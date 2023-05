Przegląd prasy Kraków 8.05.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Krakowie

Czy to dobry czas na prasówkę? Zobacz, które wiadomości nasi czytelnicy wczoraj czytali najchętniej w Krakowie.

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 7.05, w Krakowie. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Wielki turniej tańca hip-hop w Tauron Arenie Kraków”?

Prasówka Kraków 8.05: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Wielki turniej tańca hip-hop w Tauron Arenie Kraków Aż 1300 młodych tancerek i tancerzy z całej Polski tańczyło w Krakowie w niedzielę podczas III ogólnopolskiego turnieju tańca hip-hop "FULL OUT DANCE BATTLE” organizowanego przez Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana w Małej Hali TAURON Areny Kraków przy ul. Stanisława Lema 7. Impreza trwała prawie cały dzień.

📢 Kraków. Postęp prac przy rozbudowie al. 29 Listopada. Ta ogromna inwestycja ma być gotowa do końca roku ZDJĘCIA Trwa rozbudowa al. 29 Listopada. Na odcinku północnym, od granicy Krakowa do przebudowywanego wiaduktu na linii kolejowej nr 95, postęp prac jest znaczący. Kierujący mogą korzystać już ze sporego odcinka nowo wybudowanej jezdni po stronie wschodniej od granicy miasta do ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej.

📢 "Żarciowozy" zjechały się pod stadion Cracovii. Można było spróbować pysznego jedzenia z różnych zakątków świata Zlot food-trucków - pod wdzięczną nazwą "Żarciowozy" - odbył się w ten weekend po raz pierwszy w Krakowie. W dniach 5 – 7 maja przy stadionie Cracovii czekały na mieszkańców miasta specjały z różnych stron świata. Można było spróbować specjałów kuchni węgierskiej, tybetańskiej, hiszpańskiej, czy meksykańskiej. Nie zabrakło także atrakcji dla dzieci i dobrej muzyki.

📢 Kraków. Już jutro otwarcie pierwszego w Polsce sklepu niemieckiej sieci Woolworth Woolworth, to jedna z najszybciej rozwijających się sieci domów towarowych w Niemczech, 8 maja otworzy swój pierwszy sklep w Polsce, i to w Krakowie. A dokładnie w centrum handlowych Atut przy ulicy Galicyjskiej 18. Sklep może przyciągnąć tłumy, a ten rejon Krakowa dopiero się rozwija. Jak to bywa w Krakowie budowa nowych dróg i rozwiązań komunikacyjnych nie nadąża za stawianiem bloków i otwieraniem galerii handlowych. Zobaczymy jak będzie tym razem, gdy otworzy się Woolworth w Krakowie. Galeria Atut Galicyjska otwiera się już o 6 rano, ale Woolworth wystartuje o godz. 9.

📢 Kraków. Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o psach można było usłyszeć w niedzielę podczas Dnia PSA w Bezogródku Podczas niedzielnego spotkania uczestnicy mogli dowiedzieć się wielu ciekawych informacji, a psy w tym czasie mogły napić się psiego piwka, lub spróbować psich lodów. Nie zabrakło również wystawców z niesamowitymi gadżetami. Finałem imprezy był konkurs na NAJ psa. 📢 Wawel w pięknych wiosennych barwach. Tu w Krakowie najlepiej widać wiosnę Pogoda nas nie rozpieszcza w ostatnich dniach i zmienną jest, za dużo deszczu, za mało słońca. A miał być to piękny pomajówkowy weekend. Nie jest na tyle źle, żeby jednak nie wybrać się na spacer. Może Wawel, pod którym w końcu przepięknie zakwitły wiśnie? Chodzi o drzewa w rejonie bulwarów i ulicy Powiśle. 📢 Kraków. Targ staroci pod Halą Targową to pomieszanie złomowiska ze sklepem z antykami. Można tu kupić dosłownie wszystko ZDJĘCIA Zardzewiałe części maszyn, stara pralka, porzucone zabawki, a z drugiej strony mosiężne ozdoby, ciekawe obrazy czy biżuteria i zabytkowa broń biała - to wszystko można kupić na targu staroci pod Halą Targową w Krakowie. To miejsce każdej niedzieli przyciąga tłum mieszkańców miasta. Dziś, mimo chłodu i pochmurnej pogody sprzedający i kupujący nie zawiedli. Na pchlim targu było gwarno i kolorowo. Zobaczcie, co ciekawego można tam kupić!

📢 Kraków. Przylasek Rusiecki szykuje się do sezonu i czeka na kąpielową pogodę Na razie pogoda nie sprzyja jeszcze kąpielom, ale Przylasek Rusiecki szykuje się do sezonu. Po rozwiązaniu umowy z wcześniejszym operatorem tego miejsca, nie bez trudu wybrano nowego. Ciągle otwarte pozostaje pytanie o ceny korzystania z kąpieliska i zasady działania parkingu.

📢 Tonia Noyabrova i Anna Maliszewska triumfują na 16. edycji Festiwalu Kina Niezależnego Mastercard Off Camera Tonia Noyabrova laureatką Krakowskiej Nagrody Filmowej Andrzeja Wajdy, "Tata" Anny Maliszewskiej z nagrodą dFlights, a "Kobieta na dachu" Anny Jadowskiej z Nagrodą Publiczności. Po raz pierwszy przyznano nagrodę Female Voice, która trafiła do Klaudii Śmiei-Rostworowskiej. Statuetki Najlepszej Aktorki i Najlepszego Aktora powędrowały do Doroty Pomykały i Eryka Lubosa. Za najlepszy debiut jury uznało rolę Soni Szyc. W sobotę, 6 maja, w ICE Kraków wręczono nagrody 16. edycji Międzynarodowego Festiwalu Kina Niezależnego Mastercard Off Camera.

📢 Kraków. Zderzenie czterech samochodów w rejonie Pasternika na DK-7 Kraków (Pasternik) DK-7. Doszło do Kolizji 4 samochodów osobowych, brak osób poszkodowanych służby na miejscu, występują utrudnienia w ruchu. 📢 Kibice Cracovii w Poznaniu nie zawiedli, w przeciwieństwie do piłkarzy. Zdjęcia Mecze Lecha z Cracovią to spotkania przyjaźni. Tak też było podczas ostatniego spotkania, na które przyszło ponad 31 tysięcy kibiców. Osobna grupę stanowiła ta z Krakowa, ale fani siedzieli też razem, a niektórzy kibice Lecha mieli ubrane koszulki Cracovii. Zobaczcie w GALERII jak wyglądał doping w Poznaniu. Przesuwajcie zdjęcia w prawo - naciśnijcie strzałkę lub przycisk NASTĘPNE 📢 Niepokorna i majestatyczna. Wisła daje pracę i życie. To drugie czasami też odbiera Rzeka Wisła jest miejscem pracy dla wielu krakowian i miejscem życia dla ryb ponad 20 gatunków. Ma też ciemne oblicze. Co roku w jej mrocznych objęciach giną ludzie. Przepełniona po brzegi, wzburzona, potrafiła również w przeszłości występować z koryta i zalewać Kraków. Królowa polskich rzek jest jego nieodłączną częścią. Miasto nie byłoby bez niej takie samo. - Dbajmy o jej przyszłość. Pamiętajmy, że rzeka była przed nami i po nas pozostanie - mówią mieszkańcy Krakowa, dla których Wisła to drugi dom.

📢 Homo Induratus, czyli "Człowiek Utwardzony. Poznajcie modelinową pasję Pawła z Krakowa Paweł mieszka w kawalerce w centrum Krakowa. Nie jest jednak tam sam - ma tysiące współlokatorów w postaci modelinowych wojowników. - Czasem moje figurki ożywają i próbują zrobić mi jakiś kawał. Na szczęcie wciąż nad nimi panuję jako modelinowy imperator - śmieje się miłośnik lepienia figurek z modeliny. 📢 Kraków. Zamiast skoszonej trawy mieszkańcy osiedla Szkolnego "podziwiają" przeorane trawniki Na osiedlu Szkolnym odbyło się koszenie trawy przez pracowników Zarządu Zieleni Miejskiej. Mieszkańcy są jednak oburzeni sposobem w jaki się to odbywało. Koszenie miało miejsca zaraz po deszczu, co spowodowało, że kosiarki zamiast krótkiej trawy zostawiły po sobie przeoraną ziemię .W niektórych miejscach na osiedlu trawa nie ma teraz szans wyrosnąć. Jest to pierwszy etap koszenia na tym osiedlu.

📢 Wieczysta Kraków - Chełmianka. Seria trwa, Wieczysta kontynuuje marsz do II ligi Wieczysta Kraków - Chełmianka 2:0 w meczu 27. kolejki III ligi (gr. IV), rozegranym w sobotę 6 maja. To piąte z rzędu zwycięstwo Wieczystej, która utrzyma pozycję lidera tabeli. Złą wiadomością płynącą dla żółto-czarnych z tego spotkania jest kontuzja Hennosa Asmelasha.

