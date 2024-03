Przegląd prasy Kraków 9.03.2024. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Krakowie

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 8.03, w Krakowie. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Skawina. Pociąg potrącił mężczyznę. Ruch pociągów na trasie Kraków - Oświęcim został wstrzymany”?

Prasówka Kraków 9.03: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Skawina. Pociąg potrącił mężczyznę. Ruch pociągów na trasie Kraków - Oświęcim został wstrzymany W Skawinie przy ul. Krakowskiej doszło do potrącenia mężczyzny przez pociąg. Poszkodowany został przekazany ratownikom medycznym. Ruch pociągów na trasie Kraków - Oświęcim w obu kierunkach został wstrzymany.

📢 Tanie loty w marcu. Tanie loty z Krakowa do europejskich miast do 250 zł w obie strony! Zbliżającą się wiosnę pora porządnie zainaugurować! Pomimo tego, że ostatnie dni okazały się być wyjątkowo mroźne, warto uzbroić się w uśmiech i dobry humor, ponieważ marzec to zdecydowanie miesiąc podróżniczych okazji! W nadchodzących tygodniach na podróżujących z Krakowa czeka wiele atrakcyjnych ofert lotniczych. Zobacz 12 miast, do których polecisz z Krakowa do 250 zł w obie strony!

📢 Ruszają pierwsze prace przy budowie skansenu w Branicach. Trwa grodzenie terenu. Jakie zabytkowe domy tam trafią? Wreszcie rozpoczęły się prace przygotowawcze do budowy skansenu w Branicach. Pierwszym etapem jest grodzenie terenu przyszłego Parku Edukacyjnego "Branice", gdzie znajdą się zabytkowe, drewniane domy z Krakowa i okolic. Pierwszy z nich, dom z Chełmu, ma zostać przeniesiony w 2023 roku. Co dalej?

Prasówka 9.03 Kraków: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Krakowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Miss Polonia 2024 casting w Krakowie. Oto kandydatki z Małopolski ZDJĘCIA Dzień Kobiet to wyjątkowe święto, podczas którego każda kobieta powinna poczuć się wyjątkowo i pięknie. Nic więc dziwnego, że to właśnie tego dnia w Krakowie odbył się casting do konkursu Miss Polonia. Zobacz, jak prezentowały się śliczne kandydatki!

📢 Kiermasz św. Józefa zagościł na Małym Rynku w Krakowie. Autorskie ubrania, zabawki, biżuteria i koncerty. Liczne atrakcje dla odwiedzających Krakowski Mały Rynek stał się tradycyjnym miejscem dla kiermaszu św. Józefa, który potrwa do 17 marca. To wyjątkowe wydarzenie, dedykowane patronowi Krakowa, przyciąga mieszkańców i turystów. Na straganach można znaleźć wiele pięknych rzeczy, m.in. autorskie ubrania, tradycyjne zabawki oraz niepowtarzalną biżuterię. Festiwal urozmaicą także występy artystyczne. 📢 Wypadek na skałkach w Ojcowie. Interweniowało Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. "Trwa walka o życie wspinacza" W Ojcowie doszło do groźnego wypadku. Osoba wspinająca się po skałach spadła. Na miejscu pojawił się helikopter Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. "Trwa walka o życie wspinacza, który spadł z jednej ze skał" - napisał portal Powiat Krakowski 112. Na miejscu pojawili się też strażacy.

📢 Małopolski Konkurs Szkół Gastronomicznych. W Krakowie odbyło się starcie najlepszych kucharzy, kelnerów, barmanów i cukierników! W Zespole Szkół Gastronomicznych nr 1 im. mjr. Henryka Sucharskiego w Krakowie na os. Złotej Jesieni 16 odbył się Małopolski Konkurs Szkół Gastronomicznych. Hasło tegorocznej i XXV już edycji wydarzenia to "Powróćmy jak za dawnych lat...". 8 marca młodzi amatorzy wszystkiego co związane z kuchnią walczyli o tytuł najlepszego kucharza, cukiernika, kelnera, a także barmana. Zawodnicy od godzin porannych w pocie czoła prezentowali swoje umiejętności. Po kilku godzinach starań i pieczołowitej pracy zostały zaprezentowane potrawy, które wyczarowali młodzi kucharze. 📢 Prezydent Andrzej Duda przekonywał na krakowskim lotnisku, że CPK nie odbierze pasażerów regionalnym portom Jeżeli nie będziemy mieli dużego centralnego lotniska, to za parę lat regionalnymi portami nie będziemy w stanie obsłużyć rosnącej liczby pasażerów i lotów cargo. Przyrost pasażerów w ciągu 15 lat będzie tak duży, że osób korzystających z połączeń lotniczych wystarczy dla wszystkich lotnisk - mówił na lotnisku w Balicach pod Krakowem prezydent Andrzej Duda.

📢 Pomagała innym, teraz krakowska aktorka Alina Kamińska sama potrzebuje pomocy Alina Kamińska, aktorka Teatru Bagatela, w wyniku pęknięcia tętniaka w mózgu trafiła do szpitala. Po operacji kręgosłupa konieczna jest rehabilitacja. Córka artystki apeluje o pomoc. "Każda złotówka to ważna cegiełka dołożona do zapewnienia jej koniecznej, specjalistycznej pomocy. Każdemu dziękuję za ofiarowane dobro i wsparcie!". 📢 Społeczna Agencja Najmu: nowa inicjatywa pomocowa w Krakowie Kraków podejmuje kroki zmierzające do utworzenia Społecznej Agencji Najmu. Ta inicjatywa, skierowana do właścicieli nieruchomości i osób o niskich dochodach, oferuje rozwiązanie dla tych, którzy mają trudności z wynajmem mieszkania na rynku.

📢 Dzień Kobiet. Weekend w Krakowie. Najlepsze wydarzenia w dniach od 8 do 10 marca: Krakowski Bieg Kobiet, Targi Ślubne, Daria Zawiałow Wielkimi krokami zbliża się wiosna, co oznacza, że z weekendu na weekend Kraków coraz mocniej obfituje w ciekawe i kreatywne eventy - zarówno te dla dorosłych, jak i najmłodszych. Wiele się będzie działo, zresztą zobaczcie sami!

📢 Policjanci z Tarnowa zatrzymali sprawcę rozboju i zuchwałej kradzieży. Napastnik zaatakował przypadkową kobietę przy bankomacie w Krakowie Policjanci z Tarnowa schwytali 29-letniego mężczyznę, który od stycznia był poszukiwany za dokonanie rozboju i zuchwałej kradzieży na przypadkowej kobiecie w placówce bankomatowej w Krakowie. Funkcjonariusze ujęli podejrzanego na tarnowskim dworcu. Mężczyzna trafił już do tymczasowego aresztu. 📢 Kraków. One i samoloty. Piękna sesja zdjęciowa Muzeum Lotnictwa Polskiego na Dzień Kobiet 2024 Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie postanowiło w atrakcyjny sposób oddać hołd kobietom, które miały wielki wkład w historię lotnictwa w naszym kraju. Piękne panie pozowały do zdjęć wraz z eksponatami muzeum. Warto zobaczyć te zdjęcia szczególnie w dzień kobiet. Muzeum zaprasza też na Lotniczy Dzień Kobiet pełen atrakcji. 📢 Łapią przestępców, gonią piratów drogowych. Kobieca twarz małopolskiej policji Na co dzień pełnią służbę w patrolach, prowadzą dochodzenia, piastują kierownicze stanowiska, ale także zajmują się stroną logistyczną i profilaktyką. Są przewodniczkami psów służbowych, przeprowadzają oględziny, gonią piratów drogowych. Swoją służbą i pracą przyczyniają się do dbania o bezpieczeństwo innych. Zobaczcie kobiecą twarz małopolskiej policji. Panie w mundurach służą już od 99 lat!

📢 Dzień Kobiet widać zwłaszcza na placach targowych. Plac Bieńczycki cały w kwiatach Tradycyjnie królują róże i tulipany, choć widać też sporo goździków. Pojedynczego tulipana można kupić od 4 zł, a za różę trzeba zapłacić 10 zł i więcej. Chętnych nie brakuje, przed niektórymi stoiskami mężczyźni ustawiają się w kolejkach. Zobaczcie, jak poranek Dnia Kobiet wygląda na bieńczyckim targowisku!

📢 14 wybitnych krakowianek. Oto kobiety, które wpisały się w historię miasta Noblistki, wybitne malarki i cenione aktorki. Sportsmenki, mistrzynie świata i piosenkarki. Z Krakowem związanych jest wiele kobiet, które na trwale zapisały się na kartach historii miasta. Z okazji Dnia Kobiet przedstawiamy 14 inspirujących krakowianek, których zasługi i osiągnięcia pamiętane są do dzisiaj. Przejdźcie do galerii zdjęć i poznajcie ich intrygujące historie. 📢 Poważny nocny wypadek w centrum Krakowa na al. Powstania Warszawskiego Wczorajszego wieczoru przed godziną 23 na Al. Powstania Warszawskiego w Krakowie doszło do poważnego wypadku, dwie osoby zostały poszkodowane zabrane do szpitala.

