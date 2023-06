Przegląd prasy Kraków 9.06.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Krakowie

We wtorek Wisła Kraków przegrała z Puszczą Niepołomice 1:4 w półfinale baraży. W środę głos zabrał były prezes „Białej Gwiazdy” Władysław Nowak, który po pierwsze zapowiedział wycofanie się ze sponsorowania Wisły, a po drugie zaatakował m.in. obecnego prezesa Jarosława Królewskiego oraz ludzi związanych ze Stowarzyszeniem Socios Wisła Kraków.

Chodnik przy stadionie Wisły od strony ul. Reymonta był do niedawna w katastrofalnym stanie. W połowie kwietnia alarmowaliśmy, że stan nawierzchni przy głównej arenie igrzysk europejskich woła o pomstę do nieba. Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem igrzysk europejskich udało się - w iście olimpijskim tempie - wyremontować nawierzchnie dla pieszych.

"Pół godziny spotkania z mieszkańcami dało więcej, niż półtora roku analiz" - podkreślają uczestnicy rozmów w sprawie ratowania drzew przed wycinką w związku z budową linii tramwajowej z ul. Meissnera do Mistrzejowic.

Nowe połączenie lotnicze na Bałkany planuje otworzyć linia lotnicza WizzAir. Samoloty mają latać z Krakowa do Tirany, stolicy Albanii od wiosny przyszłego roku. Loty będą trzy razy w tygodniu: w poniedziałki, środy i piątki.

W środę (7 czerwca) do Krakowa przyjechał słynny obraz "Kazanie Piotra Skargi". Na co dzień monumentalne dzieło Jana Matejki można oglądać na Zamku Królewskim w Warszawie. Przez blisko rok, od 23 czerwca tego roku, do 1 lipca 2024 roku, dzieło będzie można zobaczyć w Muzeum Narodowym w Krakowie na wystawie "Matejko. Malarz i historia". Udało nam się podpatrzeć muzealników przy pracy nad wystawą.

Nikt nie zgłosił się do przetargu na wymianę i zadaszenie niedziałających od lat schodów przy dworcu autobusowym w Krakowie (MDA). Zatem urzędnicy chcą chodzić po potencjalnych firmach i proponować im naprawę. Ewidentnie spieszy im się, by zakończyć żarty z trwającej od lat sytuacji. Przed igrzyskami europejskimi już się nie uda, bo te startują 21 czerwca. Może uda się do końca roku? Też nie...