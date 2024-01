Przegląd prasy Kraków 8.01.2024. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Krakowie

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 7.01, w Krakowie. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „W Krakowie zaginęła 26-latka z Zielonek. Szuka jej policja”?

Prasówka Kraków 8.01: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 W Krakowie zaginęła 26-latka z Zielonek. Szuka jej policja Zaginęła 26-letnia Samanta Szermer z Zielonek. Zaginiona ostatni raz widziana była w dniu 7 stycznia br. około godziny 9.00 w Krakowie przy ul. Wrocławskiej. Od tego czasu kobieta nie powróciła do miejsca zamieszkania, jak i nie nawiązała kontaktu z rodziną.

📢 Mroźna noc i trudne warunki na drogach. Wypadki na A4 i nowej trasie S7. A prognoza pogody nie rozpieszcza A4 w kierunku Krakowa - doszło do zdarzenia drogowego z udziałem samochodu osobowego. Służby pracują na miejscu zdarzenia, możliwe utrudnienia w ruchu drogowym. Z kolei na trasie S7, nowy odcinek Szczepanowice-Widoma (8km w kierunku Krakowa) doszło do podobnego wypadku. Jest ślisko, pada śnieg, warunki do jazdy są złe.

📢 Kibice Cracovii musieli przełknąć gorzką pigułkę w meczu z GKS Katowice. Zdjęcia Mecz Comarch Cracovii z GKS Katowice przyciągnął na trybuny lodowiska "Pasów" publiczność. W końcu krakowianie wygrali ostatnie mecze (dwa w tym roku, dwa w poprzednim), a ich rywalem był mistrz Polski. Podczas meczu z Katowicami fani jednak srodze się zawiedli, bo ich ulubieńcy nie byli w stanie dotrzymać kroku rywalom.

Prasówka 8.01 Kraków: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Krakowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Comarch Cracovia - GKS Katowice. Mecz do jednej bramki W meczu Tauron Hokej Ligi Comarch Cracovia uległa GKS Katowice 0:7. To czwarta porażka krakowian z mistrzem Polski w tym sezonie.

📢 Gigantyczne kolejki do kin. To nie "Gwiezdne wojny", to "Akademia Pana Kleksa" Starsi krakowianie takie kolejki do kin pamiętają z lat 80. Wtedy trzeba było stać godzinami, by kupić bilet na "Gwiezdne wojny", Wejście smoka" czy "Akademię Pana Kleksa". Teraz na duże ekrany weszła druga filmowa adaptacja popularnej baśni Jana Brzechwy. Do kinowych kas ustawiają się gigantyczne kolejki. 📢 Wypadki na ośnieżonych drogach pod Krakowem. Na A4 pojazd wpadł w bariery, a na obwodnicy Skały do rowu W niedzielę, 7 stycznia na autostradzie A4 w okolicy Chrosnej w gminie Liszki doszło do zderzenia samochodu z barierami. Pojazd wpadł w poślizg i zjechał z pasa ruchu. Zdarzenia ma miejsce na pasie w kierunku Krakowa. Na miejsce zdarzenia wezwano służby ratunkowe. Są utrudnienia w ruchu.

📢 Mateusz Rutkowski nie żyje. Był mistrzem świata juniorów w skokach narciarskich Smutna wiadomość dla środowiska skoków narciarskich w naszym kraju. W wieku 37 lat zmarł Mateusz Rutkowski, pierwszy polski mistrz świata juniorów. Informację jako pierwszy podał portal sucha24.pl. 📢 Gwiazdy sportu i celebryci na Gali Mistrzów 2023. Jakub Błaszczykowski z Wisły Kraków Superczempionem. Nagrody dla krakowianek ZDJĘCIA Liderka światowego rankingu tenisistek Iga Świątek została uznana najlepszym sportowcem Polski 2023 roku w 89. plebiscycie "Przeglądu Sportowego", zorganizowanym wspólnie z telewizją Polsat. W czołowej "10" zabrakło Roberta Lewandowskiego. Na Gali Mistrzów bawiła się cała plejada wspaniałych sportowców, trenerów i ludzi sportu, w tym były piłkarz, a dziś współwłaściciel Wisły Kraków Jakub Błaszczykowski, który otrzymał Superczempiona. Tytuł "Nadzieja Olimpijska 2024 Roku" przyznano Adriannie Kąkol, a na 9. miejscu wraz z koleżankami została sklasyfikowana inna krakowianka - mistrzyni świata w szpadzie Renata Knapik-Miazga. Obejrzyj zdjęcia w galerii. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

📢 Grand Prix Krakowa w Biegach Górskich. Śnieżne bieganie w Lesie Wolskim. Zdjęcia Grand Prix Krakowa w Biegach Górskich odsłona trzecia bieżącego cyklu. Od listopada w pierwszą niedzielę danego miesiąca biegacze-amatorzy spotykają się w Lesie Wolskim na wspólnym bieganiu. Liczy się rywalizacja, bo każdemu mierzony jest czas. Jeszcze w piątek wydawało się, że amatorzy będą się ślizgać w błocie. Aura postanowiła jednak zaskoczyć - było biało. 📢 Niepowtarzalny koncert Dody w Krakowie. Dorównała światowym gwiazdom muzyki ZDJĘCIA Największy solowy koncert w karierze Dody odbył się w sobotni wieczór (6 stycznia) w Tauron Arenie Kraków. To było dynamiczne i pełne zwrotów akcji widowisko, które oglądały tysiące fanów. Artystka potwierdziła, że obecnie znajduje się w fantastycznej formie i chyba nigdy nie była w lepszej. Gra kolorów, laserowy spektakl oraz innowacyjne efekty sprawiły, że scena ożyła w sposób, jakiego Kraków jeszcze nie widział. Swoim show Doda wyznaczyła nowe kierunki, tworząc wielowarstwowe doświadczenie wizualne. Organizatorzy przekonują, że to był koncert, który dorównywał występom największych światowych gwiazd.

📢 Wielkie show Dody w Krakowie. Zobacz, jak piosenkarka zmieniała się przez 20 lat od czasu gdy mieszkała pod Wawelem ZDJĘCIA W sobotę, 6 stycznia, tysiące fanów przybyło do krakowskiej Tauron Areny na koncert Dody. Widowisko w ramach "Aquaria Tour" zapowiadano jako show, "jakiego nie miał żaden polski artysta". Dorota Rabczewska przez kilka lat mieszkała w Krakowie i bardzo miło wspomina pobyt pod Wawelem. Przejdź do GALERII, by zobaczyć jak zmieniała się od tego czasu, a minęło już 20 lat. 📢 Krakowscy Strażnicy Miejscy przyjechali pod schronisko wystawiać mandaty i przygarnęli psa Krakowianie tłumnie ruszyli do schroniska dla zwierząt, by na czas mrozów zabrać zwierzaki do swoich domów. Niektórzy parkowali, gdzie popadnie. Pojawiła się Straż Miejska. Zaczęto komentować, że strażnicy przyjechali skorzystać na tym, że ludzie mają dobre serce dla zwierząt. W tej sprawie interweniował jeden z posłów. Okazało się, że strażnicy też wzięli udział w akcji i zabrali pod opiekę psa.

📢 Atak zimy w Krakowie. Trudne warunki na drogach. Nadciąga siarczysty mróz W nocy (z 6 na 7 stycznia) Kraków pokryła śnieżna kołdra. Rano były trudne warunki na ulicach. Wieczorem znów zaczęło sypać. Prognozowane są dalsze opady białego puchu. Nadciąga też potężny mróz. Trzeba zachować uwagę. Na drogach może być ślisko. W najwyższej gotowości są miejskie służby odpowiedzialne za odśnieżanie. 📢 Wspólnie kolędowali w świątecznym tramwaju MPK Kraków ZDJĘCIA W sobotę, 6 stycznia, na ulice Krakowa wyjechał świąteczny tramwaj, w którym śpiewano kolędy. Inicjatywa MPK okazała się wielką atrakcją. 📢 Trwają ostatnie przygotowania do otwarcia pętli "Górka Narodowa" wraz z parkingiem park&ride na granicy Krakowa ZDJĘCIA W poniedziałek, 8 stycznia, ma zostać uruchomiony dworzec przesiadkowy „Górka Narodowa P+R”. W jego skład wchodzi pętla tramwajowa i przystanki autobusowe. Niedługo później ma zostać oddany do użytku kierowcom parking park&ride. Przejdź do GALERII, by zobaczyć jak nowy obiekt prezentuje się tuż przed otwarciem.

📢 Manifestowali na Rynku w Krakowie i wzywali do natychmiastowego zakończenia wojny w Strefie Gazy W sobotę (6 grudnia) na Rynku Głównym w Krakowie odbyła się manifestacja, której uczestnicy sprzeciwiali się działaniom wojennym ze strony Izraela, będących odpowiedzią na krwawą, militarną akcję Hamasu. Demonstrujący wzywali do natychmiastowego zakończenia wojny w Strefie Gazy.

Lubisz czytać ale książki są za drogie? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych księgarniach online.