można pokusić się o porównanie tej części Krakowa do Mazur. Zobaczcie sami!