Przegląd prasy Kraków 8.07.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Krakowie

Prasówka Kraków 8.07: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Trwa Festiwal ULICA. Raz do roku teatry przejmują krakowskie place, ulice i rynki Do niedzieli potrwa w Krakowie - ale także Limanowej, Niepołomicach, Tarnowie i Wieliczce - 36. edycja Festiwalu teatrów ulicznych ULICA. Podpatrywaliśmy dziś spektakle Simona Llewellyna "We are the Champions" oraz premierowe przedstawienie krakowskiego Teatru KTO "C'est la vie". Zobaczcie naszą fotorelację.

📢 Na autostradzie A4 zderzyły się trzy samochody. Utworzył się zator W piątek przed godz. 21 na obwodnicy Krakowa zderzyły się trzy samochody. Do zdarzenia doszło między węzłami Kraków Wieliczka i Kraków Bieżanów. Jeden pas ruchu jest zablokowany, kierowcy mają do dyspozycji w tym miejscu pas prawy oraz dwa pasy do zjazdu na S7.

📢 Wisła Kraków. Jarosław Królewski: To Luis Fernandez na swojego następcę wskazał Goku! Wisła jest dokapitalizowywana przez własnych akcjonariuszy, a nie przez zewnętrzne pożyczki. My czujemy się po prostu odpowiedzialni za ten klub. Pozostałe długi są odpowiednio zarządzane, spłacane. Może jeszcze nie ze wszystkimi osiągnęliśmy pełne porozumienie w sprawie np. rozłożenie spłaty na raty, ale nie ma dzisiaj takiej sytuacji, że Wiśle grozi upadek. Chcę, żeby to bardzo mocno wybrzmiało. Nie ma takiej sytuacji - mówi prezes i większościowy właściciel Wisły Kraków Jarosław Królewski.

Prasówka 8.07 Kraków: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Krakowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Kraków. Zderzenie jadącego skuterem z autem na al. 29 Listopada Zjazd 29 listopada na Aleje Trzech Wieszczów - zderzenie kierującego jednośladem z samochodem, poszkodowany kierowca skutera znajduje się pod opieką ratowników medycznych. Na miejscu działają wszystkie służby. Występują utrudnienia w ruchu.

📢 Wisła Kraków. Murawa na stadionie im. Henryka Reymana będzie jak nowa! Prace ruszyły na dobre. Na Stadionie im. Heryka Reymana wymieniana jest murawa. Prace potrwają do końca lipca, a Wisła pierwszy mecz na tym nowym dywanie rozegra w sobotę 5 sierpnia ze Stalą Rzeszów. 📢 Mieszkańcy Bieżanowa i Złocienia będą mogli czuć się bezpiecznie? Wzdłuż rzeki Serafy została zamontowana winylowa ściana Zakończyła się ważna inwestycja dla mieszkańców Bieżanowa i Złocienia. Montaż grodzic powodziowych na odcinku 2 kilometrów wzdłuż Serafy, podwyższających wały rzeki na terenie Bieżanowa ma chronić przed powodziami błyskawicznymi. Odpowiedzialne za gospodarowanie wodami na terenie kraju, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zrealizowało to zadanie dzięki środkom przekazanym przez Miasto. - Ta inwestycja to bardzo dobry przykład współpracy instytucji rządowych i samorządu. Mamy nadzieję, że takich realizacji będzie coraz więcej - mówił Radosław Radoń, dyrektor RZGW w Krakowie.

📢 Jak poszła matura 2023? Maturzyści już znają wyniki. Małopolska znów wypadła znakomicie! Maturę zdało 84,4 proc. absolwentów szkół ponadpodstawowych w całej Polsce - liceów, techników i branżowych szkół II stopnia. W skali całego kraju 11,3 procent maturzystów, którzy nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu, może przystąpić do egzaminu poprawkowego w sierpniu. Natomiast maturzyści z Małopolski wypadli najlepiej spośród wszystkich województw. Egzamin dojrzałości zdało w naszym województwie 88 procent absolwentów, a 9 proc. ma prawo do poprawki. 📢 Nowa Aleja Róż już dostępna dla mieszkańców Krakowa. Ile kwiatów! Zobaczcie, jak wygląda odnowiona perła Nowej Huty Mieszkańcy Nowej Huty mogą już sprawdzić, jak po rewitalizacji wygląda Aleja Róż. Jest sporo zieleni, mnóstwo róż i ławki, na których można odpocząć. W porównaniu z dotychczasowym, zabetonowanym placem nowy wygląd alei wprowadził do centrum Nowej Huty powiew świeżości Zobaczcie, jak nowohucianie podziwiają metamorfozę serca swojej dzielnicy!

📢 Tak balkonowi Janusze "ozdabiają" osiedla. Nie uwierzysz, do czego są zdolni. Zobacz najśmieszniejsze memy! Zaczęły się wakacje, więc chętnie korzystamy z balkonów. Ale to, do czego są zdolni balkonowi Janusze na całym świecie przechodzi czasem ludzkie pojęcie. Niektóre zachowania irytują, niektóre śmieszą, ale wszystkie zaskakują, o czym przekonacie się oglądając zdjęcia. Przejdźcie do galerii zdjęć i zobaczcie najśmieszniejsze memy. Janusze na balkonie to HIT! 📢 Dinoworld w Krakowie. Park rozrywki z dinozaurami otwarty. W weekend będą dodatkowe atrakcje Dinozaury wkroczyły do Krakowa i już można je zobaczyć z bliska. Dinoworld otwarto przy ul. Przyjaźni Polsko-Węgierskiej w Krakowie, niedaleko Centrum Handlowego Bonarka. W tym parku dinozaurów znajdziecie 20 mechanicznych dinozaurów, tyranozaura, stegozaura i inne prehistoryczne wielkie gady. Ruszają się i ryczą. A weekend będą zabawy z animatorami.

📢 Znamy średnie wyniki matur 2023 z poszczególnych przedmiotów. Jak młodzież zdała egzamin dojrzałości? Oto ogólnopolskie wyniki od CKE Maturzyści w piątek 7 lipca o godzinie 8.30 poznali swoje wyniki z tegorocznych egzaminów dojrzałości, które odbywały się w maju. O godzinie 11 dyrektor CKE Marcin Smolik przedstawił też średnie wyniki matur 2023. Wiemy, który przedmiot poszedł młodzieży najlepiej, a który najgorzej. Jak z maturą poradzili sobie maturzyści w poszczególnych regionach Polski? Okazuje się, że w tym roku egzamin dojrzałości zdało łącznie 84,4 proc. absolwentów. Ile osób zdawało maturę w maju 2023? Jak im poszło z poszczególnych przedmiotów? Mamy dane od CKE. 📢 Już w weekend letnia odsłona Kiermashu w Shuvary Park 8 i 9 lipca, w godz. od 11.00 do 18.00 w Shuvary Park przy ul. Saskiej 23 odbędzie się letnia odsłona krakowskiego Kiermashu oraz Festiwal kawy. Wstęp wolny.

📢 Nietypowy blok powstaje w Krakowie. To tzw. kaskadowy apartamentowiec Okolice Dworca Głównego od strony północno-wschodniej są mocno zabudowywane. Między ulicami Rakowicką i Wita Stwosza wyrosło kilka osiedli. Aktualnie w budowie jest tam nietypowy apartamentowiec, tzw. kaskadowy. Stawia go firma Hines, która wcześniej wybudowała osiedle w tym rejonie miasta. Blok będzie miał 14 kondygnacji i ponad 300 mieszkań. Budowa ma zakończyć się w 2024 roku. Dzięki nietypowej konstrukcji każda kondygnacja będzie zwieńczona mieszkaniem z dużym tarasem z widokiem na Kraków. 📢 Zieleni się dach Małopolskiego Centrum Nauki Cogiteon. Wyrosły drzewa. Powstający tam ogród będzie dostępny za darmo dla krakowian Na dachu wyrastającego przy alei Bora Komorowskiego Małopolskiego Centrum Nauki pojawił się ogród. Z dnia na dzień przybywa tam traw oraz bylin. Posadzono również świdośliwy. Z kolei obok budynku powstaje park z placem zabaw. Na całym terenie Cogiteonu będzie prawie 300 drzew. Większość już została posadzona.

📢 Blanka, Danzel, Mikołaj Rey i flisacy w wakacyjnym pociągu „Daj się ugościć!” do Krakowa, Tarnowa i Nowego Sącza W sobotę, 8 lipca, na trasę wyrusza drugi z czterech wakacyjnych pociągów „Daj się ugościć!”. Start w Warszawie Wschodniej punktualnie o 9.33, a na trasie postoje w Kielcach, Krakowie i Tarnowie. Późnym popołudniem pociąg dotrze do Nowego Sącza, gdzie zakończy swój bieg. Na pokładzie m.in. jedna z najbardziej rozchwytywanych piosenkarek tego lata: Blanka oraz słynny kucharz Mikołaj Rey, a także Danzel, Oskar Cyms, sportowcy i… kandydaci ubiegający się o tytuły Miss Supranational i Miss Polski 2023. 📢 Małopolska policja szuka kandydatów na nowych funkcjonariuszy. Jakie zarobki proponują? Tylko od początku bieżącego roku do służby w małopolskiej policji przyjęto 106 osób, w tym 27 kobiet. - Służba w policji wymaga zaangażowania, odpowiedzialności, uczciwości, w zamian oferuje stabilność i atrakcyjne warunki pracy. Zachęcamy do wstępowania w nasze szeregi - zapraszają małopolscy funkcjonariusze. Co oferuje policja i ile można zarobić?

📢 Kraków. Od soboty 8 lipca limit wejść na kąpielisko w Parku Zakrzówek. Ile osób będzie wpuszczanych? Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie poinformował, że od soboty, 8 lipca na prośbę ratowników czuwających nad bezpieczeństwem na terenie kąpieliska w Parku Zakrzówek będzie obowiązywał system liczenia osób wchodzących. - Wprowadzenie limitu osób podyktowane jest odpowiednim zadbaniem o bezpieczeństwo, a tym samym o sposób korzystania z basenów - wyjaśnia miejska jednostka. Limit to 1000 osób. Wejście na kąpielisko będzie się odbywać w dwóch miejscach: przez bramki główne przy budynku wejściowym na baseny oraz przez bramki przy drugiej stronie kąpieliska od strony ul. Norymberskiej. 📢 Dziki w Krakowie. Mieszkańcy alarmują, urzędnicy debatują. "Liczba interwencji się zmniejszyła" Chociaż złotego środka nikt nie podaje, to jest kilka możliwości by przeciwdziałać pojawianiu się dzików na krakowskich ulicach. Krakowski magistrat przede wszystkim zwraca uwagę na nieodpowiednie przechowywanie śmieci i dokarmianie dzikich zwierząt. Miasto już podjęło pierwsze kroki w tej sprawie, zwiększając częstotliwość opróżniania koszy na śmieci przez pracowników MPO, a także zakup stalowych nakładek zabezpieczających kosze uliczne. Urzędnicy zapewniają również o dalszej edukacji mieszkańców na temat dokarmiania dzikiej zwierzyny i zasad zachowania się w przypadku napotkania dzikich zwierząt.

📢 Wyścig w parakolarstwie szosowym Małopolska Handbike Cup i duże utrudnienia pod Krakowem. Zmiany tras autobusów Przez gminę Liszki i częściowo Czernichów pojedzie wyścig w parakolarstwie szosowym Małopolska Handbike Cup. To międzynarodowa impreza sportowa, która jest planowana na 8 i 9 lipca 2023. Odbędzie się w Rącznej w gminie Liszki. Co wiąże się z utrudnieniami komunikacyjnymi. W zawiązku z przejazdem kolarzy w sobotę i niedzielę będą utrudnienia na drogach, a nawet zmiany tras autobusów.

📢 Zjawiskowa Dolina Eliaszówki z eremickim mostem i źródełkami. Pojawiają się szanse na zabezpieczenie lub odbudowę uroczych ruin To była prawdziwa perełka architektury - dawny most eremicki, który przypominał akwedukt rzymski. Dziś to ruina, ale niezwykła. Most ze względu na dawne legendy zwany jest diabelskim albo anielskim, jak kto chce. Potrzebuje sporych funduszy, żeby przyciągać turystów i zachwycać. Jest na to szansa. Jest pomysł, żeby most zabezpieczyć, może odbudować, zadbać o inne elementy małej architektury w dolince, której dnem płynie urokliwy potok. Tę zjawiskową Dolinę Eliaszówki trzeba zobaczyć. Mamy ją na zdjęciach.

